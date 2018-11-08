6 королевских манер, которые пригодятся вам в жизни

6 основных королевских манер, которые пригодятся вам в жизни

Не носить вещи из натурального меха, не выражать свои чувства на публике, не проявлять гнев, не отказывать в помощи тем, кому она действительно нужна и еще много других «не», с которыми приходится иметь дела членам королевских семей. «Скукотища» — подумают одни, «благородное воспитание» — вторят им другие. И если вы тоже хотите стать изысканной леди и заставить окружающих относиться к вам соответствующим образом, тогда возьмите на вооружение несколько основных правил, которым неукоснительно следуют настоящие принцессы и королевы.

Не демонстрировать свои чувства на публике

Одно дело прогуливаться, держать за руки и мило обсуждать что-то понятное лишь вам с вашим избранником и совершенно другое — предаваться страсти на глазах у публики. Страстные поцелуи, неподобающие объятия (не говоря уже о чем-то большем) — это моветон и отсутствие элементарных знаний об этикете. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваш мужчина (и другие в том числе) обращался с вами должным образом, тогда проследите за тем, чтобы в общественном месте его руки были не чуть пониже спины, на шее, на коленке (или выше). Как максимум — он может приобнять вас за локоть или взять за руку. Все остальные демонстрации чувств могут проходить дома, подальше от чужих глаз. Ведь не зря существует поговорка — хотите, чтобы другие вас любили и уважали, начните ценить и уважать себя сами.

Не проявлять фамильярность и грубость

О фамильярности, также, как о грубости, склоках и бурном выяснении отношений тоже придется забыть, если вы хотите выглядеть, как благородная дама. Не позволяйте себе на людях использовать уменьшительно-ласкательные имена или прозвища, не сплетничайте, не ругайтесь, как сапожник и не участвуйте в интригах. Аристократки всегда милы, приветливы, подчеркнуто вежливы со всеми, включая тех, кто им по какой-либо причине не нравятся, и, разумеется, добры. Потому старайтесь проявлять великодушие и не отказывайте тем, кому действительно нужна ваша помощь. Со временем вы увидите, что и отношения с окружающими наладятся, станут намного теплее и терпимее.

Следить за своим имиджем 24 часа в сутки

К сожалению, многие забывают о том, что заработать репутацию очень сложно, а вот потерять ее можно в одно мгновение. Поэтому в течение дня необходимо помнить о своем имидже: начиная с улыбки, выражения лица и заканчивая осанкой и правильной речью. Расслабленные или неподобающие позы для вас должны остаться в прошлом — благородные девушки не сидят, положив ногу на ногу, подперев рукой подбородок или просто развалившись на стуле. Если вы хотите выглядеть, как настоящая аристократка, тогда вам нужно следить за тем, чтобы движения были плавными, походка — легкой, осанка — красивой, речь — без слов-паразитов и ненормативной лексики. А когда вы будете садиться, проверьте, чтобы колени и стопы были сведены вместе, а щиколотки отведены вправо.

Всегда выбирать соответствующие наряды и макияж

Четкое следование дресс-коду — основное правило, которое никогда не нарушают представители королевской семьи. Если вы тоже хотите приобщиться к высшему сословию, тогда вам следует с особой тщательностью выбирать наряды, макияж, маникюр и, конечно, прическу. Все чересчур вызывающие сексуальные вещи лучше оставьте для романтических встреч со своим избранником, необычные дизайнерские творения — для домашнего дефиле, а для всего остального подберите подходящие комплекты. Эксперты рекомендуют следовать золотому правилу. Если вы не знаете, что надеть, выбирайте классику — она всегда уместна и идет всем женщинам без исключения. И, не забудьте, что девушки из аристократических семей выбирают естественность, поэтому откажитесь от яркого макияжа, нарощенных волос и накладных ногтей. Ведь любой намек на искусственность, по мнению специалистов, указывает на отсутствие вкуса, воспитания и, соответственно, благородного происхождения.

Научиться вести светские беседы

Если вы хотите действительно блистать в высшем свете, тогда вам стоит научиться разговаривать обо всем и ни о чем конкретном, или, другими словами, овладеть мастерством ведения светской беседы. Даже если вам по какой-то причине неприятен ваш собеседник, все равно следует поддерживать с ним дружеский разговор, быть вежливой и тактичной. К тому же, вам придется включить всю свою сосредоточенность и эрудицию, чтобы не выглядеть глупо или нелепо. Только не забывайте мило улыбаться и демонстрировать искреннюю заинтересованность, иначе ваша напряженность может быть расценена, как нежелание общаться, что, соответственно, выставит вас не самым выгодным образом перед другими людьми.

Не забывать следить за чистотой уборной

«А это тут при чем?» — могут удивиться некоторые и будут не правы. Эксперты утверждает, что по чистоте ванной комнаты (и уборной) можно сделать вывод, насколько аккуратна и сама хозяйка. Поэтому не забывайте следить за тем, чтобы там было кристально чисто, хватало полотенец и бумаги, все средства были расставлены на своих местах и (желательно) перелиты/переложены в одинаковые емкости. Чтобы не возникало ощущение, что в вашей ванной комнате вдруг образовался филиал магазина косметики с яркой продукцией на всех полках. Еще одно важное правило, о котором следует помнить — рулон бумаги следует размещать таким образом, чтобы свободный конец оказался над ним, а не под ним. Специалисты уверяют, что такой способ является наиболее гигиеничным и эстетичным. Что касается книг, ароматических свечей и прочих вещей, не относящихся к чистоте и гигиене, то их не следует оставлять в ванной комнате, а лучше переместить в специально отведенное место.