Как выбрать себе психолога

Выбрать психолога — задача непростая, особенно для тех, кто с ними раньше никогда не сталкивался. Хорошо, если кто-то из заслуживающих доверия знакомых может порекомендовать грамотного специалиста, а если нет? Тогда приходится нырять на поиски в глубину интернета. И вот там мы попадаем в целый водоворот, который называется «рынок психологических услуг», и в водовороте этом есть свои подводные камни.

Сейчас появилось много людей, называющих себя «психологами», но на деле таковыми не являются. Попробуем разобраться, как при поиске подходящего специалиста снизить риски и не нарваться на мошенника.

Документы об образовании

Самое важное, что нужно знать: психологом можно стать, только получив высшее образование. Психологов после курсов не существует!

Помимо диплома о высшем образовании можно поинтересоваться наличием у специалиста сертификатов по разным специализациям — это не обязательный критерий, но для общей оценки тоже пригодится. А вот если вы выбираете себе не просто психолога-консультанта, а психотерапевта — тут уже без сертификаций никак не обойтись.

Обещания

Если специалист в своей рекламе или в предварительном разговоре обещает вам золотые горы и море счастья — скорее всего, он некомпетентен. Ни один грамотный специалист не станет кричать о «стопроцентной гарантии результата!» или обещать что-то вроде: «с любой проблемой я разберусь за три сеанса».

Очень важным критерием также является понимание границ собственной компетентности. Если психолог говорит, что работает вообще с любой областью — вряд ли стоит к нему идти. У грамотного специалиста есть одна или несколько сфер, в которых они разбираются хорошо — обычно это сразу оговаривается.

Отзывы

Если о работе специалиста есть отзывы — это хорошо. Но к ним нужно подходить осторожно. Во-первых, недобросовестные специалисты иногда пользуются купленными отзывами — их обычно можно отличить по неестественным, «рекламным» интонациям и формулировкам. Во-вторых, стоит насторожиться, если все отзывы о специалисте пропитаны безграничным восхищением и практически «обожествлением» психолога — это сигнал о том, что работа была проведена неграмотно.

Материалы и самопрезентация

Многие специалисты сейчас имеют свои паблики, инстаграм-аккаунты. На этих площадках вы можете посмотреть на то, как презентует себя специалист, что он рассказывает о своей работе, какие материалы по сфере, которая вас интересует, он публикует.

Если психолог как критерий своей успешности продвигает собственную жизненную состоятельность — это не очень хороший выбор. Если публикуемые им материалы полностью заимствованы из чужих источников — непонятно, сможет ли такой психолог проявить себя в работе с клиентом. Если вы заметили поучительное отношение, позицию «гуру», субъективную оценку чего-то, позицию «правильно делать только так» — всё это повод насторожиться.