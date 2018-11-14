Как понять, что собеседник вам лжет

С ложью, обманом, лукавством в своей жизни нам приходится сталкиваться довольно часто. Будь то невинный диалог с собственным ребенком, получившим в школе двойку, или просмотр телеинтервью какого-нибудь популярного политика. Если специально задаться целью, разглядеть, что пред вами врун, возможно.

Школьный психолог Татьяна Одинцова, изучая своих подопечных, занимается так называемым телесным ориентированием.

— Если ребенок опускает глаза во время нашей с ним беседы, я почти уверена, что он говорит неправду. На ложь определенно указывают и многочисленные закрытые позы. Например, если мой собеседник прячет руки, в прямом смысле садится на них, убирает их за спину, даже просто скрещивает их, — объясняет Татьяна.

Руки — одна из главных наших коммуникаций. Тот, кто не готов к открытому честному разговору, и руки, скорее всего, для пожатия не протянет.

— Спрятанные руки свидетельствуют о том, что меня не слышат и не хотят слышать, — замечает школьный психолог. — Нередко приходится сталкиваться еще с таким явлением, как перемена цвета лица у моего визави во время разговора. Некоторые даже пятнами покрываются, на нервной почве.

Характерная реакция вруна на обвинение в его адрес — агрессивная контратака. Нападение является самой лучшей защитой. Перекладывание ответственности с себя на кого угодно в исполнении вруна выглядит почти как спасение «утопающего», хватающегося за всякую соломинку.

У сотрудников спец.служб и правоохранительных органов есть свой целый ряд критериев, по которым они определяют лжеца. Но одно дело, когда перед вами непрофессиональный обманщик, и совсем другое, если правду скрывает преступник. Ветеран силового ведомства Олег Викторович Пытов среди прочих признаков особенно выделяет изменение речи.

— Если человек во время разговора делает неожиданные паузы, скорее всего он продумывает свой ответ, ему есть, что скрывать, — рассуждает Олег Викторович. — Еще один необычный жест, выдающий сильное нервное напряжение, — потирание пальца о палец. Неожиданная потливость, зевота, покашливание — признаки, свидетельствующие о нервозности собеседника. Нередко они сопутствуют именно попытке скрыть правду.

В древности подозреваемого во лжи испытывали с помощью рисовой муки. В рот испытуемому засыпали целую пригоршню. Если спустя некоторое время мука не смягчалась слюной, обвинение во лжи принималось на веру. Дело в том, что от сильного страха слюноотделение во рту прекращается. Но всегда ли связан страх именно с обманом? Ведь и сегодня способы определения вруна не всегда, к сожалению, несовершенны.