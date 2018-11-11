«Отель разбитых сердец», в котором разводят за 2 дня

Развод — дело неприятное и часто затягивающееся. Но, кажется, сеть отелей под названием Heartbreak Hotel решила эту проблему.

Вернее, если быть точными, Heartbreak Hotel — это название агентства, которое предлагает уникальные услуги для разводящихся пар. Специалисты предлагают провести процедуру развода в течение всего 48 часов, а не затягивать болезненное расставание на несколько месяцев.

Услуга, надо сказать, стоит недешево: клиенты должн быть готовы выложить 2500 евро ради быстрого результата. А дальше за дело берутся специалисты.

Супругов, которые собираются развестись, заселяют в разные номера отелей высшей категории (расположены гостиницы в Голландии и Брюсселе), где они наслаждаются прекрасным отдыхом, а специалисты тем временем прорабатывают все детали их развода. Клиентам Heartbreak Hotel также предоставляется психологическая поддержка.

Квалифицированные юристы, адвокаты и консультанты по разделу недвижимости в силах решить все проблемы, касающиеся развода, всего лишь за 48 часов. Основная идея проекта — дать супругам разойтись мирно, не обвиняя друг друга во всех смертных грехах и не имея претензий друг к другу.

По истечении двух дней все подготовленные документы передаются в суд, а супруги, получившие отличную «перезагрузку», уже не не смотрят на развод как на самое страшное происшествие в жизни.