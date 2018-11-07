10 способов поднять себе настроение

Нет настроения? Жизнь мрачна и уныла? Пёс сжевал ваши тапочки? Поверьте, это не повод для грусти. Предлагаем вам 10 способов поднять себе настроение всего за 5 минут!

Съешьте что-нибудь вкусное

финики;

арахис;

кунжут;

«геркулес»;

грецкие орехи. Самый простой способ поднять себе настроение — полакомиться сочными, спелыми, сладкими фруктами. Как известно, свежие фрукты способствуют активизации работы нервной системы и выравниванию эмоционального фона. Но если даже не принимать во внимание то, насколько они полезны, несколько минут, во время которых вы будете наслаждаться их вкусом, помогут вам расслабиться, отпустить ситуацию и взглянуть на мир по-иному. Улучшить ваше настроение помогут фрукты с ярким цветом и насыщенным ароматом — мандарины, апельсины, грейпфруты. У вас под рукой у вас всего лишь скромный банан? Не спешите разочаровываться. В бананах содержится триптофан — белок, преобразовывающийся в серотонин, который называют «гормоном удовольствия». Богаты триптофаном и другие продукты:

Ешьте и получайте удовольствие!

Послушайте любимую мелодию

Если даже вы не считаете себя утончённым меломаном и не держите под рукой плеер с подборкой классической музыки, наверняка есть мелодия, которая гарантирует вам хорошее настроение.

ЛегкоПолезно

Совершенно неважно, что это: «Лунная соната» Бетховена, залихватская ирландская джига или старый добрый «Плот» Юрия Лозы. С любимой мелодией у вас наверняка связаны счастливые моменты жизни, дорогие вам люди, хорошее настроение. А быть может, слушая её, вы испытывали эмоциональный подъём и то особое состояние вдохновения, которое делает счастливым творческого человека. Погружаясь в волшебный мир любимых звуков, вспомните об этом — и улыбка сама собой заиграет на вашем лице.

Нарисуйте или раскрасьте мандалу

В наши дни трудно найти человека, который не знал бы, что такое мандала. Это рисунок, вышивка или мозаика, представляющие собой круг, заполненный разнообразными узорами, симметрично расположенными относительно центра изображения и друг друга. Рисование и раскрашивание мандал благотворно влияет на психоэмоциональное состояние человека, корректирует его настроение по мере продвижения процесса, снимает внутреннее напряжение.

Самое главное — отпустить все мысли, позволить потоку сознания свободно течь, ни на чём не останавливаясь. Можно купить или найти в интернете готовые раскраски-мандалы. Но гораздо полезнее создать свою уникальную мандалу с нуля. Пяти минут вполне достаточно для того, чтобы набросать контур простым карандашом.

Отложив инструмент, взгляните на ваш рисунок как бы со стороны. Он нравится вам? Отлично! Можете оставить его в чёрно-белом варианте или раскрасить по своему вкусу и настроению. Не понравился? Вызвал чувство раздражения, гнева, досады? Замечательно! Вы сумели выразить через рисунок свои отрицательные эмоции. Сожгите или выбросьте его, и ваше настроение сразу улучшится!

Отправьтесь на прогулку

Если нет настроения заниматься делами, не пытайтесь пересилить себя. Возьмите небольшой тайм-аут. Короткая прогулка на свежем воздухе поможет улучшить настроение и восстановить душевное равновесие. Пройдитесь по парковой аллее, засыпанному опавшими листьями пустынному скверу или тротуару рядом с офисом, ни о чём не думая, просто наслаждаясь короткой передышкой.

ЛегкоПолезно

Если время позволяет, полюбуйтесь тем, что особенно привлекает ваше внимание. Сделайте глубокий вдох, задержите дыхание и медленно выдохните, отпуская свои тревоги и неприятности. Не правда ли, на сердце сразу стало легко и радостно, настроение начало быстро улучшаться?

Сделайте доброе дело

Хотите стать счастливее? Творите добрые дела — пусть маленькие, но от всей души. Наверняка рядом с вами есть кто-то кому вы можете помочь прямо сейчас, потратив на это не более 5 минут. Помочь можно делом, словом ободрения или просто своим присутствием. Иногда достаточно побыть рядом с человеком, чтобы он не чувствовал себя одиноко.

Поздравьте друга

У вашего друга день рождения или профессиональный праздник? Отправьте ему красивую открытку и небольшой, но оригинальный подарок. Нет времени, чтобы сходить на почту?

ЛегкоПолезно

Поздравьте его в соцсетях или по электронной почте, приложив к словам поздравления анимированную открытку: хорошее настроение гарантировано и получателю и вам.

Поддержите новых соседей

В квартире напротив поселились новые жильцы? Познакомьтесь с ними, предложите чем-нибудь помочь, подскажите, где находится ближайшая аптека или булочная. Ваше доброжелательное настроение, простая вежливость и искренняя симпатия растопят холодок отчуждения, проложив путь добрососедским отношениям и даже настоящей дружбе.

Угостите коллег

На вашей даче созрел небывалый урожай огурцов или дынь? Сделайте коллегам сюрприз: угостите их плодами своего труда. Собственноручно выращенные фрукты и овощи всегда вкуснее покупных. А уж как приятно отведать эти лакомства трудовым коллективом! Отличное настроение обеспечено всем без исключения!

Уступите место в транспорте

Речь идёт не о пожилых людях, которым вы и без напоминания всегда уступаете место. Рядом с вами может оказаться человек, который еле держится на ногах от усталости, или молодая мама с непоседой-малышом, нагруженная тяжёлыми сумками. Они будут рады даже такому короткому отдыху.

Помогите людям сфотографироваться

Как часто вы видите людей, пытающихся сфотографироваться на фоне местных достопримечательностей? Увы, результат этих усилий будет более чем скромным: 7/8 кадра — напряжённо улыбающееся лицо, а в уголке — крохотный памятник старинного зодчества. Вряд ли такое фото сможет поднять кому-то настроение.

ЛегкоПолезно

Предложите свою помощь в качестве фотографа. Туристы будут вам благодарны! Этот список советов по улучшению настроения можно продолжать до бесконечности. Стоит только начать!