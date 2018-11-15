Самая одинокая британка ищет мужчину уже 10 лет

Эмили Фокс из Великобритании утверждает, что она самая одинокая девушка во всей стране. Уже 10 лет она не может найти друзей и порой неделями ни с кем не разговаривает.
32-летняя Эмили Фокс говорит, что одиночество — удел не только пожилых людей. Девушка ходит в супермаркеты, чтобы просто с кем-нибудь поговорить.
«Я не дружу ни с кем уже долгие годы, и мне часто бывает очень одиноко. Я могу по три недели ни с кем не разговаривать, а если и случается завести разговор, то это либо продавец-консультант, либо просто незнакомец. Никто не думает, что одиночество влияет на молодых людей, все считают, что это только у пожилых бывает».
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«Каждый, кто меня видит, считает, что я счастливый и веселый человек, но в глубине души я очень одинока. Особенно это чувствуется в это время года, когда люди начинают готовиться к Рождеству и планируют вечеринки».
У Эмили трое детей, но от этого менее одинокой она не стала. По ее словам, дети постоянно либо в школе, либо у отца, поэтому поговорить с ними удается редко. Девушка как-то пыталась посещать родительские клубы, чтобы с кем-нибудь общаться, но это не помогло. И единственное, что ей остается, — ходить в супермаркеты.
bigpikcha
«Я трачу больше часа на шопинг, хотя могу сделать это намного быстрее. Но я не тороплюсь, чтобы дольше взаимодействовать с другими людьми. Было очень трудно справиться с одиночеством, но я научилась за долгие годы».
Эмили считает, что огласка ее истории может помочь, ведь, по ее словам, ей приходится тяжелее, чем старикам, у которых есть хоть какая-то поддержка. Девушка надеется, что после рассказа ей кто-нибудь напишет и она сможет с кем-нибудь попить кофе.