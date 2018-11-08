Что такое настоящая забота о себе

Заботься о себе — маркетинг быстро взял на вооружение этот популярный совет коучей и психологов. Идея правильная, но искаженная, как произошло, например, с бодипозитивом.

Помоги себе сам — это набери горячую ванну, съешь шоколадный торт, побалуй себя новой вещью, вырвись на миг из рутины, в которой ты вечно живешь на износ. Но забота о себе не должна быть средством восстановления сил, когда они полностью исчерпаны. Истинная забота — это построить жизнь, от которой тебе не нужно постоянно убегать. Heroine расскажет, как это сделать.

Слушать свой организм

В последнее время под этими словами людям продают заманчивую идею: «ни в чем себе не отказывай». Но быть чуткой к своим потребностям — это не значит следовать сиюминутным желаниям.

Твое тело хочет гораздо большего, чем валяться на диване и объедаться фастфудом. Поэтому забота о себе может быть не особо приятной: выключить любимый сериал на самом интересном месте, чтобы лечь спать вовремя; заняться спортом, если у тебя сидячий образ жизни; отказаться от добавки за праздничным столом просто потому, что не хочешь потом чувствовать тяжесть.

Слушать свой организм и слушать рекламу, представляющую жизнь, как сплошное удовольствие, — разные вещи.

Следить за своим здоровьем

Регулярно проходить обследование, обращать внимание на изменения в своем теле, не переносить плохое самочувствие на ногах, а брать больничный. Не стесняться сменить врача, если он сводит все твои проблемы к тому, что «пора рожать», или убеждает, что терпеть боль — это нормально.

Обращать внимание на свое здоровье, только когда оно подводит, — это уже не забота, а необходимость. Гораздо лучше предупреждать проблему, а не решать ее по факту: делать прививки, закаляться, пломбировать зуб, потому что в нем дырка, а не потому что он заболел.

То же касается и психологической помощи: не бойся обратиться к специалисту, если чувствуешь, что тревожность или другие симптомы мешают тебе нормально функционировать.

Отказываться от токсичных людей

Еще одно не очень приятное, но нужное для твоего благополучия занятие — посылать к черту людей, которые портят тебе жизнь. Не цепляться за отношения, в которых ты несчастлива; за дружбу, в которой не можешь быть собой; за работу, отнимающую все силы и почти ничего не дающую взамен. Чтобы это сделать, иногда нужно быть готовой к тому, что тебя осудят окружающие. Вовремя вспомнить, что ты здесь не для того, чтобы оправдывать чьи-то ожидания, — тоже забота о себе.

Не стесняться выражать свои потребности

Объяснить партнеру, что ему нужно делать, чтобы доставить тебе удовольствие в постели. Сказать боссу, что заслуживаешь повышения зарплаты. Признаться подруге, что хочешь сегодня остаться дома, а не быть ее массовкой на вечеринке.

Такое поведение с твоей стороны не обязательно воспримут как протест или наглость. Часто мы отказываемся выражать свои желания из боязни доставить неудобство. Но люди не телепаты, им сложно понять, чего ты хочешь на самом деле, если они видят улыбку и слышат, что «все в порядке».

Заботиться о своем будущем

Вовремя платить (а лучше не брать) кредиты, грамотно распределять финансы. Разумное потребление и ответственное отношение к деньгам — это тоже забота о себе, причем гораздо более значимая, чем новое платье. Важно найти баланс между тем, чтобы наслаждаться каждым днем и думать на перспективу.

Развивать осознанность

Это то, что поможет превратить заботу о себе в образ жизни, а не в импульсивный порыв. Развиваться интеллектуально, духовно, физически — это целенаправленная работа. Осознанность позволяет нам быть героем своей жизни, а не жертвой. Нести ответственность за свои поступки, принимать разные обстоятельства и не относиться к миру так, будто он тебе что-то должен.

Забота о себе — это не заслонять свои настоящие потребности и желания чужими ожиданиями. Это всегда выбор в пользу содержания, а не формы. Стремиться не к той жизни, которая выглядит хорошо, а к той, в которой ты чувствуешь себя хорошо.