Что такое ошибка выжившего и как это работает

Один из видов систематической ошибки отбора, когда информацию можно получить только по одной группе данных, например, "выжившим", в то время как о "погибших" узнать ничего нельзя.

Впервые на такое искажение обратил внимание древнегреческий поэт и софист Диагор Мелосский, об этом есть запись у Цицерона., когда один из друзей Диагора уверял его в том, что боги существуют, он приводил в качестве примера "изображения спасения людей, которые попадали в шторм и давали богам обет". Диагор возражал и ссылался на то, что нет никаких изображений тех, кто не выжил после кораблекрушения.

Один из самых популярных примеров ошибки выжившего — решение, которое предложил венгерский математик Абрахам Вальд. Во время во Второй мировой войны ему поручили решить, какие части самолетов нужно еще сильнее укрепить броней. На базу возвращались самолеты, повреждения которых были сосредоточены на крыльях и фюзеляже. Но вопреки этому обстоятельству Абрахам Вальд предложил усилить броней зоны двигателей и топливных баков, предположив, что самолеты, которым снаряды попали в эти части, просто не могли вернуться на базу. Решение оказалось верным.

Еще один популярный пример с дельфинами. Пловцы, которых сильным течением отнесло в открытое море, говорили о том, что вернуться к берегу им помогали дельфины. На самом деле дельфинам все равно, куда подталкивать человека, для них все происходящее — всего лишь игра. Но погибшие уже не смогут рассказать, как дельфины увлекли их еще дальше в море.