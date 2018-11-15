«Все мужчины рядом со мной становятся неудачниками»: личная история

Каждая женщина мечтает быть источником сил, энергии и вдохновения для своего мужчины. Но как быть, если ты из кожи вон лезешь, чтобы любимый был успешным и счастливым, но против тебя играет то ли собственная отрицательная энергетика, то ли злой рок? Вместе с 29-летней Светланой из Москвы и нумерологом Ольгой Перцевой WMJ.ru разобрался, каким образом женщина может нести бедность второй половинке.

«Лично мне всегда казалось, что женщины слишком любят ругать своих мужчин за то, что те недостаточно амбициозны, слабы и занимаются сплошной чепухой, вместо того чтобы охотиться на мамонтов и бросать шкуры к их ногам, — рассказывает Светлана. — Мужчины же считают, что их достижения очень сильно связаны с той женщиной, которая находится рядом. Если рядом с ними женщина-мечта, настоящая муза и антидепрессант, то ради нее хочется и можется свернуть горы, а если рядом женщина-бык, эдакая командирша, то возникает только одно желание — причитать о тяжелой судьбе и искать вдохновение у других барышень.

Второй вариант развития событий в отношениях был для меня худшим из всех возможных. Поэтому с самой юности я старалась попасть в число женщин, рядом с которыми мужчины становятся королями прайда. К этой нелегкой миссии я подошла максимально ответственно для своих 16 лет. Для начала определила все распространенные ошибки и заблуждения, на которых спотыкаются неопытные подростки, и выписала в специальный блокнотик. Помню, в самом начале был длинный список, чего не должна делать девушка в отношениях. Что-то типа: «не провоцируй мужчину», «докажи, что тебе можно доверять», «внимательно слушай его рассказы», «не ревнуй», «будь хитрее и мудрее», «старайся чаще демонстрировать хорошее настроение», «восхищайся его достижениями» и т. д. Кроме того, наставления мамы, тети и бабушки были не только выслушаны, но и приняты к сведению, что не вполне естественно для девочек, начинающих постигать амурные дела. Но мне уж очень хотелось, чтобы один раз и на всю жизнь, без кочек, подножек и всего остального.

И вот я знакомлюсь с перспективным мужчиной, который хорошо зарабатывает, ведет активный образ жизни, двигается по карьерной лестнице и т. д. У нас завязываются отношения, и постепенно я начинаю замечать, что мой принц становится ленивым, больше сидит дома, смотрит телевизор, к работе относится халтурно, ему ничего не интересно и неохота. В то время как из меня плещет фонтан энергии.

Я сразу подумала, что это мой косяк. Где-то была допущена грубая ошибка, но как ее теперь найти и исправить? А, знаю, его нужно чем-то хорошенько мотивировать, ну или вдохновить, что я, не муза? Покажу ему своим примером, как нужно смотреть на мир вокруг. Все же четыре года отношений, я все поставила на эту «лошадку», значит, нужно бороться до конца! Пример из меня самый положительный: кроме того что я самый позитивный человек на свете, у меня еще и куча интересных увлечений, отличная работа, от которой получаю удовольствие, правильный круг общения. Однако этого оказалось мало. На все мои попытки поддержать любимого не последовало никакой реакции, кажется, все стало даже хуже. Мы расстались через полгода, у меня просто не хватило сил терпеть частые запои, а когда узнала, что у него куча долгов, о которых он ничего не говорил, это стало последней каплей. Через общих знакомых доносятся слухи, что его жизнь так и не выровнялась, а прошло уже три года.

После я встречалась еще с несколькими мужчинами, один из них потерял весь свой бизнес спустя год наших отношений, а второй был сыном богатых родителей, который отказался от наследства, выбрав простую жизнь на одном из островов в Таиланде. Вот уже год он ходит в шароварах, слушает мантры и практикует йогу, вместо того чтобы стать преемником своего отца и занять место в совете директоров одной из самых крупных компаний в мире.

Сейчас мне 29 лет. Как вы понимаете, один раз и на всю жизнь не получилось. Но все бы ничего, если бы не одна закономерность: рядом со мной даже самый успешный мужчина рискует стать неудачником. Так происходит с каждым, поэтому думаю, что это не случайность, возможно, дело и правда во мне. Но я не понимаю, как быть и что делать с этой ситуацией. Время экспериментов прошло, пора создать семью, родить детей и быть счастливой. У меня есть отличный кандидат на роль мужа и главы семьи, он чудесный мужчина, я его очень люблю и боюсь даже подумать, что наши отношения может что-то разрушить. Не хочу с ним расставаться, но вижу, что постоянно угнетаю его, не понимаю, каким образом, хотя, быть может, из страха пытаюсь разглядеть то, чего нет… Мне кажется, что с друзьями он веселый, а как только остаемся наедине, опять угрюмый. На просьбы рассказать, что с ним происходит, отвечает, что все нормально, говорит, что я ни в чем не виновата. Даже к сексу интерес постепенно проходит, хотя никогда не отказывается. В этот раз я попробовала оставить любимого в покое, пустить на самотек наши отношения, никуда не вытаскивать его, ничего не говорить ни про его состояние, ни про его работу, но ситуация не меняется к лучшему. Как будто рядом со мной люди теряют свою энергию».

Комментирует наш эксперт в области нумерологии Ольга Перцева:

«Расскажу об одном масштабном и интересном исследовании, которое как раз дает ответы на все вопросы Светланы. Чаще всего мужчины становятся неудачниками, находясь рядом с женщинами, относящимися к бета-самкам. Как правило, такие дамы очень ответственны по жизни, четко понимают, чего хотят, быстро принимают важные решения и устраняют проблемы. Если же говорить про матрицу на языке нумерологии, у них повышен сектор «Долг».

Бета-самка сознательно делает партнера слабаком, перехватывает у него ответственность, не дает принимать решения. На гендерном уровне такая женщина чувствует слабым любого мужчину, находящегося рядом, потому что она и сама способна легко справиться с любым вопросом. Так уж устроена наша природа: если рядом сильная особь, вторая особь становится слабой. Исключением можно считать ситуацию, когда в паре мужчина имеет более высокие показатели и он просто не желает быть рядом еще с одним мужиком. В таком случае он попытается подмять женщину под себя, а если не выйдет, разрывает эти отношения. Но, по статистике, уходит только 10 процентов мужчин, чаще всего они смиряются с условиями этой среды и им становится просто комфортно».