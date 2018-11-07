Как знак зодиака помогает прославиться

Каждый человек хочет быть успешным. Многим знаменитым людям достичь известности помог их знак зодиака. Посмотрите и узнайте, чем ваш знак может помочь вам.

Овен

Овен не любит быть на виду, но готов терпеть издержки славы, понимая, что это источник влияния и богатства. Именно поэтому среди Овнов много известных политиков, бизнесменов, общественных деятелей: Никита Хрущев, Николай Сванидзе, Алла Пугачева. не любит быть на виду, но готов терпеть издержки славы, понимая, что это источник влияния и богатства. Именно поэтому среди Овнов много известных политиков, бизнесменов, общественных деятелей: Никита Хрущев, Владимир Познер

Телец

Телец наделен не только развитым воображением, но и редким упорством в достижении поставленной цели. Если у Тельца есть мечта, он разработает подробный план, как сделать ее явью. Он сориентируется в любой ситуации. Среди знаменитых Тельцов: Филип Киркоров, Энрике Иглесиас. наделен не только развитым воображением, но и редким упорством в достижении поставленной цели. Если у Тельца есть мечта, он разработает подробный план, как сделать ее явью. Он сориентируется в любой ситуации. Среди знаменитых Тельцов: Филип Киркоров, Лера Кудрявцева , Марк Цуккерберг, Федор Бондарчук

Близнецы

Близнецы любят получать знаки внимания, но большая слава их пугает и, если приходит, создает много личностных проблем. Большинство Близнецов предпочли бы достойную материальную благодарность за успехи, вместо известности. Среди знаменитых: Анджелина Джоли, Виктор Цой, Кристина Орбакайте. любят получать знаки внимания, но большая слава их пугает и, если приходит, создает много личностных проблем. Большинство Близнецов предпочли бы достойную материальную благодарность за успехи, вместо известности. Среди знаменитых: Дональд Трамп

Рак

Рак — застенчивый домосед, но в современном мире это не помеха для достижения известности. Славы Раки обычно достигают через творчество: фотографии, публикации в соцсетях, ведение блогов. Часто профессиональная деятельность приводит их к славе, как например, — застенчивый домосед, но в современном мире это не помеха для достижения известности. Славы Раки обычно достигают через творчество: фотографии, публикации в соцсетях, ведение блогов. Часто профессиональная деятельность приводит их к славе, как например, Джорджио Армани , Александра Жулина, Ангелу Меркель , Илона Маска.

Лев

Лев — знак, сильнее других стремящийся к славе. Он не только знает, как добиться широкой известности, но и как ее удержать. Львы любят привлечь внимание не только красноречием и харизмой, но и шикарными нарядами. Среди знаменитых Львов: Дженифер Лопес, — знак, сильнее других стремящийся к славе. Он не только знает, как добиться широкой известности, но и как ее удержать. Львы любят привлечь внимание не только красноречием и харизмой, но и шикарными нарядами. Среди знаменитых Львов: Дженифер Лопес, Олег Табаков Уитни Хьюстон , Тимати, Арнольд Шварцнеггер

Дева

Дева ищет не просто славы, а хорошо оплачиваемой популярности — материальная выгода стоит на первом месте. Она часто выигрывает в конкурентной борьбе за место на вершине, и слава не влияет на ее психику. Знаменитые Девы: Карл Лагерфельд, ищет не просто славы, а хорошо оплачиваемой популярности — материальная выгода стоит на первом месте. Она часто выигрывает в конкурентной борьбе за место на вершине, и слава не влияет на ее психику. Знаменитые Девы: Майкл Джексон Костя Цзю , Земфира, Александр Овечкин

Весы

Весы харизматичны от природы, а многие еще и обладают изысканным вкусом. Весы весьма самоуверенны, но при этом очень трудолюбивы и настойчивы. Многие славятся умением красиво говорить. Среди знаменитых Весов: Владимир Соловьев, Николай Басков, харизматичны от природы, а многие еще и обладают изысканным вкусом. Весы весьма самоуверенны, но при этом очень трудолюбивы и настойчивы. Многие славятся умением красиво говорить. Среди знаменитых Весов: Никита Михалков Дмитрий Хворостовский , Ани Лорак.

Скорпионы

Стрелец

Стрелец — любитель славы. Он точно знает, как оказаться в центре внимания и использовать это себе во благо. Ему сложно справиться с ситуацией, когда его не замечают или отвергают, но он пробует снова и снова. Благодаря такой настойчивости и смелости добились известности Уинстон Черчиль, Анфиса Чехова, Анна Седокова. — любитель славы. Он точно знает, как оказаться в центре внимания и использовать это себе во благо. Ему сложно справиться с ситуацией, когда его не замечают или отвергают, но он пробует снова и снова. Благодаря такой настойчивости и смелости добились известности Уинстон Черчиль, Брюс Ли

Козерог

Козерог терпеливо идет к выбранной цели. Даже если что-то пошло не так, он пересматривает план действий, но не отступает. Здравый смысл и опора исключительно на собственные силы позволяют Козерогу достичь вершин славы. Знаменитые Козероги: Ольга Бузова, Дима Билан, Яна Рудковская, Андрей Малахов. терпеливо идет к выбранной цели. Даже если что-то пошло не так, он пересматривает план действий, но не отступает. Здравый смысл и опора исключительно на собственные силы позволяют Козерогу достичь вершин славы. Знаменитые Козероги: Анастасия Волочкова

Водолей

Водолеи часто становятся лидерами за счет умения просчитывать свои действия на несколько шагов вперед. Они никогда не сомневаются в своем успехе. Водолеи не просто любят быть в центре внимания, они прекрасно умеют располагать к себе людей. Среди знаменитых Водолеев: Вера Брежнева. часто становятся лидерами за счет умения просчитывать свои действия на несколько шагов вперед. Они никогда не сомневаются в своем успехе. Водолеи не просто любят быть в центре внимания, они прекрасно умеют располагать к себе людей. Среди знаменитых Водолеев: Авраам Линкольн , Ванга, Марат Сафин

Рыбы