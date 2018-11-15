Самая одинокая британка ищет мужчину уже 10 лет

Самая одинокая британка уже 10 лет не может найти себе друга

Эмили Фокс из Великобритании утверждает, что она самая одинокая девушка во всей стране. Уже 10 лет она не может найти друзей и порой неделями ни с кем не разговаривает.

32-летняя Эмили Фокс говорит, что одиночество — удел не только пожилых людей. Девушка ходит в супермаркеты, чтобы просто с кем-нибудь поговорить.

«Я не дружу ни с кем уже долгие годы, и мне часто бывает очень одиноко. Я могу по три недели ни с кем не разговаривать, а если и случается завести разговор, то это либо продавец-консультант, либо просто незнакомец. Никто не думает, что одиночество влияет на молодых людей, все считают, что это только у пожилых бывает».

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«Каждый, кто меня видит, считает, что я счастливый и веселый человек, но в глубине души я очень одинока. Особенно это чувствуется в это время года, когда люди начинают готовиться к Рождеству и планируют вечеринки».

У Эмили трое детей, но от этого менее одинокой она не стала. По ее словам, дети постоянно либо в школе, либо у отца, поэтому поговорить с ними удается редко. Девушка как-то пыталась посещать родительские клубы, чтобы с кем-нибудь общаться, но это не помогло. И единственное, что ей остается, — ходить в супермаркеты.

bigpikcha

«Я трачу больше часа на шопинг, хотя могу сделать это намного быстрее. Но я не тороплюсь, чтобы дольше взаимодействовать с другими людьми. Было очень трудно справиться с одиночеством, но я научилась за долгие годы».

Эмили считает, что огласка ее истории может помочь, ведь, по ее словам, ей приходится тяжелее, чем старикам, у которых есть хоть какая-то поддержка. Девушка надеется, что после рассказа ей кто-нибудь напишет и она сможет с кем-нибудь попить кофе.