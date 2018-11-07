Как подготовиться к новой работе

Как подготовиться к первому дню на новой работе

В первый день на новой работе ты встретишь десятки незнакомых людей, чьи имена не сможешь запомнить, попытаешься выучить километровый список своих обязанностей и освоить все основные инструменты для работы, и совершенно не важно, в какой сфере ты получила должность. Чтобы быть немного успешнее, стоит подготовиться с вечера, и вот несколько простых способов настроить себя на рабочий лад.

Упакуй предметы первой необходимости

Покажи своему новому работодателю, что ты полностью готова к работе — в том числе и тем, что взяла с собой. Удостоверься, что у тебя есть ежедневник, в котором ты будешь отмечать каждую важную деталь, ручка и стикеры. Не забудь подготовить здоровые закуски, ведь пока ты будешь осваивать объем предложенной тебе работы, вряд ли у тебя найдется время на полноценный обед. Не забудь также детали, которые смогут сделать твое рабочее место персонализированным, например, свечи, небольшой сцеток или украшения для органайзера. Но будь скромна, не стоит тащить из дома любимый плед и фоторамки с фотографиями твоей семьи. Сантиментам предашься позже.

Примерь свою одежду

Самый популярный лайфхак для экономии времени — готовить свою одежду накануне вечером, чтобы не метаться в панике с утра. Это стоит сделать и перед первым рабочим днем, но не забудь также примерить на себя выбранную одежду, особенно если давно ее не надевала. Ты можешь заметить оторванную пуговицу или небольшое пятнышко, на которые никак не найдется времени с утра, а также сможешь заранее подобрать подходящие украшения и аксессуары.

Проверь документы

Скорее всего, при устройстве на работу ты получила трудовой договор, с которым стоит внимательно ознакомиться. Составь список вопросов, которые тебя волнуют, но ты забыла их задать на предварительных встречах. Покажи руководству свою внимательность к деталям и не бойся уточнять все, что не понятно. Обязательно удостоверься, что взяла все важные документы с собой, сложив их в отдельную папку.

Погугли

Даже если ты уже искала в интернете, не работают ли мошенники в компании, которая пригласила тебя на собеседование, — имеет смысл сделать повторное исследование. Посмотри в социальных сетях, что пишут о своей работе твои будущие коллеги — заодно так тебе будет проще запомнить новые лица.

Построй маршрут

Твоя главная задача для первого дня работы — появиться на месте вовремя. Запланируй свой маршрут заранее, обратив внимание на ожидаемое время поездки. Добавь 10-15 минут про запас — даже если ты приедешь раньше, сможешь прогуляться по округе, обращая внимание на расположение магазинов и кафе, которые могут тебе пригодиться. Если ты сама за рулем — потрать вечером немного времени, чтобы заехать на заправку.

Потрать время на себя

Ворочаться в кровати без сна — последнее, что тебе нужно перед важным днем. Ты уже получила работу, так что заслуживаешь немного отличного отдыха — сходи с друзьями на ужин, прочитай пару глав хорошей книги или насладись ванной. Старайся не употреблять алкоголь и потрать немного времени на то, чтобы записать свои мысли, снижая тревожность.