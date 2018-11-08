«Любят только молодых и красивых»

Психолог Мария Шумихина считает, что период смены молодости на зрелость можно назвать новым переходным возрастом. О чем же стоит помнить в это время?

Началось?

Обнаружить, что мы вдруг перестали быть молодыми, можно очень разными способами. Например, мы вдруг видим неожиданные морщинки в своем отражении и зеркале, и их не убрать уже массажем.

Или внезапно понимаем, что вот этот немолодой коллега — на самом деле на три года моложе нас. Или замечаем, что профессионал своего дела, умный (да, и очень привлекательный!) стоматолог еще ходил под стол пешком, когда мы выходили замуж. Все эти открытия могут по-настоящему шокировать, и тогда мы спрашиваем себя: мы что, теперь старые? Это вот оно, то самое? Началось? И, если и правда «началось», то как принять этот новый возраст?

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Для кого-то такое открытие может стать дверью в новое и интересное будущее, но в это же время кто-то, напуганный, стоит перед этой дверью и отчаянно боится ее приоткрыть.

И иногда тот, кто напуган, начинает бежать от этой двери, изо всех сил пытаясь отрицать существующий порядок вещей или хотя бы стремясь победить естественные и непростые процессы старения.

Почему так важно их победить? Потому что новый возраст — зрелость, а за ним — переход к старению, и нам приходится принять как неоспоримый факт, что мы не только что-то приобретаем, но при этом и многое теряем.

Кризис среднего возраста

Когда происходит подобное осознание, каждый из нас спрашивает себя: для чего и как я проживаю эту жизнь, и могу ли я по ее итогам когда-нибудь уйти счастливым/счастливой, с чувством удовлетворения, и кого я захочу видеть рядом с собой в такой момент? Все это достаточно типичные вопросы для кризиса среднего возраста, с которыми приходят к психологу и суровые мужчины из топ-менеджмента, и хрупкие многодетные домохозяйки, и лихие рок-музыканты — кризисы никого не минуют. Главный рецепт принятия возраста — это адаптация к новой жизненной роли, к новому образу себя. Если все, что мы в себе ценили, было связано с нашими прошлыми ролями (особенно если успешность этих ролей была связана с молодостью), то адаптация будет непростой.

Переход — это не только обдумывание новых ориентиров, к которым хочется стремиться, но и необходимость попрощаться с какими-то частями прошлого.

У мужчин кризис «среднего возраста» чаще всего связан с осознанием своей роли в профессии и в семье. А вот у женщин он часто возникает тогда, когда они обнаруживают, что дети подрастают и становятся все более независимыми, но за время их воспитания никакой другой идентичности, никакого другого представления о себе, кроме как о матери и о женщине, они не создали. И, чтобы сохранить свою привычную, естественную, ожидаемую, роль привлекательной женщины, в панике пытаются «вернуть» себе молодость. Но паника — плохой советчик в любых ситуациях, поэтому именно в этом периоде женщины нередко совершают какие-то опрометчивые поступки, например, радикально меняя собственные тело и лицо. Впрочем, и мужчины, которые не готовы принять свой новый возраст, часто вызывают усмешки окружающих — когда, например, заводят юных подруг или покупают красную ревущую машину, которая буквально кричит: «Я ого-го!»

Почему это пугает?

Люди забывают, что привлекательность — более ценное понятие, и с молодостью оно связано, но не напрямую. Есть большая разница между «выглядеть моложе своего возраста» и «прекрасно выглядеть в свои сорок-пятьдесят-шестьдесят».

Первое — почти нереально, потому что не только гладкое лицо формирует представление о человеке (и часто даже косметологи озадачены — вроде бы в лице нет никаких признаков возрастных изменений, но по неизвестной, не формализуемой причине возраст отчетливо виден). Но те, кто очень боится постареть, хотят выглядеть именно «намного моложе своих лет».

Дело в том, что, по большому счету, мы всю жизнь хотим любви, тепла и признания нашей ценности. Это те жизненные потребности, которые есть у каждого, но иногда спрятаны очень глубоко. И если призраки старения нас пугают, это сигнал: в наших представлениях о мире, в нашем индивидуальном опыте не нашлось картинки, в которой старый человек окружен любовью, счастлив, получает удовольствие от совместного времени с близкими. Возраст намного сильнее пугает тех, кто считает, что любят только молодых, красивых, успешных. Чем сильнее человек стремится к формальному «набору успешности», тем важнее для него такая атрибутика успеха, как внешняя красота, тем критичнее он будет оценивать окружающих и тем сильнее сам боится критики.

И отчаянно боится, что наступит момент, когда он не сумеет спрятать новую морщинку. Но не может никому признаться в своем страхе, потому что это тоже знак его уязвимости.

Не случайно в сказках эликсир вечной молодости больше всего нужен злодеям и злодейкам: им, видимо, все детство внушали, что их, с их слабостями и уязвимостью, любить никто не будет, так и не удалось им узнать, что такое близкие доверительные отношения с взаимной поддержкой.

Полны жизни

Тех, кому долго приходилось пользоваться молодостью и красотой как оружием и щитом в трудной борьбе за успех, ощущение потери красоты и власти может заставить чувствовать себя почти «голыми», иногда даже отталкивающими. И тогда женщина пытается идеально «выгладить» свое лицо филлерами и, казалось бы, выглядит моложе. Но помогает ли ей это справиться с внутренним напряжением?

Что отличает ее от тех, кто «прекрасно выглядит в свои шестьдесят»? Способность радоваться жизни и способность принимать себя. Сейчас мы часто можем видеть подборки фотографий пожилых людей и стариков, одетых оригинально, со вкусом и озорством — с удовольствием и с любовью к себе и к своей индивидуальности. У них нет сомнений в том, что они ценны и в молодости, и в старости. Они сохраняют интерес к жизни и интерес к новому, продолжают эксперименты.

Нас вдохновляет множество историй про женщин и мужчин, которые стали заниматься чем-то совсем новым для себя только после пятидесяти лет: танцами, боди-билдингом, частными расследованиями… ведением дискотек! Или просто решили закончить брошенную когда-то учебу в университете.

Что стоит за страхом

Одна моя клиентка, когда только обратилась за психотерапией, опасалась, что я не возьмусь с ней работать: ведь ей «уже 43 года». За этими словами крылось очень много: во-первых, страх, что с ней «все кончено», а значит, и работать с ней нет смысла. И страх, что жизнь в 43 года уже не имеет ценности и интереса для других, и тогда — зачем жить дальше, ведь дальше становишься только старше. И еще в этих словах был не только страх, но и готовность подстраиваться под некие условные представления о норме, жестокой вымышленной норме, которая гласит «сорок лет — бабий век». А если мы свою жизнь строим, исходя из чужих взглядов, мы можем никогда не почувствовать счастья.

В процессе психотерапии оказалось, что ее страх старения скрывает страх быть обесцененной, чувство, что жизнь ее не имеет смысла. Обесцененной — потому что ее амбициозные стремления не были осуществлены: родители воспитывали ее с мечтой о чем-то великом в маленьком городе.

И хотя, когда она выросла, она переехала в большой город и была успешна и ценна в профессии, но ее брак сложился неудачно, а потом была череда драматических неудач с другими мужчинами. Она прошла через несколько потерь, отчаянно боялась своего старения, и ее паника «заражала» ее, уже взрослую, дочь.

После того как мы с ней вместе прошли через переживания ее потерь, пришло время разговаривать о будущем. И я спросила ее: если впереди еще 45 лет жизни, чем она хотела бы эти годы наполнить, чтобы чувствовать, что жизнь дала ей много радости? Ей пришлось взять некоторое время на раздумье.

Через некоторое время она осознала, что в ее страхе старения скрывалось разочарование в себе — в ее жизни не было ни великой истории любви (как мечтала ее мама), ни каких-то великих, экстраординарных событий. И тогда она дала себе разрешение на экстраординарные поступки. К тому времени она активно переписывалась на сайте знакомств. К ее удивлению, человек, который заинтересовал ее больше всех, жил в Латинской Америке, и между ними был языковой барьер, но, тем не менее, он понимал ее лучше всех ее собеседников. И эта женщина разрешила себе изменить свою жизнь: она начала учить испанский, съездила в Латинскую Америку (еще совсем недавно сказал бы ей кто-нибудь про это — она бы не поверила!), встретилась с этим человеком и полюбила его и образ тамошней жизни. А он полюбил ее.

Теперь она не боится старости, она слишком занята: испанский, любовь, перевод диплома и оформление документов для переезда, и обсуждение совместных планов на следующие 45 лет жизни. Потому что теперь она довольна собой в свои уже 45 и знает, что жизнь становится интереснее, когда разрешаешь себе пробовать новое и даешь себе право на ошибку.

Это не значит, что у нее больше нет тревог о будущем. Просто есть не только тревоги, но и удовольствие, и интерес, и желание идти дальше.

Но что делать, если никак не получается смириться с этими переменами? Если слезы подступают, когда видишь свое отражение в зеркале, или вдруг ощущаешь злость и зависть к молодой коллеге… Это значит, что либо прямо сейчас я чувствую себя несчастной или в чем-то несостоятельной, или не ценной. Спросите себя: это сиюминутное состояние, которое можно снять, вспомнив о собственной ценности, или чувство, которое приходит регулярно? Потому что регулярное, повторяющееся переживание горя или утраты (даже по поводу уходящей молодости) — повод для обращения к психологу.

Что делать?

Во-первых, как показывают недавние исследования, фитнес и силовые тренировки предотвращают старение не только тела, но и мозга, и когда восстанавливается мышечная масса, отмечаются и значимые улучшения мозговой деятельности. Это не говоря уже о жизненном тонусе!

Во-вторых, важно продолжать учиться и получать новый опыт. Подойдут и курсы иностранного языка, и секция гребли, и студия танцев — тело координируется по-новому, мозг образует новые нейронные связи, а рядом находится группа поддержки. Если мозг учится, человек ощущает себя моложе. Если мозг все время занят привычной рутиной, не открывает для себя ничего нового, у человека возникает ощущение, что и в будущем — только рутина и никакого смысла, и это лишает надежды. А учеба заставляет все время расширять зоны своей компетентности, двигаться вперед.

В-третьих, получать удовольствие от жизни очень трудно, если рядом нет тех, кто рад тебе. Поэтому третья, важнейшая составляющая — это создание счастливых привязанностей чтобы быть рядом с теми, кому не страшно признаваться в своих слабостях, зато можно разделить успехи. Для того чтобы хорошо подготовиться к этому новому интересному будущему, можно воспользоваться несколькими универсальными рецептами. Эти рекомендации помогут сохранить радость от жизни и свежесть восприятия, вне зависимости от возраста.

И помните: все советы работают только тогда, когда вам удалось принять этот факт: я меняюсь, моя внешность и возможности тоже. Тело может меня подвести, и если раньше я могла пробежать 5 километров, теперь я буду готовиться к этой дистанции или поберегу себя, ограничусь другими полезными упражнениями. И это касается не только бега, а любых сторон жизни