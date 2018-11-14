Как избежать увольнения после 45 лет

Вам тоже когда-то внушили, что у «возрастных» кандидатов практически нет шансов найти хорошую работу и поэтому нужно изо всех сил цепляться за ту компанию, где вы сейчас трудитесь? И терпеть отношение руководства и коллег, лишь бы вам не указали на дверь, едва только вам исполнилось 45 лет.

На самом деле, все не так страшно и возраст сотрудника вообще не играет никакой роли — главное, чтобы он был настоящим профессионалом в своем деле. Мы подготовили несколько полезных советов, которые помогут вам не только показать начальнику, что вы действительно ценный кадр, но и укрепить свои позиции в коллективе.

Будьте активными и инициативными

Даже если вам кажется, что технологии ушли далеко вперед и молодые специалисты обходят вас по многим параметрам, не стесняйтесь проявлять инициативу и предлагать руководству на обсуждение свои креативные идеи.

Кроме того, зарегистрируйтесь в популярных социальных сетях (если вас там еще не было по каким-то причинам) и периодически обновляйте информацию на своей странице (делитесь интересными новостям, фотографиями и прочее). Так вы продемонстрируете, что идете в ногу со временем и легко относитесь к любым переменам в своей жизни.

Только помните, что работодатели, да и служба безопасности, внимательно изучают профили своих сотрудников, чтобы лучше понимать, чем они увлекаются, что их мотивирует и так далее. Поэтому будьте избирательны и внимательно следите за своим контентом.

Что обязательно должно быть в вашем профиле:информация о ваших достижениях, наградах и завершенных успешных проектах, друзья (профили, где 0 друзей и подписчиков вызывают сомнения в том, что они настоящие и лишний раз расскажет о вашей «не востребованности»), фото и записи, иллюстрирующие ваши увлечения и яркие события из жизни, посты, указывающие на вашу увлеченность работой и интересные ссылки на порталы, имеющие непосредственное отношение к вашей деятельности.

Учитесь на чужих ошибках

Ни для кого не секрет, что в случае сокращения штата или реорганизации компании под горячую руку могут попасть именно «возрастные» сотрудники. Чтобы обезопасить себя и лишний раз показать, что вы еще очень востребованы, постарайтесь учиться не на своих, а на чужих ошибках.

Другими словами, подмечайте промахи остальных работников и используйте их в собственных интересах. Конечно, мы не призываем вас начать «рыть яму» молодым и неопытным сотрудникам или специально подставлять их перед руководством, однако их ошибки могут сыграть вам на руку и дадут возможность лишний раз блеснуть своими познаниями, опытом и профессионализмом.

Скажем, если ваши коллеги запаздывают с отчетами, презентациями и прочей важной информацией, то вы, в свою очередь, постарайтесь выполнять все четко в срок или вовсе действовать на опережение. Кроме того, внимательно изучайте опыт ваших конкурентов и зарубежных коллег, чтобы использовать какие-то удачные идеи в своей работе.

И в любой ситуации постарайтесь быть объективным, ведите себя тактично и не забывайте о том, что вежливость способна творить чудеса. Не вступайте в конфликты, не собирайте сплетни и не плетите интриги — руководство оценит ваше поведение и поймет, что вам можно доверять.

Имейте в запасе несколько гениальных идей

Эксперты рекомендуют не раскрывать свои карты и при передачи своих знаний и опыта более молодым сотрудникам, все же некоторую информацию, что называется, оставить «про запас».

Таким образом вы сможете остаться тем самым незаменимым кадром, обладающим ценными знаниями. И тогда, будьте уверены, у начальства не возникнет даже мысли о том, чтобы пожертвовать вами в случае, скажем, сокращения штата. Напротив, вас будут беречь, ведь если вдруг вы уйдете, кто же сможет генерить креативные идеи или выполнять большую часть работы.

Чтобы действительно стать тем самым ценным кадром, постарайтесь регулярно повышать свою квалификацию и использовать полученные знания в подходящий момент, постарайтесь наладить хорошие отношения с партнерскими организациями, чтобы заручиться их поддержкой, если вдруг возникнет такая необходимость, не бойтесь иногда нарушать корпоративную этику и поддерживать контакт в том числе и с конкурентами, чтобы обзавестись полезными связями и использовать их для укрепления своих позиций.

Покажите, что вы в тренде

Чтобы не выглядеть в молодом коллективе слишком старомодным, эдакой белой вороной, постарайтесь оставаться в тренде, интересоваться тем, что происходит в мире и чем, собственно, живет современное поколение.

Ведь никому не нужны выяснения отношений в офисе или конфликты в стиле «отцов и детей», поэтому оставьте свои нравоучения и постарайтесь общаться на равных, давая понять, что вы неплохо разбираетесь в ситуации и можете предложить решение любого вопроса. Для начала поработайте над своим внешним видом. Это не значит, что вам кардинально нужно сменить имидж, но провести «работу над ошибками» все же придется.

Присмотритесь, в чем остальные сотрудники приходят в офис и окиньте критическим взглядом свой гардероб и постарайтесь продумать свой образ, чтобы ваш возраст не бросался сразу же в глаза. Также прислушайтесь к тому, как они общаются, какие слова и обороты используют. Никто не призывает вас намеренно искажать какие-то слова или отказываться от половины букв, но вы должны понимать, о чем идет речь и уметь так же доходчиво донести свою мысль до остальных сотрудников.

Никому не говорите, что вы практически не знакомы с техникой или плохо разбираетесь в тех или иных программах — лучше задержаться после работы и потратить некоторое время на то, чтобы изучить данный вопрос.

Если не получается самостоятельно, можете привлечь того, кто разбирается во всем и готов вам помочь или вовсе записаться на специальные курсы и пройти полноценное обучение. И не забывайте, чтобы не прослыть настоящим консерватором, не умеющем проявить лояльность, постарайтесь не цепляться за какие-то старые правила или действовать лишь теми методами, которым вы научились много лет назад.

Помните, что все меняется и вам нужно проявлять гибкость, чтобы оставаться востребованным работником. Будьте дружелюбным и с энтузиазмом воспринимайте любые изменения, ведь лучше постоянно быть в курсе событий и развивать свои навыки, чем работать по старинке и показывать свою некомпетентность в каких-то моментах.