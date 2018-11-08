Что сделать, чтобы стать сексуальнее 

Чтобы быть сексуальной, надо чувствовать себя сексуальной. Если вы ощущаете себя королевой наслаждения, то страстные мужские взгляды вам обеспечены. Вот несколько простых и невинных способов подогреть свое либидо.
- Пока едете в метро или сидите в длиннющей очереди, почитайте эротическую книгу. Только представьте: люди кругом скучают, изнывают от долгого ожидания, говорят об обыденных вещах, а вы — в своем персональном мире, красочном и очень возбуждающем.
- Похожий совет: пока лежите на пляже или сидите в парке на лавочке и наслаждаетесь природой, пофантазируйте о том, что к вам присоединился прекрасный незнакомец (или парень, о котором ты давно мечтаешь, или симпатичная знаменитость). И стал вести себя с вами очень нескромно… Главное — не забыться и не начать постанывать вслух, на радость прохожим;))
- Сделайте красивую укладку просто так, а не на выход. Даже если нас никто не видит, с ухоженными волосами мы чувствуем себя гораздо уверенней и привлекательней.
- Когда пойдете делать педикюр, закажите и массаж ног. Специалисты по акупунктуре утверждают, что на ступнях расположены точки, пробуждающие наше либидо. Если решите сделать это сами, попробуйте надавливать на центральную часть подошвы на протяжении минуты.
- Очень важно для вашей чувственности, какие ткани вы носите. Шелк, кожа, кружево не только соблазнительно смотрятся, но и повышают вашу сексуальность.
- Хотя бы несколько минут поутру посвящайте растяжке или йоге. Упражнения улучшают кровоснабжение и дают вам заряд энергии, а это, в свою очередь, улучшает способность испытывать возбуждение.