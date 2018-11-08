«Быть некрасивой стыдно!» и другие мифы, которые ломают нам жизнь

Быть некрасивой — стыдно. Не родила — не женщина. Сильная и независимая? Умрешь в окружении сорока кошек! Когда мы слышим это — мы смеемся: нет никакого единственно правильного способа прожить жизнь, мы все разные, у каждой свое счастье, а все вышеперечисленное — просто дурацкие мифы. Да, так мы говорим. А потом обнаруживаем, что миф существует, и мы в нем главные героини.

Быть некрасивой стыдно!

Нет, разумеется, этот миф не придуман женщинами. Он придуман мужчинами, ими выращен, взлелеян и ими же до сих пор поддерживается. Проблема в том, что мы в это верим. И не просто верим, а регулярно это транслируем. «Если женщина не стала красивой к тридцати годам — она дура» — эту поговорку мы повторяем и считаем истиной. И потому находимся в постоянной фрустрации: лишний вес, «неидеальные» черты лица, особенности телосложения, которые сегодня считаются непривлекательными — все это заставляет нас испытывать совершенно иррациональное чувство стыда. Потому что любая особенность внешности, которую можно назвать недостатком, сегодня считается вашей личной виной. Толстая? Иди в спортзал! Маленькая грудь? Сделай пластику! Проблемная кожа? Возьми себя в руки, перестань есть что попало, запишись к косметологу и переходи на другую косметику. Нет на это времени или средств? Это отговорки. Вы просто ленивая!

Красота стала работой, причем обязательной. Быть некрасивой очень, очень стыдно. Примерно как быть двоечницей в пятом классе. Да, мы, взрослые, самостоятельные женщины, чувствуем себя маленькими девочками: вот другие девочки умненькие, трудолюбивые и старательные, а вам должно быть стыдно! Вы ленивая и глупая. Запустила себя!

При этом движение «Бодипозитив» — это другая крайность. «Люби себя такой, какая ты есть» — это прекрасный тезис, но в данном случае он снова лжив. Потому что любить себя предлагается по‑особенному. Так, как партия велела, и ни в коем случае не иначе. Удаляешь волосы на теле? Трусливая бесхребетница, зависимая от мнения общества! Худеешь? Аутомазохистка, насилующая собственное бесценное тело! И снова жгучий стыд — теперь уже за то, что хочется быть красивой. Нельзя! Фу! Плохая, плохая девочка, мы вас за это накажем!

Не вышли замуж? Вас съедят коты!

Сорок котов, если быть точными. Те самые сорок котов, которых заведет себе одинокая старая дева, которую теперь называют «сильной и независимой женщиной», вкладывая в эти слова уничижительный смысл. Незамужняя барышня все еще чувствует себя неполноценной, потому что считает печать в паспорте гарантией того, что она кому-то нужна. Ей очень важно обновить статус в соцсетях, ей нужно, чтобы там было написано «замужем» — как будто это имеет какое-то значение. На самом деле — никакого. Заключение брака — это, по сути, юридический договор, и в нем, как в любом договоре, есть свои плюсы и минусы. Кому-то это выгодно, кому-то нет, каждая должна решить для себя сама. В идеале. В реальности же брак возведен в культ.

Для того, чтобы понять, насколько этот культ силен, достаточно посмотреть на традиционную свадьбу. Она непременно должна быть шикарной. С платьем, с банкетом для множества гостей, с приглашенным фотографом. В этом нет ничего плохого, на самом деле. Если бы не одно но.

Обратите внимание на то, как ведут себя беременные женщины. Беременностью сегодня принято гордиться. Мы не прячем фигуру, как наши бабушки, мы гордо ее показываем. Почти каждая беременная женщина непременно заказывает себе фотосессию и размещает фотографии в соцсетях. Будущая мама — это так прекрасно! Всегда. Кроме одного дня. Кроме дня ее свадьбы. Большинство женщин все еще стараются скрыть тот факт, что они — невесты в положении. Это стыдно. Это значит, что мужчина вовсе не желал на ней жениться, она его «пузом прижала к стенке». Это значит, что сама по себе она никому не нужна. Гордая будущая мать в один миг превращается в жалкую попрошайку, которая выклянчила себе личное счастье. Фу такой быть. Позор.

Спрашивается, кому нужен брак такой ценой? Логично предположить, что никому. Но миф сильнее логики. Сорок котов уже поджидают вас, женщины. Берегитесь!

Не родила — не женщина

Это, пожалуй, самый страшный и безжалостный миф из существующих. Потому что в нем нет женщины как таковой, ее личность стирается, женщина становится бессловесным придатком к собственной репродуктивной системе. Которая должна работать! Должна выполнить «природное предназначение», причем желательно как можно раньше. И хорошо бы не один раз. Женщину-чайлдфри общество в принципе не считает человеком, но будем честными: осознанный отказ от родительства все еще не слишком распространенная история. Большинство бездетных женщин просто не может иметь детей в силу ряда причин: проблемы со здоровьем, отсутствие материальной базы, которая позволит содержать ребенка, отсутствие партнера — тут опять встает финансовый вопрос, во-первых, а во-вторых — не все готовы растить ребенка самостоятельно. Но разве кто-то принимает во внимание эти факторы? Нет.

«Пустоцвет» и «эгоистка неполноценная» — самые мягкие эпитеты, которыми награждают бездетную женщину. Никто не думает о том, что бездетность может быть для нее личной трагедией. Напротив — в топку постоянно подбрасывают поленья: сделала ЭКО? Это тоже против природы! Могла бы взять на воспитание сироту! Взяла сироту? Испортила себе жизнь, у него же наверняка «плохие гены». Женщина считается женщиной только в том случае, если она забеременела естественным путем и самостоятельно родила. Во всех остальных случаях она не женщина, а суррогат.

Не положили жизнь на алтарь материнства — не мать!

Мало родить ребенка, мало даже о нем заботиться. Нужно положить жизнь на этот алтарь. Этот миф необычайно живуч, его, кажется, ничего не берет. Наши мамы верили, что младенец должен жить по строгому режиму, а его пеленки нужно кипятить и гладить с двух сторон. И гулять, непременно гулять 6 часов в день! Малыша до трех лет следовало развивать с помощью сложных методик, а когда он подрастал до младшего дошкольного возраста, ему непременно нужно было «подарить» брата или сестру — иначе же эгоистом вырастет! Круг замыкался: снова режим, пеленки, методики развития, и при этом нужно было идеально вести домашнее хозяйство. Отец ребенка во всем этом никак не участвовал, так было принято.

Мы воспитываем детей не так. Мы готовы вовлекать в это отца ребенка с самого начала, партнерские роды уже стали привычной историей. Мы считаем, что ребенку не нужен режим, мы кормим грудью и в первые месяцы делегируем кому-нибудь домашние обязанности, потому что новорожденному нужно все время быть с мамой. Кажется, что все изменилось? Как бы не так. Не изменилось ровным счетом ничего.

«Естественное родительство» возведено в культ. Женщины, пережившие кесарево сечение, чувствуют себя неполноценными: не родила сама! На самом деле не имеет значения, каким именно образом появился на свет ребенок, но естественные роды вдруг стали обязательными. Кесаришься? Недомать, жалеешь себя, о ребенке не думаешь! Поразительный тезис, особенно учитывая тот факт, что такие роды как раз менее травматичны для ребенка, но более травматичны для матери. Грудное вскармливание — тоже культ: женщина, которая не может кормить по каким-то причинам, тоже теперь неполноценна: лишила ребенка самого главного! Детские смеси объявлены страшным ядом, кормить теперь принято как минимум до 2 лет, а детей-погодок нужно кормить тандемом. То есть и старшего, и младшего.

Женщины игнорируют собственные (и порой серьезные) проблемы со здоровьем: если лекарство несовместимо с кормлением, от лекарства нужно отказаться. Женщины тратят массу сил и нервов, чтобы вернуть ребенка на грудь — они придумали «ложные отказы»: если годовалый ребенок предпочитает молоку паровые котлеты, нужно срочно лишить его этих котлет и «вернуть на грудь». Иначе вы — плохая мать. От подгузников тоже нужно отказаться — детей с рождения теперь принято высаживать, принято «ловить сигналы», а если женщина их не считывает — у нее нет связи с ребенком, она снова плохая мать. Идея «естественного родительства», того самого, которое должно сделать материнство легким и приятным, снова превратилось в соревнование: чем больше трудностей (создаваемых самостоятельно) женщина преодолела, тем лучшей матерью она стала. Не измучила себя до крайней степени — не мать. И это только период младенчества! Дальше — хуже. Материнство все еще не может быть легким. Оно должно быть мученическим подвигом, и только тогда оно правильное.

Не остаетесь дома с ребенком — кукушка

Кроме того, мать должна лишить себя карьеры и активной социальной жизни — ради ребенка. Вернее, перевести эту жизнь в виртуальную реальность. Работать, конечно, нужно, общаться тоже. Но в Сети. Выходить на работу категорически противопоказано: ребенок не может вырасти полноценной личностью, если проводит много времени с няней, а бабушки — вообще зло, они непременно сделают из ребенка травматика. Детские сады всерьез сравнивают с тюрьмами, воспитателей — с надзирателями, поэтому пестовать ребенка самостоятельно нужно до школы. А потом нужно быстро родить второго — чтобы первоклассник не лишился маминой поддержки в этот сложный для него период. Безусловно, женщина вправе сделать такой выбор. Но только в том случае, если она делает его осознанно. Но миф о матери-кукушке не позволяет ей этого сделать: невозможно игнорировать давление со стороны других женщин, которые осуждают тебя за этот выбор. Ребенку нужна мать! Карьера подождет! Естественно, не подождет, и женщина это прекрасно понимает. Но чаша весов обычно склоняется в сторону ребенка. Притом, что дети — разные. И кому-то правда нужна мама рядом в режиме 24/7, а кто-то ничуть не страдает из-за ее временного отсутствия. Но обличители в белых пальто считают этот фактор незначительным. Кукушка, и все тут!

Остаетесь дома с ребенком — клуша

Женщина согласна пожертвовать собой ради ребенка, бросает работу, находит свои плюсы в роли домохозяйки и матери, успокаивается и собирается быть счастливой в своей новой жизни, и тут — сюрприз! — она становится клушей. Наседкой. Ей скажут, что дети вырастут и не будут ее уважать: она же не состоялась как профессионал, что это за работа такая — мать и домохозяйка? Это баловство одно. От лени. Всем известно, чем это кончится — тотальной деградацией: она непременно поглупеет, потеряет все социальные связи, а потом останется одна, потому что дети вырастут, а муж бросит ее, толстую и скучную домоправительницу. Но, позвольте, ведь только что говорилось, что она нужна детям?

Да, нужна! Но не такая же! Не хотите быть клушей — действуйте так: стань многодетной матерью, потому что один или двое детей — это слишком легко. Откройте свое дело и будьте успешной, но пусть работа не отнимает у вас много времени — детям же нужна мать! Займитесь собой: выучите язык или заведите себе дорогостоящее и трудоемкое хобби, запишитесь в фитнес-клуб и стань фитоняшкой с идеальной фигурой. Заведите себе «Инстаграм» и выкладывайте в него идеальные фотографии: вот вы печете идеальный торт вместе с детьми, вот вы тренируетесь, усадив на спину пару малышей, вот вы показываете прекрасные букеты, которые делают в вашем цветочном магазине, вот вы подаете мужу на ужин самодельные пельмени. И вы получите всеобщее восхищение и миллионы лайков. А антидепрессанты вам на сдачу дадут. Если сами раньше не возьмете веревку и кусок мыла.

Любой миф становится реальностью, если мы в него верим. Именно это происходит сейчас. И это значит, что рано или поздно, так или иначе, но попадется каждая. Каждая угодит в одну из этих ловушек, каждая оставит там солидный кусок жизни. И вы в том числе. Если, конечно, вы не прекратите транслировать эту занимательную мифологию дальше. Тем самым превращая миф в реальность.