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Как интимные фантазии зависят от темперамента
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Как интимные фантазии зависят от темперамента 

HelpCase media 35 минут назад
Фото: HelpCase media
Сексуальные фантазии иногда посещают всех половозрелых людей. У некоторых они довольно невинны, а на основе других впору снимать порно-триллер с пометкой «не повторяйте этого дома». Но как взаимосвязан темперамент с тем, что мы представляем у себя в голове?

Экстраверты

Душа нараспашку требует активного взаимодействия с людьми. Им ближе всего групповой секс и полигамные отношения без ревности. Никаких сложных и «грязных» практик от них ожидать практически не стоит. Им просто интересно попробовать что-то, чего ещё не было.

Интроверты

Именно про них поговорка: «В тихом омуте черти водятся». Эти ребята предложат вам не просто побыть «третьим в постели». Скорее всего, в их голове «групповушка» сопряжена с использованием половины арсенала секс-шопа и реализацией самых потаённых эротических фантазий.

Эмоционально нестабильные люди

Стресса невротикам хватает и в обычной жизни. Неопределённость из-за поисков новых партнёров, отсутствие стабильности — всё это повышает уровень тревоги у такого человека. Поэтому в их мечтах: романтика, моногамия и страсть.

Доброжелательные и спокойные люди

Если у них и есть сексуальные фантазии, то в них вы не найдёте «жёстких» практик, измен или «секса на один раз». Им нужно, чтобы их партнёр чувствовал себя комфортно и получил максимум удовольствия. Они учитывают желания любовника даже там, где этого можно не делать — в своих мечтах.
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