Дауншифтинг: отдых как стиль жизни

Иногда, устав от серых будней и офисной рутины, хочется сбежать от всего мира на необитаемый остров. Для кого-то такие мысли — минутная слабость, а для кого-то — первый шаг к счастью.

Миллионы людей отказываются от привычного уклада, меняют систему координат и живут «для себя». Такая философия жизни — дауншифтинг — с годами становится всё популярнеево всем мире, а заодно и у наших соотечественников.

Идея здорового эгоизма зародилась в постиндустриальном обществе, поэтому дауншифтинг так распространен в развитых странах. Постоянная гонка за новыми благами не только выматывает, но и заставляет задуматься о настоящих ценностях — свободе личности, саморазвитии и здоровье, на которые усовременного человека просто не хватает времени.

Дауншифтеры выбирают не карьерный рост, а поиск смысла жизни, самосовершенствование и гедонизм.

Из мегаполисов люди стремятся уехать в страны третьего мира. Самые популярные направления у россиян — Индия, Таиланд и Индонезия. Здесь, кажется, есть всё необходимое для поддержания душевного равновесия: приятный климат, море, обилие фруктов.

Но многих интересуют далеко не пляжи, а возможности для личностного роста. Занятия йогой, знакомство с чужими культурами и общение с гуру помогают переосмыслить свое существование и отношение к миру.

Хотя дауншифтинг противопоставляется капитализму, совсем отказаться от материальных благ — радикальный жест. Для комфортного существования даже в полудиких условиях все же потребуются деньги. Основной источник дохода дауншифтеров —

фриланс.

Современные технологии позволяют забыть об офисе и работать за ноутбуком на лазурном берегу, а обладатели недвижимости могут сдавать собственность и позволить себе забыть о начальстве.

Как бы не была заманчива мечта о свободном плавании, рекомендуется не забывать о подводных камнях. Как ни удивительно, но можно устать даже от Бали, и такой образ жизни может не придать новых красок существованию, а заставит расслабиться и плыть по течению. Это чревато тем, что при возвращении на родину человек будет не способен встроиться в темп большого города.