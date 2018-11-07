5 способов избежать неудобный разговор

Скоро начнутся всеми любимые зимние праздники, которые в нашей стране являются особенно долгими. Это прекрасная возможность, чтобы встретиться и провести время с семьей и друзьями. Даже несмотря на самые лучшие намерения люди могут задавать неудобные вопросы. Чего только стоят: «Когда у вас будут дети?» и «Ты еще не вышла замуж?»

Если вы хотите сохранить теплые отношения с родными в этот праздничный сезон и не сойти с ума, попробуйте применить наши советы.

1. Установите правила

Перед началом ужина вы можете сказать родным следующее: «Это был действительно интересный год для всех, и я хотел бы попросить, чтобы мы не говорили о политике. Помимо этого нам есть, что обсудить».

2. Попробуйте начать разговор с популярных тем

Если вы знаете, что спокойный разговор невозможен на вашем празднике, избегайте горячих тем и придерживайтесь более популярных и социально приемлемых, например, таких как спорт или погода.

3. Перенаправьте разговор на что-то личное и позитивное

Если по-прежнему в разговоре всплывают спорные темы, важно переключить собеседника на другой разговор, а не спорить с ним. Так каждый будет чувствовать себя комфортно. Например, можно сказать: «Я бы хотел уйти от политики (или финансов, религии, личной драмы и т. д.) и услышать о вашем отдыхе в Испании». Перенаправив разговор на более личную тему и поощряя обсуждение, вы не оскорбите никого из гостей, а также поддержите приятную атмосферу за столом.

4. Будьте тверды, но вежливы

Если вы попытались поменять тему разговора, но у вас не получилось, то вполне уместно сказать дружелюбным, но твердым тоном: «Мы закончили говорить об этом за столом». После этого начните новый, позитивный разговор.

5. Если спор неизбежен, то превратите его в диалог

Нормально, что каждый член семьи имеет свое мнение. Если вам нужно продолжать говорить о политике или обсуждать другие потенциально спорные темы, то лучше всего перевести дискуссию в диалог, в котором все будут уважать и понимать друг друга.

«Диалог — это способ понять и поддержать друг друга, даже если у людей есть разные точки зрения», — объясняют психологи.

Чтобы вести диалог лучше говорить по одному, рассказывая истории друг за другом.

«Не пытайтесь изменить сознание людей, проявляйте уважение к каждому человеку, это здорово для всех участников диалога», — утверждают специалисты. ​