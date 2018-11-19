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Почему неприлично краситься на людях
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Почему неприлично краситься на людях 

Рамблер 3 часа назад
Фото: depositphotos.com
Считается, что наводить красоту в общественных местах — это нарушение базового правила женского этикета. Правда ли это?
Вообще, краситься в общественных местах и во время публичного мероприятия действительно не самая лучшая идея. Так вы можете привлечь к себе ненужное внимание и случайно заиметь репутацию девушки "облегченного" поведения. Не стоит показывать окружающим весь арсенал средств, которые вам нужны, чтобы привести в порядок собственную внешность. А гримасничество, которым зачастую сопровождаются попытки как можно лучше нанести помаду или прокрасить ресницы, уж точно видеть посторонним людям совершенно непозволительно.
Если во время вечернего выхода в свет нужно лишь немного поправить макияж, то лучше отойти для этого в дамскую комнату и сделать все необходимое там.
Некоторым красавицам очень важны драгоценные минуты сна, поэтому они отдают предпочтение тому, чтобы провести в кровати побольше времени, в ущерб полноценным сборам. В итоге наводить марафет приходится в общественном транспорте.
Но даже отбросив в сторону правила этикета, вы все еще рискуете. В первую очередь собственным здоровьем. Автобус или вагон метро могут дернуться в самый неподходящий момент, и тогда есть риск получить травму, которая надолго "украсит" лицо получше самого яркого макияжа.
Женский форум
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