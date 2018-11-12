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Правила для будущего мужа возмутили пользователей Сети
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Правила для будущего мужа возмутили пользователей Сети 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Женщины"
Пользователи пришли в ужас от списка правил и посоветовали составительнице посетить психолога.
Девушка составила список из десяти правил, которым должен следовать ее супруг, и решила поделиться им на своей странице в Facebook. При этом она отметила, что сократила список ограничений, поскольку предыдущую версию посчитала слишком строгой.
Итак, мужу разрешается выпивать два раз в год, но не напиваться, строго запрещается вести соцсети, играть в видеоигры и смотреть порно. Несчастный мужчина обязан "постоянно содержать дом в чистоте" и "работать не меньше 50 часов в неделю". Кроме того, у мужа не может быть подруг, только друзья и при этом — одинокие.
Facebook
Девушка попросила подписчиков честно ответить, что они думают по поводу этих правил. Многие из них остались в полном недоумении и эмоционально прокомментировали ее пост:
"Девушка, вы не можете владеть кем-то! Больше похоже на рабство, а не на брак",
"Вы шутите?! Если нет, то думаю, что вы будете одинокой еще очень долгое время",
"Брак не предполагает правила, особенно те, что нарушают границы другого человека. С таким списком вы не сделаете будущего мужа счастливым!",
И конечно, очень многие подписчики предложили девушке обратиться к психологу или попробовать соблюдать те же правила, удалившись для начала из соцсетей.
"Минуточку, а что вы делаете на Facebook? Попробуйте следовать своим же правилам — никаких соцсетей и друзей-мужчин".
Женский форум
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