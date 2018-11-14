4 признака, что вы переросли своего партнера

Осознать, что вы с мужчиной слишком разные, можно как на первом свидании, так и после нескольких лет сожительства. Если раньше вы были одним целым, а теперь, скорее, параллельные прямые, возможно, вы идете по жизни разными темпами. Вот как понять, что вы переросли своего партнера, и что с этим делать.

1. Вы хотите разного от отношений

Вы давно ждете предложения выйти замуж или мечтаете о детях, а мужчина все еще думает, что для этого слишком рано — это может быть признаком того, что вы его перерастаете. Отношения будут развиваться, только если вы с партнером смотрите в одну сторону. В противном случае вы либо вынуждаете его пойти на следующий шаг под угрозой разрыва, либо продолжаете ждать, когда он созреет. Оба варианта не сделают вас счастливыми.

2. Вы изменили свои взгляды на совместный отдых

Раньше вы каждый выходной проводили в клубах и не пропускали ни одной вечеринки с друзьями, но сейчас вы устали от этого. Вам приятней остаться дома и посвятить свободное время любимым сериалам и книгам или заняться спортом. В то же время вашего мужчину по-прежнему все устраивает. В такой ситуации вам либо придется игнорировать свои желания, чтобы сохранить отношения, либо каждый из вас продолжит делать, что хочет, и это точно не способствует близости между вами. В любом случае ваши приоритеты поменялись, а его нет, и на этот сигнал стоит обратить внимание.

3. Вы чувствуете, что из-за него тормозите свою карьеру

Не пытаетесь расти по службе, потому что тогда придется проводить больше времени на работе, а не со своим мужчиной. Не ищете престижную компанию, потому что для этого потребуется переехать в другой город. Отказываетесь от повышения квалификации, чтобы, опять же, не тратить время на учебу. Это неплохо только в случае, если вас все устраивает. Никто не говорит, что карьера должна быть жизненным приоритетом. Но, когда вас мучает чувство нереализованности, вам не интересно на своей работе или приходится терпеть неприятные вещи, только чтобы сохранить стабильность, вряд ли это можно компенсировать отношениями. В паре приходится идти на компромиссы и, так или иначе, корректировать свою жизнь под жизнь партнера. Но если это делает вас или мужчину несчастными, то такие жертвы не имеют смысла.

4. Ваши финансовые привычки больше не совпадают

Для вас важнее начать откладывать деньги на покупку квартиры или копить на путешествие, а он по-прежнему живет одним днем. Если партнер застрял в непродуктивных моделях поведения, а вы готовы идти дальше, это станет большой проблемой. Возможно, у вас получится урегулировать ситуацию, разделив бюджет и создав совместный фонд на общие нужды. Остальные доходы вы сможете тратить каждый по своему усмотрению. Хотя, конечно, такие масштабные планы, как покупка квартиры, всегда эффективней осуществлять вместе. Если ваши взгляды на распределение денег не всегда были разными, это верный знак, что вы перерастаете своего мужчину. Финансы — не главное только при выборе партнера, а в совместной жизни они часто становятся причиной конфликтов.

Что делать, если чувствуете, что переросли партнера

Не стоит сразу делать вывод, что ваши отношения обречены. Если вы все еще любите мужчину, но чувствуете, что ваши пути расходятся, обсудите это с ним. Вам важно увидеть его реакцию на проблему.

Не спешите расставаться, поговорите со своим партнером, не обвиняя его или ее в своих чувствах и не требуя измениться, — советует семейный терапевт Николь Ричардсон. — Скажите ему, что вы хотите попробовать новые вещи, и будет хорошо, если они попробуют их с вами.

Если чувства в паре достаточно сильны, решение одного человека развиваться дальше может побудить партнера расти вместе с ним. Это лучшие отношения — когда люди вдохновляют друг друга и двигаются вместе. Если партнер не готов менять свою жизнь, возможно, вам пора идти дальше без него. Отношения не должны быть жертвой, поэтому не стоит оставаться с тем, кто мешает вам расти.