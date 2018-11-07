Что нужно делать вечером, чтобы быть счастливым

Многие успешные люди говорят о своих утренней рутине, как о ключе к успеху. Но давайте не будем забывать и о вечерах. То, как вы проводите время перед сном напрямую влияет на то, каким будет завтрашний день. Вот 5 советов о том, как сделать его лучше.

1. Проведете вечер с любимыми людьми

Например, женщина уходит с работы в 17:30, чтобы поужинать с семьей и провести время со своими детьми. Когда все ложатся спать, она отвечает на электронные письма, но отключает все устройства, когда отходит ко сну.

2. Ешьте полезные жиры, рыбу и мед.

Полезные жиры — это топливо для мозга и тела, способное надолго обеспечить чувство сытости. Рыба содержит омега-3, которая помогает организму производить серотонин. Он дарит человеку ощущение счастья и уменьшает стресс. Мед очень полезен для употребления перед сном. Он поддерживает производство гликогена, который ваш мозг использует в качестве источника энергии.

3. Ложитесь спать с хорошими мыслями

Ложитесь в постель с чувством радости, будто завтра ваш день рождения. Тогда вы не будете беспокоиться о делах и гарантированно не проснетесь измотанным.

4. Отключите гаджеты

Экраны мобильных устройств излучают синий свет, который подавляет естественное производство мелатонина — вещества, ответственного за сон. Просто выключите гаджеты за несколько часов до сна и вместо социальных сетей, возьмите книгу, которую давно хотели прочитать.

5. Вспомните, что хорошего произошло за день

Вспомните, что хорошего было сегодня. Тогда вы сможете заснуть, чувствуя себя счастливым вместо того, чтобы прокручивать в голове неприятные моменты, случившиеся в течение дня. То, как вы заканчиваете день, так же важно, как и вы его начинаете, поэтому с вечера настройте себя на успех и новые победы. ​