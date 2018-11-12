На что запрещалось смотреть русским женщинам

Древние славяне-язычники считали, что человек взглядом взаимодействует с окружающим миром — посмотрев на предмет, зверя или другого человека он как бы овладевает им, частично делает его свой собственностью и может этим нанести как пользу, так и вред. Вреда, конечно, древние люди боялись гораздо больше — ведь мир вокруг был населен врагами — как реальными, например, кочевниками, так и воображаемыми — колдунами, ведьмами и злыми духами.

Запреты, связанные с изменением статуса женщины

Разумеется, в таких условиях человек стремился сохраниться самое дорогое, что у него было — женщин, продолжательниц рода. Поэтому касающиеся женщин запреты на зрительные контакты были разнообразными и весьма распространенными. В разные периоды жизни им запрещалось смотреть на множество вещей, чтобы не подвергаться их воздействию. Большая часть запретов была связана с женщинами, которые находились в переходном периоде, меняли свой статус, — об этом пишет этнограф и славяновед Марина Владимировна Ясинская в статье «Глаза и зрение в языке и традиционной культуре славян». Например, выходящей замуж женщине закрывали покрывалом лицо для того, чтобы она ненароком не посмотрела по посевы — они могли загореться, или на скот — он мог заболеть, или на людей — они могли умереть от ее взгляда. Связано это было с языческим верованием, что невесте для того, чтобы перейти от родителей к мужу нужно миновать страну мертвых, и через её глаза мог посмотреть демон, овладевший её телом. Беременная женщина, которая тоже находилась в переходном периоде от жены к матери, не имела право смотреть на больных, или увечных. Запрещалось ей смотреть и на пожары, на наводнения и ураганы — язычники верили, что все это может плохо отразиться на малыше. Беременной предписывалось любоваться солнышком и облаками, смотреть исключительно на красивые вещи — тогда у нее должны был родиться красивый и здоровый младенец.

Нельзя смотреть на демонов

Женщинами следовало быть особенно осторожными, чтобы ненароком не наткнуться взглядом на нечистую силу — на бесов и чертей; особенно нельзя было встречаться с ними глазами. Поляне верили, что взгляд водяного убивает или может превратить в растение. Взгляд такого мифического существа как стигонь валил людей наповал. Ни в коем случае нельзя было встречаться глазами с таким персонажем как огненный змей — демон, приходящий «утешать» вдов, которые не могли забыть своих мужей и сильно по ним убивались. Считалось, что его чар можно избежать, если не встречаться с ним глазами. В противном случае все заканчивалось смертью овдовевшей женщины.

На покойников

Молодым женщинам нельзя было смотреть на покойников, а особенно заглядывать им в глаза. Поэтому умершим людям глаза старались закрыть, а если те не закрывались, то их завязывали. Считалось, что незакрытыми глазами покойник высматривал очередную жертву смерти.

Нельзя было смотреть на животных

Взгляд некоторых животных считался чрезвычайно опасным для женщин. Например, ни в коме случае нельзя было смотреть в глаза змее, которая греется на солнце. Змеям приписывалось свойство «выпивать» солнце, и поэтому язычники боялись, что оно может выпить и энергию человека, особенно молоденькой беззащитной девушки. Женщинами было запрещено смотреть в глаза хищникам — волкам, медведям, а так же «колдовским» тварям — ящерицам, жабам, саламандрам. Считалось, что эти твари могут сглазить беременных. И наоборот, взгляду женщины-хозяйки переписывалась способность навредить домашним животным во время дойки или во время собирания яиц в птичнике. В некоторых селах на западе Белоруссии крестьянки, собирая яйца, зажмуривались, чтобы не сглазить птицу.

Нельзя смотреть на детей

Старым женщинам, одиноким и бездетным строго настрого запрещалось смотреть, как играют чужие дети — родители боялись, что чужая женщина может сглазить их детей. В Полесье перед тем, как войти в дом, где только что родился младенец, посторонним женщинам предписывалось сначала посмотреть на руки, чтобы «отвести» первый, самый «злой» взгляд, а только потом разрешалось смотреть на дитя. Для этой же цели маленькому ребенку повязывали яркий элемент на одежду — чтобы первый взгляд прохожего падал на этот предмет, а не на лицо ребенка. Если женщина заходила в дом, где находился заболевший ребенок, следовало в первый миг посмотреть на печь, а в христианские времена суеверные люди стали смотреть на иконы в Красном угле, что само по себе, конечно, благочестиво, но не в том случае, если это делается из суеверия.