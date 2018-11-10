Совершенно несовместимые союзы знаков зодиака

Виноваты звезды: роман каких знаков зодиака — катастрофа

Наступили выходные — самое время прижаться к теплой груди близкого и родного человечка. А чтобы лишний раз напомнить, как вам крупно повезло, предлагаем подумать о самых отвратительных союзах знаков зодиака.

Овен и Скорпион

Отношения с красоткой Скорпионом показаны убежденным мазохистам или современным зомби, из которых душу высосать, а мозг — склевать успели Раки или Львицы. Все те, кто во здравии и адекватности, просто не смогут вынести даже свидание со Скорпионихой, на котором она, естественно, прикинется милой овечкой с большим и добрым сердцем. В груди у Скорпионих, конечно, вместо сердца бьется еще невылупившийся зародыш Чужого, которого она спустит на вас этим же вечером, просто потому что это весело. Единственный, кто слету почувствует неладное — Овен, костюм милой овечки которого уже вплотную прирос к волчьей шерсти. Вполне возможно, что в параллельной реальности эти два знака могли бы вместе гнать самогон и обучать внуков материться, но в нашем измерении они могут только перекидываться язвительными фразами.

Близнецы и Козерог

Для Близнецов закон РФ не писан, мораль не додумана, логика не найдена, ведь они, как все мы знаем, гении, творцы и огромные таланты — этими красивыми словами они и прикрывают свои алкоголизм, экзотические вкусы во всем и психические болезни. А гении, если что, рамок не признают, поэтому Барышня-Близнец в понедельник утром в кофе подливает коньяк, а по дороге на работу сворачивает в аэропорт и берет один билет до Занзибары. Конечно, зажигать с такой пассией будет весело даже полузамороженным Рыбам, но вот заводить серьезные отношения — априори катастрофа и психологическая травма на всю жизнь. И если Стрелец, Телец или, скажем, Весы могут продержаться пару дней, окрыленные маленькой безуминкой Близнецов (непонимающие, что безуминка размером с Эйфелеву башню), то сердечный удар хватит Козерогов в первые же два часа, когда милашка, наплевав на детально спланированное Козерогом свидание, высосет в одно лицо бутылку дорогого вина, на угнанной карете начнет устраивать гонки с водителями авто и читать стихи прохожим.

Львица и Водолей

Ангел неземной красоты, звезда, озаряющая скучные жизни глупеньких человечишков, великое создание творца, сошедшее на Землю, чтобы вдохновлять всех вокруг — так представляют себя незнакомцам не только Львицы. Неожиданно: Водолеи о себе такого же мнения. Естественно, при встрече мериться своим эго эти знаки будут до обморока одного из них. Тот, кто упал — сдался. Выглядит эта баталия как болливудский блокбастер: все красивые, сильные, умные — и верится во все это с большим трудом. При просмотре можно танцевать или самоубиться со скуки, а вот смеяться не разрешается, а то, знаете, ненароком объедините этих двух упырей против себя и устроите апокалипсис, нарушив баланс Вселенной.

Рак и Рыбы

Если быть предельно честными, то союз Рака и Рыбы — идеальный сюжет семейной жизни. Она вечно пилит его за то, что он ставит свои носки около собачьей лежанки, пьет борщ без сметаны и, вообще, живет не по правилам, а как вздумается, он же — то и дело впадает в астрал, уткнувшись носом в газету. Но Рак родилась не для такой тихой жизни, она, вообще-то, должна пройти через все круги отношений, обязательно влюбиться в самых отвратительных чертей, взять Оскар за блестяще исполненную роль королевы драмы, а с Рыбами это все разве наживешь? Рыбам в свою очередь нужен хорошо обученный обслуживающий персонал, который и аквариум вовремя почистит, и водоросль за нее пережует, а любовь вашу, романтику и компромиссы она на хвостовом плавнике вертела.

Дева и Дева

Глубоко и искренне можно возненавидеть только двух личностей: Скорпиона и того, кто на тебя похож больше, чем ты сам. А теперь представьте Деву в двойном размере. Кричать и плакать разрешается. Историями из жизни такой пары можно пугать детей и неверных мужей, а также лечить от проблем с туалетными делами маленьких котят. Вы только представьте: они поправляют друг друга каждую секунду, всякий разговор заканчивается бескомпромиссным скандалом, а выходные проходят в долгих размышлениях, куда бы сходить отдохнуть, и чтобы всем нравилось. Задушить милых возлюбленных захотят даже их домашние животные, не говоря уже о друзьях, родственниках и соседях.

Стрелец и Телец

Союз этой парочки земной апокалипсис не устроит, но смотреть на их «счастливое» сожительство — слишком больно. Даже тот, кто обожает наблюдать, как мучаются и страдают ближние, сморщится и отвернется. Леди-Стрелец мечтает забраться на Эверест, спасти слонов Африки, создать лекарство от рака, колонизировать Марс, а Телец мечтает, наконец, добраться до босса в Mortal Kombat и научиться вставать до обеда, можно, конечно, еще и на работу устроиться, но это — вышка. Именно поэтому отношения безумного путешественника и «запечного таракана» — индивидуальный ад для каждого. Здорово, правда?