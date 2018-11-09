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Почему мечты не сбываются
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Почему мечты не сбываются 

Рамблер 3 часа назад
У каждого человека есть мечты. Они могут меняться со временем или оставаться теми же на протяжении многих лет, но, как ни обидно, 98 процентов людей так и не претворяют мечты в жизнь. Существует несколько фактов, объясняющих, почему желания так и остаются желаниями.
1. Недостаточность ресурсов. В данной ситуации речь идёт о конкретном моменте, то есть в будущем человек, возможно, приобретёт достаточно возможностей для реализации мечты, но сейчас он их не имеет. В таком случае стоит посвятить время саморазвитию и изменить себя. Но это требует времени, а большинство хочет получить результат сразу, и именно поэтому почти никогда люди не хотят приниматься за трансформации самих себя.
2. Нежелание осуществлять мечту. Бытует мнение, что значительная часть людей может осуществить свои мечты в течение недели, но кто действительно делает это? Всё дело в том, что очень многим важен сам факт наличия мечты, а не её достижение. Им вполне достаточно пофантазировать, что было бы, если мечта вдруг осуществилась бы, поэтому воплощать её в реальной жизни они даже не планируют.
Смотрите ролик и узнайте, какие ещё факторы мешают осуществлению мечты.
Женский форум
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