Почему неприлично краситься на людях

Считается, что наводить красоту в общественных местах — это нарушение базового правила женского этикета. Правда ли это?

Вообще, краситься в общественных местах и во время публичного мероприятия действительно не самая лучшая идея. Так вы можете привлечь к себе ненужное внимание и случайно заиметь репутацию девушки "облегченного" поведения. Не стоит показывать окружающим весь арсенал средств, которые вам нужны, чтобы привести в порядок собственную внешность. А гримасничество, которым зачастую сопровождаются попытки как можно лучше нанести помаду или прокрасить ресницы, уж точно видеть посторонним людям совершенно непозволительно.

Если во время вечернего выхода в свет нужно лишь немного поправить макияж, то лучше отойти для этого в дамскую комнату и сделать все необходимое там.

Некоторым красавицам очень важны драгоценные минуты сна, поэтому они отдают предпочтение тому, чтобы провести в кровати побольше времени, в ущерб полноценным сборам. В итоге наводить марафет приходится в общественном транспорте.