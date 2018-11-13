Что мешает вам получать удовольствие от жизни

Возможно, вы даже не замечаете, что некоторые ваши действия мешают вам полноценно развиваться и наслаждаться жизнью. Вы просто делаете что-то на автомате, не задумываясь о тех последствиях, которые негативно влияют на вас и ваших близких. Мы составили список зависимостей, от которых нужно избавиться в первую очередь, если, конечно, вы хотите изменить свою жизнь в лучшую сторону.

Импульсивный шопоголизм

То, что шопинг является лучшим средством от борьбы с депрессией, придумали хитрые маркетологи, чтобы замотивировать дам совершать покупки, не испытывая при этом чувство вины за баснословные траты.

Другими словами, они словно оправдывают импульсивные покупки, объясняя, что именно в этом и состоит счастье женщины. И со временем многие начинают подмечать, что это действительно работает — чем больше они приобретают товаров, тем сложнее им остановиться.

Неудавшаяся диета, проблемы на работе, выяснение отношений с партнером — это все, по мнению экспертов, толкает вас на приобретение ненужных вещей, становясь своеобразным способом борьбы со стрессом. В итоге новинка так и остается невостребованной, затерявшись где-то на полке, среди множества таких же ненужных покупок.

Психологи уверяют, что, оставляя деньги в магазине вы пытаетесь либо получить любовь и заглушить чувство одиночества, либо, что тоже не редкость в наше время, откупиться от человека каким-либо товаром, наивно полагая, что это станет своеобразной демонстрацией вашей любви. Попробуйте проанализировать, какой из этих вариантов ваш и решать саму проблему (а не устраивать так называемую шопингтерапию).

Злоупотребление бьюти-процедурами

Еще одна коварная зависимость, которая отравляет вашу жизнь. Начав однажды с изучения бьюти-новинок и легких экспериментов со своей внешностью, вы постепенно втягиваетесь и начинаете не только скупать в косметических магазинах все подряд, но и с маниакальным упорством проверяете на себе действие косметологических процедур, зачастую, кстати, совершенно бесполезных, уверяя себя и окружающих, что таким образом вы пытаетесь сохранить красоту и молодость.

Увы, но в реальности это выглядит лишь как слепое подражание толпе — раз все нарастили волосы/ногти/ресницы/брови, сделали скулы и так далее, то и мне надо, чем я хуже? Эксперты обращают внимание на то, что подобная зависимость может привести к негативным последствиям и призывают разумно экспериментировать с разработками бьюти-индустрии.

Неправильное питание и вредные привычки

Большинство людей, подражая тем же европейцам или американцам, начинают жить в режиме fast life и не видят ничего зазорного в том, чтобы не тратить время на полноценное приготовление (и поглощение) пищи, а довольствуясь лишь кофе «на вынос» и каким-нибудь перекусом.

И действительно, зачем вам полноценный обед, если у вас рабочая почта завалена срочными сообщениями, телефон разрывается от важных звонков, а руководитель уже который час ожидает от вас отчет.

Ну а вечером, вместо того, чтобы потратить время на качественную и полезную еду, вы заедаете стресс жирными блюдами или, что еще хуже, чипсами, попкорном и другими вредными продуктами. Злоупотребление крепкими напитками, кстати, тоже не помогает решить проблему, а напротив, еще больше усугубляет ситуацию и вредит вашему здоровью. Поэтому ищите альтернативу тому, как можно выплеснуть эмоции и справиться со стрессовой ситуацией.

Эксперименты с диетами

Другая крайность — маниакальная страсть к диетам, бесконечный подсчет калорий и неукоснительное следование правилам полезного питания. К сожалению, большинство дам считают, что все проблемы в их жизни исключительно из-за, как им кажется, лишнего веса и неидеального тела. А ежедневная демонстрация стройных тел и навязывание определенных стандартов красоты по ТВ, на сайтах или в журналах, лишь усугубляют ситуацию и заставляют женщин чувствовать себя неполноценными и несчастными. Психологи рекомендуют не эксперементировать с собственным здоровьем, а обратиться к специалистам и вместе подумать над решением той или иной проблемы (лишний вес или наоборот недобор веса).

Фанатичное увлечение спортом

Все те же навязанные идеалы красоты заставляют дам практически прописаться в спортзалах и изнурять себя регулярными тренировками. Эксперты напоминают, что занятия спортом хороши лишь в меру, да и время так называемых фитоняшек уже прошло — сейчас больше ценятся естественность и здоровье.

Замена реальной жизни виртуальным пространством

Безусловно, в наше время сложно представить себя без социальных сетей, однако, когда эта самая виртуальная жизнь становится для вас основной, вытесняя то, что происходит в реальном мире, это, по мнению психологов, становится настоящей проблемой. И если вы вдруг начали замечать, что в вашей жизни Интернета стало не просто много, а очень много, тогда постарайтесь устраивать себе digital detox и чаще проводить время с реальными, а не виртуальными, людьми. Скажем, возьмите себе за правило, что во время ужина вы не пользуетесь никакими гаджетами и на ночь не проверяете почту, не зависаете в социальных сетях — все это спокойно подождет до утра. А в выходные дни и вовсе постарайтесь обходиться без Интернета и телефона, отвечая на звонки только в самом крайнем случае.

Жажда приключений

Нет, мы сейчас не имеем ввиду жажду странствий и любовь к путешествиям и экзотике. Речь идет о навязанном представлении того, как должны проходить ваши вечера пятницы и субботы. Другими словами, если вы не любите ночную жизнь, не посещаете клубы/бары/караоке и так далее, то вы словно не в тренде. И даже если вы хотели бы провести спокойный вечер дома (за любимой книгой или просмотром очередного сериала), то вам все равно придется отправляться куда-то с друзьями, потому что вроде так правильно.

Но на самом деле, это очередной стереотип, навязанный вам социальными сетями (если другие постоянно демонстрируют именно такую жизнь, то чем вы хуже?). Психологи настоятельно рекомендуют не проживать чужую жизнь и не действовать по указке, а делать именно то, что приемлемо для вас. Иначе это получается бессмысленной тратой времени, о которой вы впоследствии будете сожалеть.

Болезненное реагирование на мнение окружающих

Еще одной привычкой, усложняющей вашу жизнь, является зависимость от мнения окружающих и болезненное реагирования на замечания и критику. Постарайтесь не реагировать на сплетни и слухи и поменьше следуйте чужим советам, вместо этого сосредоточьтесь на собственных интересах. Эксперты напоминают, что то, что подходит одним, может не сработать (или вовсе навредить) в вашем случае. Поэтому действуйте так, как считаете наиболее приемлемо для вас. И помните, что если вы добьетесь успеха и станете счастливым, это будет лучшим ответом всем вашим недоброжелателям и «добрым советчикам».