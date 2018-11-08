Чем пахнет человек во время стресса

Японские ученые провели исследование и выясняли, что человек во время стресса пахнет луком и чесноком. Об этом рассказали специалисты крупной косметической компании Shiseido.

В исследовании участвовали 500 добровольцев, мужчины и женщины в возрасте от 20 до 70 лет. Во время экспериментов испытуемых ставили в сложные и непредвиденные ситуации, которые заставляли их понервничать. Чем сильнее было напряжение человека, тем больше его кожа вырабатывала вещество, которое назвали "запахом стресса". Это непростое исследование проводилось на протяжении четырех лет.

Но это не единственный эксперимент, проведенный Shiseido с целью узнать, чем пахнет человек в том или ином состоянии. Ни для кого не секрет, что "запах старения" с годами усиливается. После ряда проведенных экспериментов, компания разработала косметические средства на основе полученных результатов. Тоже самое Shiseido хотят проделать с нынешним исследованием.

Также специалисты отметили, что "запах стресса" вызывает чувство усталости у окружающих.