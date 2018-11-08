Ещё
5 способов избежать неудобного разговора
Далее:
Читайте также:
Ещё

5 способов избежать неудобного разговора 

Anews 4 часа назад
Фото: Anews
Скоро начнутся всеми любимые зимние праздники, которые в нашей стране являются особенно долгими. Это прекрасная возможность, чтобы встретиться и провести время с семьей и друзьями. Даже несмотря на самые лучшие намерения люди могут задавать неудобные вопросы. Чего только стоят: «Когда у вас будут дети?» и «Ты еще не вышла замуж?»
Если вы хотите сохранить теплые отношения с родными в этот праздничный сезон и не сойти с ума, попробуйте применить наши советы.

1. Установите правила

Перед началом ужина вы можете сказать родным следующее: «Это был действительно интересный год для всех, и я хотел бы попросить, чтобы мы не говорили о политике. Помимо этого нам есть, что обсудить».

2. Попробуйте начать разговор с популярных тем

Если вы знаете, что спокойный разговор невозможен на вашем празднике, избегайте горячих тем и придерживайтесь более популярных и социально приемлемых, например, таких как спорт или погода.

3. Перенаправьте разговор на что-то личное и позитивное

Если по-прежнему в разговоре всплывают спорные темы, важно переключить собеседника на другой разговор, а не спорить с ним. Так каждый будет чувствовать себя комфортно. Например, можно сказать: «Я бы хотел уйти от политики (или финансов, религии, личной драмы и т. д.) и услышать о вашем отдыхе в Испании». Перенаправив разговор на более личную тему и поощряя обсуждение, вы не оскорбите никого из гостей, а также поддержите приятную атмосферу за столом.

4. Будьте тверды, но вежливы

Если вы попытались поменять тему разговора, но у вас не получилось, то вполне уместно сказать дружелюбным, но твердым тоном: «Мы закончили говорить об этом за столом». После этого начните новый, позитивный разговор.

5. Если спор неизбежен, то превратите его в диалог

Нормально, что каждый член семьи имеет свое мнение. Если вам нужно продолжать говорить о политике или обсуждать другие потенциально спорные темы, то лучше всего перевести дискуссию в диалог, в котором все будут уважать и понимать друг друга.
«Диалог — это способ понять и поддержать друг друга, даже если у людей есть разные точки зрения», — объясняют психологи.
Чтобы вести диалог лучше говорить по одному, рассказывая истории друг за другом.
«Не пытайтесь изменить сознание людей, проявляйте уважение к каждому человеку, это здорово для всех участников диалога», — утверждают специалисты. ​
Anews: последние новости
Правда или ложь: можно ли обмануть детектор лжи Перфекционизм: что это такое и как с этим жить Забудьте про утренние ритуалы: что нужно делать вечером, чтобы быть счастливым
Женский форум1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
54-летняя Лолита Милявская показала 8-месячную дочь9
Самые миниатюрные российские звезды
Вещи-шпионы, которые могут за вами следить
Тест: сколько у вас было прошлых жизней37
Фантастические иллюзии, созданные на лицах
Видео
00:12
Как выглядит русская Анджелина Джоли
Звёзды
01:33
Назван самый сексуальный мужчина этого года
Звёзды
01:48
Басков женится, но Лопырева больше не невеста
Звёзды
01:23
Какими будут звезды, если лишатся самых ярких черт
Звёзды Красота
10:06
Как выглядят эталоны красоты в разных странах
Красота
05:38
Кровожадные детки, которых отправили в тюрьму
Дети
05:22
Женщины Николая Еременко увиделись на похоронах
Звёзды Любовь
01:00
54-летняя Лолита Милявская показала 8-месячную дочь
Звёзды
00:14
Тело модели в белье ужаснуло фанатов
Звёзды
04:10
Красавицы, которых не узнать без макияжа
Звёзды Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение