8 способов победить лень и заставить себя работать

8 действенных способов победить лень и заставить себя работать

Признайтесь, вы тоже привыкли откладывать дела на потом и предпочитаете проводить вечера в сладостном ничегонеделании вместо того, чтобы проявить активность или развить бурную деятельность? Психологи уверяют, что иногда лениться очень даже полезно — это своеобразная защитная функция организма от перенапряжения. Но как быть, если лень стала вашим образом жизни? Мы составили несколько рекомендаций, которые помогут вам избавиться от этой пагубной привычки.

Заранее составьте план действий

Накануне составьте предварительный план действий, чтобы уже понимать, что вас ожидает на следующий день. Планирование очень удобно, если вы не помните какие-то важные даты, время или место встречи и так далее. Подобное действие позволит вам грамотно распределить время и силы. Можно, кстати, составить долгосрочный план, разбив какие-то глобальные дела на несколько этапов. Тогда вы сможете выполнять их постепенно и будете уверены, что не упустите из виду ничего важного.

Не проводите все утро в постели

Психологи напоминают, что правильное пробуждение — залог успеха. Так, например, приучите себя спать не менее 8 часов — этого времени организму вполне хватит, чтобы отдохнуть и «перезагрузиться». Еще одно важное правило — ни в коем случае сразу же не вскакивайте, как только услышите первый звон будильника. Можно позволить себе поваляться несколько минут, но не переусердствуйте, иначе вместо приятного пробуждения вы так и зависните в кровати на целый день. Далее приучите себя делать несколько простых упражнений для поддержания формы, принимать контрастный душ, чтобы «включиться» и не отказываться от полезного завтрака.

Сконцентрируйтесь на чем-то одном, не отвлекаясь по пустякам

Если вы, выполняя что-то глобальное, будете постоянно отвлекаться и переключаться на какие-то мелкие вопросы, тогда, будьте уверены, что процесс затянется на долгое время и к финальной стадии вы будете чувствовать себя разбитой и уставшей. Поэтому не тратьте драгоценное время на какие-то мелочи и тогда вы увидите, насколько быстрее и продуктивнее пойдет работа.

Не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня

Не нужно брать пример с героини фильма «Унесенные ветром» Скарлетт О’Хара и откладывать решение важных вопросов на неопределенный срок (когда уже обстоятельства сложатся таким образом, что вам просто некуда будет деться и придется решать все разом). Поэтому если у вас нет явных признаков болезни (слабости, сонливости, хандры и так далее), тогда отговорки из серии «я делаю это завтра» не подействуют — необходимо взять себя в руки и найти время для выполнения важных задач. Эксперты напоминают, что лучше решать проблемы по мере их наступления, пока они не превратились в своеобразный снежный ком и не стали для вас настоящей катастрофой.

Не забывайте устраивать перерыв между делами

Если вы вдруг решили изменить свою жизнь и объявили лени бой, главное — не переусердствуйте и не кидайтесь выполнять все дела, которые у вас накопились. Иначе вы очень быстро устанете, перегорите и вновь вернетесь к привычному для вас состоянию — ничегонеделанию. Поэтому эксперты рекомендуют обязательно устраивать перерыв между делами и переключаться. Например, если ваша работа связана с компьютером или бумагами, то через 30-40 минут монотонной работы обязательно прогуляйтесь и подышите свежим воздухом. Так вы сможете немного отдохнуть, взбодриться и легко справиться с оставшейся частью задач.

Чаще хвалите себя

Чтобы не сойти с дистанции раньше времени и не вернуться к своему ленному состоянию, необходимо не забывать отвешивать себе щедрые комплименты. Скажем, справились вы с какой-то задачей — обязательно похвалите себя или даже наградите покупкой какой-нибудь вещью-мечты. Только поставьте себе условие, что размер похвалы будет зависеть от проделанной работы — чем больше дел вы успели завершить, тем более существенной должна быть награда.

Найдите свою мотивацию

Прежде, чем двигаться вперед, поставьте перед собой цель и подумайте, ради чего вы работаете или живете и чего вы хотите достичь. Скажем, вы живете далеко от офиса и вам всегда хотелось иметь автомобиль, чтобы сделать дорогу до работы максимально комфортной. Поэтому найдите модель автомобиля, о которой вы грезите, распечатайте и повесьте картинку где-то рядом с собой (можно разместить на рабочем столе ноутбука или даже поместить в рамочку). Это все будет напоминать вам, зачем, собственно, вам следует утром выходить из дома, а не проводить весь день в постели. Ведь, увы, иначе вы не приблизитесь к заветной мечте. Кстати, эксперты рекомендуют не распыляться сразу на несколько целей, а двигаться постепенно. Иными словами, после покупки машины, вы можете замахнуться и на более глобальные цели — приобретение квартиры поближе к центру или даже покупка домика у моря.

Научитесь грамотно распределять свое время

Эксперты уверяют, что даже если вы не считаете себя настоящей бизнес-вумен, то основы грамотного тайм-менеджмента вам все равно пригодятся. Вряд ли кто будет спорить с тем фактом, что в современном мире нужно действовать быстро, иначе можно не успеть и остаться, что называется, за бортом. Чтобы идти в ногу со временем, научитесь грамотно распределять свое время и тогда вы поймете, что не обязательно проводить 24 часа в сутки за работой, чтобы преуспеть, у вас найдется свободная минутка и для себя, и для встречи с друзьями и, разумеется, для выполнения каких-либо бытовых дел. Просто подумайте о том, чего вы хотите достичь в конечном итоге, что для вас имеет первостепенное значение, а что может и подождать. Тогда вы научитесь самостоятельно выставлять приоритеты и успевать решить гораздо больше вопросов за короткий срок.