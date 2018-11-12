Правила для будущего мужа возмутили пользователей Сети

Пользователи пришли в ужас от списка правил и посоветовали составительнице посетить психолога.

Девушка составила список из десяти правил, которым должен следовать ее супруг, и решила поделиться им на своей странице в Facebook. При этом она отметила, что сократила список ограничений, поскольку предыдущую версию посчитала слишком строгой.

Итак, мужу разрешается выпивать два раз в год, но не напиваться, строго запрещается вести соцсети, играть в видеоигры и смотреть порно. Несчастный мужчина обязан "постоянно содержать дом в чистоте" и "работать не меньше 50 часов в неделю". Кроме того, у мужа не может быть подруг, только друзья и при этом — одинокие.

Facebook

Девушка попросила подписчиков честно ответить, что они думают по поводу этих правил. Многие из них остались в полном недоумении и эмоционально прокомментировали ее пост:

"Девушка, вы не можете владеть кем-то! Больше похоже на рабство, а не на брак",

"Вы шутите?! Если нет, то думаю, что вы будете одинокой еще очень долгое время",

"Брак не предполагает правила, особенно те, что нарушают границы другого человека. С таким списком вы не сделаете будущего мужа счастливым!",

И конечно, очень многие подписчики предложили девушке обратиться к психологу или попробовать соблюдать те же правила, удалившись для начала из соцсетей.

"Минуточку, а что вы делаете на Facebook? Попробуйте следовать своим же правилам — никаких соцсетей и друзей-мужчин".