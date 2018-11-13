История сексизма: устаревшие замечания женщинам по работе

Сексистские замечания о том, кем должна работать, как вести себя и одеваться женщина, по-прежнему не такая уж редкость. Как показывает история, их суть почти не меняется, разница лишь в формулировках. Вот несколько советов по работе, с которыми женщины сталкивались в прошлых веках. Не всегда их авторами были мужчины.

Женщины должны одеваться скромно, чтобы не провоцировать мужчин

В 1720 году священнослужитель Томас Ситон опубликовал книгу «Поведение слуг в больших семьях», которая была задумана как пособие для людей, работающих в качестве домашней прислуги в британских дворянских домах. Он признал, что женщины-слуги могли подвергнуться нападению:

Иногда случается, что хозяин большого дома молод, распутен, смел и дерзок; свободно смиряется со своими похотями.

Сами слуги, отметил Ситон, должны делать все возможное, чтобы уйти, «скрыть себя», когда их хозяин был «в этом юморе».

"Но сама служанка была ответственна, — писал Томас, — если она по какой-либо распущенности поведения, или раскованности, или нескромности в одежде, гордится тем, что на нее смотрят с восхищением — она сама кладет первый камень преткновения на их пути".

Как видишь, нелепая идея о том, что жертвы насилия сами провоцируют мужчин, далеко не нова. Впрочем, как и другие ошибочные убеждения на эту тему.

Если женщина не гений, ей лучше не пытаться конкурировать с мужчинами

В 1923 году писательница Эдит Черри Джонсон опубликовала на первый взгляд актуальную книгу советов: «Женщинам делового мира». Произведение вышло немного противоречивым. С одной стороны Джонсон пишет, что женщины могут делать все то же самое, что делают мужчины. В то же время она заявляет, что конкурировать с мужчинами в карьере может только 4% американских женщин, у которых «очень высокий интеллект». Остальным Джонсон рекомендует работать в тех отраслях, где не нужно проявлять инициативу. Интересно, к какому проценту женщин Эдит сама себя причисляла.

Работающая женщина не заслуживает такого же вежливого отношения, как безработная

Голландский социолог Кас Ваутерс в книге «Секс и нравы: эмансипация женщин на Западе 1890-2000» отмечает, что в 1930-х годах книги о манерах и советах для женщин, недавно вступивших в рабочий мир, готовили к тому, что к ней будут относиться хуже, чем к безработной даме. Один из таких советов заявляет, что работающие женщины «не должны претендовать на чрезмерную вежливость, так как эта вежливость относится только к женщине, которая выполняет свою женскую функцию». Очаровательно. Одна из первых женщин-химиков Хелен Васселл рассказывала, что у нее было искушение бросить свою научную карьеру в 30-х годах, чтобы стать секретарем, потому что это был совет того времени.

Первая обязанность замужней женщины — это ее дом

Эмили Уинифред Диксон — первая ирландская женщина-хирург. Она была единственной студенткой в Королевском колледже хирургов, а когда окончила его, стала первой женщиной, работавшей там. Диксон стремилась сделать карьеру, открыла свою практику, получила докторскую степень в области акушерства. Помимо этого, она занималась социальной работой: писала о том, что рабочим домам необходимы женщины-врачи. После долгой переписки с Британской медицинской ассоциацией Эмили добилась, чтобы туда начали принимать женщин. Но вся ее активность закончилась с браком. Диксон вышла замуж и оставила практику. В 1899 году она опубликовала статью, объясняющую, что медицина слишком требовательна для жены и матери:

Брак и материнство всегда будут самыми важными профессиями, которыми может заниматься женщина, и если они будут осуществляться в надлежащем духе, они не оставят времени для медицинской работы […] первая обязанность замужней женщины — это ее дом, и если она попытается совместить работу своего врача со своей собственной, чему она будет уделять особое внимание?

Но жизнь заставила Эмили поменять свои взгляды. Во время Первой мировой войны она возобновила практику и содержала свою семью до самой смерти. В 1942 году Диксон призналась, что эмансипация женщин была единственным глобальным движением, которым она интересовалась.

Какие сексистские замечания по работе в сторону женщин вы слышали?