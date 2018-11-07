Можно ли обмануть детектор лжи

Полиграф измеряет сердечный ритм, дыхание и кровяное давление, чтобы понять, как ваш организм реагирует на вопросы.

Идея заключается в том, что специалист задает вам вопросы и смотрит на прибор, который считывает ваше внутреннее состояние — обычно человек напрягается, когда лжет.

Оказывается, обмануть полиграф очень легко. Достаточно преднамеренно искажать свои физиологические параметры, когда говорите правду.

Например, можно прикусить язык или вспомнить какой-нибудь неприятный случай из прошлого. Тогда полиграф не сможет сравнить состояние вашего тела во время того, когда вы говорите правду и когда лжете.

В таком случае ему не с чем будет сравнить и он не сможет точно сказать, говорите вы правду или нет. ​