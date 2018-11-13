Змея подколодная: на что идут обманутые женщины

Вдова Арти — дочь миллионера. Это обстоятельство и становится причиной ее несчастий, ведь богатство привлекает к ней только коварных корыстолюбцев. Вокруг женщины плетется целый клубок интриг, а хитрый управляющий и вовсе сосватал ей своего племянника. Новоиспеченный супруг пытается убить Арти, оставив ее на растерзание крокодилам… Но она выживает. Пластический хирург помог девушке избавиться от страшных ран. Теперь она вступает на тропу мести и войны. На что способна разъяренная женщина, узнаете 16 ноября в 23:45 из фильма «Жажда мести» на телеканале «МИР»

Брошенных, обиженных и обманутых женщин считают коварными созданиями, способными на все: месть, преследования, козни и провокации. В лучшем случае дело ограничится рассылкой гадостей друзьям и партнерам обидчика в личной переписке, в худшем дойдет до незаконных вариантов с членовредительством. Часто обидчик глубоко раскаивается в том, что был нечестен со своей дамой, но раскаяние наступает слишком поздно: к тому моменту его жизнь бывает уже необратимо испорчена.

Впрочем, нередко проигрывают и сами мстительницы, пытающиеся восстановить уязвленное самолюбие. Исчерпав весь свой запал и задор на изобретение хитроумных комбинаций, они просто не находят в себе сил, чтобы двигаться дальше, оставить неприятную главу истории позади и начать все с чистого листа, используя энергию для новых достижений.

Гнев, обида, замешательство

Со своей стороны, лжец может руководствоваться разными мотивами. Бывает ложь «во спасение», бытовая, детская и т. п. Иногда обманщик манипулирует своей жертвой, чтобы добиться от нее желаемого результата, а иногда врет, чтобы пощадить ее чувства. Например, не говорит «я тебя не люблю», «между нами все кончено», а изобретает легенду про больную жену, от которой не может уйти, или еще какие-то драматические обстоятельства своей жизни — лишь бы не жениться на нынешней пассии. Или обещает то, чего сделать не может — поскольку на момент обещания искренне верит в серьезность собственных намерений, но жизнь корректирует эти планы. Женщины же, как известно, любят дорисовывать в своих фантазиях то, чего нет. Получив закономерный результат, они на годы зависают потом в состоянии крайнего разочарования, депрессии и самоедства.

Впрочем, по мнению специалистов, мужчины и женщины воспринимают обман (намеренное искажение истины) примерно одинаково, испытывая череду схожих эмоций. «Реакция — гнев, обида, замешательство, разочарование, злость на себя, что позволил обмануть. Рушится доверие не только к одному человеку, но и к целому виду в духе „все мужики (или бабы) — сволочи“», — говорит психиатр, психотерапевт, гипнотерапевт, кандидат медицинских наук Евгений Фомин

Обманутый человек готов на многое, но именно женская месть опаснее и изобретательнее. Отсутствие физических преимуществ женщины перед мужчиной наделило ее эволюционной способностью продумывать последствия своих действий на несколько шагов вперед. «Желание отомстить — это попытка реализовать чувство обиды и ненависти, чтобы не ощущать себя проигравшим. Мужчины и женщины мстят по-разному. Мужская месть краткосрочна, импульсивна, выражена в простых и очевидных действиях — нанести физический вред обидчику. Женская же месть более расчетлива, менее импульсивна, продумана, растянута по времени. Как мужчина могу сказать, что я всегда хорошо и по-дружески расставался со своими женщинами именно из-за опасения последствий женской мести», — говорит Евгений Фомин.

Безусловно, некоторые явления заслуживают возмездия: пока враг не будет наказан и не ответит за содеянное, ни о какой полноценной жизни потерпевшего говорить не приходится.

«Иногда месть становится целью жизни. Одна из самых коварных и мстительных женщин в истории — русская княжна Ольга, которая четырежды мстила за своего мужа, убитого древлянами, причем делала это очень изощренно и продуманно. Одну делегацию послов похоронила заживо прямо в лодках, другую — сожгла в бане, милостиво пригласив их отдохнуть после долгой дороги. А потом еще полностью сожгла город, где убили ее мужа Игоря, и вырезала половину его населения», — говорит психотерапевт.

Если объект (обидчик) становится предметом сверхценной идеи, возможны и другие варианты преследования со стороны потерпевшей. «Сталкерши» годами выслеживают своих жертв, собирают на них подробное досье, следят за их соцсетями, иногда даже нанимают частных детективов, чтобы в тайне наблюдать за обидчиком. Им кажется, что чем больше они узнают про него, тем коварнее и эффективнее смогут с ним разобраться. Кстати, поэтому многие люди, столкнувшиеся со сталкингом и преследованиями, не особо любят распространяться о своей личной жизни в соцсетях. Лишняя информация может попасть не в те руки, что чревато неприятными последствиями.

Иногда назло бывшему обиженные женщины могут дойти до крайности — например, попытаться покончить с собой (или имитировать подобные попытки). Это зависит не только от импульсивности, жизненного контекста, личностных свойств и анамнеза, но и от национальных и культурологических особенностей. «Я читал о том, что у финно-угорских племен суицид происходил с двойной целью — с одной стороны, избавиться от мучительной реальности и несправедливости, с другой, как месть, если этот акт совершался на территории или в доме обидчика. Финно-угры интроверты, копят эмоции в себе, и до активной христианизации суицид не осуждался», — рассказал Евгений Фомин.

С точки зрения психиатрии, состояние обиженной женщины можно отнести к аффективным расстройствам и попытаться скорректировать его психотропной терапией с помощью антидепрессантов и транквилизаторов. Это снимет аффективную симптоматику, однако для закрытия проблемы все же нужно поработать с психотерапевтом.

«Мстя моя будет страшна»

Но отомстить врагу можно и другими способами, используя ситуацию как стимул к саморазвитию. «Знаю множество примеров из своей практики, когда брошенная женщина на фоне обмана и предательства мужчины добивалась хороших результатов — резко шла вверх по карьерной лестнице, росла в деньгах, менялась внешне — худела, приводила себя в порядок, занимаясь спортом, обновляла гардероб. Хотя последняя внешняя трансформация больше нужна именно в браке, о чем женщины часто забывают. Чтобы поддерживать интерес мужа к себе, нужно не лениться регулярно заниматься спортом, следить за диетой, красиво одеваться именно для своего мужчины, в том числе и дома, все время соблазнять его и флиртовать с ним. Не то чтобы это на 100% защитит женщину от обмана, но точно снизит такую возможность», — говорит собеседник «МИР 24».

Часто такие усилия заканчиваются поистине волшебным преображением. «Один из самых интересных случаев женской мести в моей практике — когда девушка полностью изменила свой облик, что-то скорректировала пластической хирургией, что-то спортом, с помощью стилиста кардинально изменила свой гардероб. В результате уровень мужчин у нее вырос в разы — от бывшего мужа на Ford Focus до поклонников на Bentley. Естественно, она озаботилась тем, чтобы муж знал обо всем, что происходит в ее жизни, и сильно пожалел о таком исходе. Подобная месть намного больнее, чем удар сковородкой в разгар эмоций. Синяки заживают, а уязвленное мужское самолюбие — никогда», — поясняет эксперт.

Так или иначе, на вопрос, что делать с обидчиком, каждый должен ответить себе сам. «С точки зрения христианской морали — подставить другую щеку и не мстить. Однако я считаю, что зло не должно уходить безнаказанным, дабы не утвердиться в своей правоте. Поэтому месть приемлема, если не выходит за рамки уголовной и административной ответственности и становится мотивацией к развитию, которое доставит боль и унижение бывшему партнеру. Как вариант, можно говорить о профессиональной сублимации для мужчины, когда отвергнутый направляет всю энергию своего либидо на профессиональные и материальные достижения. Естественно, женщина пожалеет, что потеряла сильного разбогатевшего мужчину. А вот преследовать никого не нужно, чтобы не превращать своего оппонента в сверхценную идею и единственное увлечение. Это приведет к ухудшению качества жизни. Нужно принять гнев и месть как шквал энергии и пустить ее на созидание и личное развитие», — подытожил собеседник «МИР 24».