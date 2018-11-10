Законы кармы: можно ли создать светлое будущее

Считается, что на то, как мы живем в этой жизни, влияют наши прошлые поступки и воплощения, так называемые законы кармы. Или, по-научному, причинно-следственные связи. Если вы хотите облегчить свою судьбу, учитывайте основные законы Вселенной.

1. Любое действие имеет свое противодействие

По кармическим законам любое наше чувство, мысль, физическое действие имеют определенное последствие в виде «награды» или «наказания». Все, что нами послано во Вселенную, обязательно возвращается к нам бумерангом.

2. Закон творения

То, что происходит внутри нас, притягивает то же самое к нам в реальной жизни. Если вы полны негатива, с вами случаются исключительно неприятности и наоборот.

3. Закон отражения

Если вы постоянно сталкиваетесь с препятствиями на жизненном пути, их источник стоит искать внутри себя. Окружающая реальность является нашим зеркалом.

4. Закон духовного роста

Человек в этом мире обладает только своей жизнью и временем. Именно поэтому нет смысла ждать изменений извне. Меняясь сам, человек меняет свое окружение и свою жизнь, а не наоборот.

5. Закон всеобщей взаимосвязи

Любой поступок имеет значение, поскольку во Вселенной каждый предыдущий шаг готовит последующий. Чтобы закончить что-то, это нужно начать. Эту тесную связь прошлого и будущего невозможно разорвать: жизнь с «чистого листа» невозможна, поскольку прошлый опыт всегда с вами.

6. Закон фокусировки

Человек не может одновременно стремиться к двум целям: если вы настроены на духовный рост, вам сложно будет добиться богатсва и наоборот.

7. Закон «здесь и сейчас»

Постоянно думая о прошлом или планируя будущее, вы живете автоматически, не ощущаете моменты настоящего, следовательно, рискуете не только пропустить что-то важное и новое, но и не чувствуете радости от жизни.

8. Закон перемен

Вы будете наступать на одни и те же грабли до тех пор, пока не поймете, какой урок вам предлагают пройти повторяющиеся обстоятельства. Реагируя одинаково каждый раз, вы получаете один и тот же результат. Чтобы изменить ситуацию, надо изменить стратегию поведения.

9. Закон вдохновения и награды

Чтобы получить награду, нужно приложить усилия. Но истинной наградой можно считать занятие, которое приносит удовольствие человеку и одновременно пользу окружающим. Только делая счастливыми других, можно получить что-то по-настоящему вдохновляющее для себя.

Теперь, зная как работают законы Кармы, вы можете попробовать изменить свою жизнь к лучшему.