Сам себе астролог: как составить гороскоп на год

Оказывается, можно составить личный астрологический прогноз на год самостоятельно. Конечно, в нем не будет тех деталей, которыми бы вас побаловал профессиональный астролог, но пользоваться таким прогнозом можно вполне.

Метод основан на том, что каждый месяц после даты вашего рождения проходит под эгидой какого-то астрологического дома, проще говоря — каждый месяц вашего личного года посвящен чему-то конкретному, например, семье, работе, вопросам здоровья или творчеству.

Отсчитывается каждый месяц от дня вашего рождения, например, если ваш день рождения 13 октября, то первый месяц вашего личного года длится от 13 октября до 13 ноября, второй — от 13 ноября до 13 декабря и так далее. Рассмотрим, какие сферы жизни затрагивает каждый месяц.

Первый месяц

В это время вы сосредоточены на себе и своих желаниях. Очень хорошо было бы поработать над своим имиджем, подумать вообще — какая я, какой я предстаюсь в собственных глазах и в глазах окружающих? И главный вопрос месяца — чего я хочу?

Второй месяц

Теперь вектор внимания переходит на материальные вопросы, мы ищем и находим твердую почву под ногами. Занимаемся вопросами здоровья и самооценки.

Третий месяц

Это время расширения связей. Многочисленные контакты, заключение договоров, учеба и налаживание полезных связей — вот то, что будет интересовать вас в третий месяц вашего личного года.

Четвертый месяц

Четвертый месяц связан с семьей — в каком-то смысле все наши дела будут крутиться вокруг семьи. А также могут на первый план выйти вопросы недвижимости, наследства. Это время для того, чтобы навести порядок во всем, что связано с домом и отношениями с самыми близкими людьми.

Пятый месяц

Это месяц романтики и творчества. Обычно все самые яркие и радостные события приходятся именно на это время.

Шестой месяц

Это время работы над проектами, когда мы выверяем каждую деталь и погружены в трудовой процесс. Также это период, когда надо бы заняться здоровьем — диагностика и лечение будут очень кстати.

Седьмой месяц

В это время на первый план выходят вопросы партнерства — как делового, так и брачного. Выбирайте тех, с кем вам по пути, именно в это время.

Восьмой месяц

Это самый загадочный месяц, в течение которого может случиться все что угодно. Он соответствует мистическому восьмому дому, который заведует чужой энергией, особенно сексуальной.

Девятый месяц

Это месяц путешествий и расширения горизонтов. Можно смело планировать далекие поездки и начало долгого обучения — все сложится отлично!

Десятый месяц

Время карьеры и серьезных решений. Возможно, в этот месяц поменяется ваш статус.

Одиннадцатый месяц

Это очень счастливый и легкий период, когда вы можете найти единомышленников и исполнить любое свое желание. Особенно удачной будет деятельность, связанная с вашими истинными интересами.

Двенадцатый месяц

Это время завершения и отдыха. Могут всплыть страхи и болезненные переживания — кстати, именно поэтому мы часто испытываем депрессию накануне нового дня рождения.