Ещё
Можно ли обмануть детектор лжи
Далее:
Читайте также:
Ещё

Можно ли обмануть детектор лжи 

Anews 2 часа назад
Фото: Anews
Полиграф измеряет сердечный ритм, дыхание и кровяное давление, чтобы понять, как ваш организм реагирует на вопросы.
Идея заключается в том, что специалист задает вам вопросы и смотрит на прибор, который считывает ваше внутреннее состояние — обычно человек напрягается, когда лжет.
Оказывается, обмануть полиграф очень легко. Достаточно преднамеренно искажать свои физиологические параметры, когда говорите правду.
Например, можно прикусить язык или вспомнить какой-нибудь неприятный случай из прошлого. Тогда полиграф не сможет сравнить состояние вашего тела во время того, когда вы говорите правду и когда лжете.
В таком случае ему не с чем будет сравнить и он не сможет точно сказать, говорите вы правду или нет. ​
Anews: последние новости
Забудьте про утренние ритуалы: что нужно делать вечером, чтобы быть счастливым 5 способов избежать неудобный разговор Перфекционизм: что это такое и как с этим жить
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: сколько у вас было прошлых жизней37
В Сети появились пикантные снимки внучки Ротару4
Семь признаков неудовлетворенной женщины10
«Не могу больше жить со свекровью»12
Гагарина весит 54 кг, но все еще хочет похудеть28
Видео
00:12
Как выглядит русская Анджелина Джоли
Звёзды
01:33
Назван самый сексуальный мужчина этого года
Звёзды
01:48
Басков женится, но Лопырева больше не невеста
Звёзды
05:22
Женщины Николая Еременко увиделись на похоронах
Звёзды Любовь
00:14
Тело модели в белье ужаснуло фанатов
Звёзды
04:10
Красавицы, которых не узнать без макияжа
Звёзды Красота
04:37
Романы знаменитостей, о которых забыли
Любовь Звёзды
04:52
Еда, от которой стоит держаться подальше
Еда Здоровье
04:25
Звезды, довольные пластическими операциями
Звёзды Красота
01:00
Беременная Татьяна Терешина снялась обнаженной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение