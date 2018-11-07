Советы для тех, кто не высыпается из-за кошмаров

Любой девушке время от времени может присниться то, как она убегает от маньяка с бензопилой или сама становится этим маньяком. В вашей жизни может и не быть серьезных психологических проблем, но сам кошмар способен принести травмирующие последствия, от которых нельзя отмахиваться.

Взрослые люди нечасто видят кошмары: согласно исследованиям Академии Медицины Сна, этот показатель колеблется от 2 до 8% и часто связан с теми же триггерами, что и у детей. Специалисты подчеркивают, что сновидения — процесс мышления, продолжение потока наших дневных мыслей. Мы часто игнорируем наши проблемы по разным причинам, но когда спим — мозг все еще пытается обработать нерешенные задачи. Неразрешенные конфликты — не единственная причина появления кошмаров: виной могут стать и плохие привычки в еде, и даже эндокринные заболевания. Но что бы ни было причиной, вот несколько советов, которые помогут вам восстановиться после кошмарной ночи:

1. Напомните себе, что сны нереальны

Кошмары могут быть вызваны некоторыми психологическими проблемами, но это еще не значит, что они напрямую связаны с тем, что происходит в вашей жизни. Сны никак не предсказывают будущее, а только отражают прошлое — ваши травмы, стрессы, воспоминания и переживания. Если проснулись от кошмара, важно, чтобы вы сразу подумали о том, что есть в вашей жизни прямо сейчас: семья, домашние питомцы, любимый человек и интересная работа. Направляйте свой разум в верном направлении, чтобы расслабиться и успокоить дыхание.

2. Пробуйте медитировать

Сконцентрируйтесь на состоянии своего тела, чтобы успокоить сознание. Дышите животом и следите за тем, как замедляется ваш сердечный ритм. Ложитесь на спину, кладите руку на живот и медленно вдыхайте воздух через нос. Прочувствуйте, как он наполняет ваше тело, а затем медленно выдыхайте. Подумайте о том, как ощущается ваша кровать, как касается вас одеяло и достаточно ли кислорода в комнате. Сделайте несколько шагов по комнате, напоминая себе о том, что вы больше не во сне и вам ничего не угрожает.

3. Записывайте свои сны

Когда вы только проснулись, сон ощущается достаточно четко, и вы можете сохранить большинство деталей, пока не наступил туман. Расшифровывать эти записи сразу не обязательно, но будьте готовы найти систему спустя несколько таких эпизодов. Если вы почувствуете, что у вас весь день меняется настроение без особой на то причины — дело может быть именно в кошмаре. Записывая переживания на бумагу, вы признаете собственные чувства и находите в себе силы для того, чтобы с ними бороться.

4. Говорите о кошмарах

Если же записи не помогают — попробуйте рассказать несколько своих снов человеку со стороны. Возможно, они посчитают, что в вашем кошмаре были и положительные ситуации, которые вы стараетесь не замечать, поддержат вас шуткой или просто проявят больше участия к вашему эмоциональному состоянию. Страх, разделенный с кем-то, быстро идет на спад, так что дайте себе возможность обсудить свои переживания с близкими людьми.

5. Ложитесь спать пораньше

Исследования показывают, что депривация сна и неравномерный график увеличивают вероятность ночных кошмаров. Более того, было проведено несколько экспериментов, которые показали, что существует четкая корреляция между тем, какого вы хронотипа — «жаворонок» или «сова». К сожалению, «совы», предпочитающие засиживаться допоздна, более склонны к ночным кошмарам.

6. Сократите просмотр фильмов

Мысль о том, что страшные фильмы или напряженные шоу приводят к ночным кошмарам, слегка анекдотична, но все еще соответствует истине. В ваших снах появляются именно те визуальные образы и ситуации, которые вы потребляете регулярно. Если вы предпочитаете исключительно жанр хорроров, стоит сделать небольшой перерыв в вечерних просмотрах, сосредоточившись на других, менее тревожных материалах.