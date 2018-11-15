5 правил вежливых комментаторов

Трудно сохранять спокойствие в соцсетях в 2018 году, когда каждый комментатор уверен, что раз он имеет право высказываться на площадке — это непременно нужно сделать. Редакция Heroine уверена, что каждый имеет право на собственное мнение, и если тебе есть что сказать — обязательно это сделай. Но если ты хочешь сделать мир чуточку лучше, стоит освоить простые способы комментирования в интернете.

1. Пиши комплименты или конструктивную критику

Подумай о том, какую ценность получит автор блога от твоего ответа. Ты собираешься похвалить его старания или сказать несколько важных замечаний, которые помогут ему развиваться? Если ты не собираешься поддерживать автора блога, действительно ли твой унизительный комментарий изменит ситуацию к лучшему? Не трать свое время, чтобы сказать кому-то, что ты больше не будешь его читать и слушать, просто закрывай страницу с неприятным тебе контентом. Единственная критика, которая может быть использована в нужном ключе — та, которую говорят спокойно и с добрыми намерениями.

2. Помни, что слова имеют силу

Подумай о том впечатлении, которое ты производишь на людей по ту сторону экрана. Неважно, пишешь ли ты комментарий под своим настоящим именем или используешь фейк. Представь, что бы испытывала ты, если бы получила оскорбление — ты могла бы почувствовать себя неловко, беззащитно, и это никак бы не помогло стать тебе лучше.

3. Не принимай все лично

Но если ты уже получаешь злостные комментарии или даже у тебя появился персональный хейтер — учись воспринимать эти сообщения всего лишь как еще один вид обратной связи. Отвечай вежливо и не вступай в перепалки, которые никак не улучшат твой имидж. Помни, что тебе не нужно никому ничего доказывать. Сосредоточься на том, чтобы видеть позитивные детали в любой ситуации, и заметишь, как жизнь становится благосклоннее к тебе.

4. Учись на чужих ошибках

Иногда лучший способ справиться с негативными комментариями — перестать следить за обсуждениями под твоими постами. Ты можешь взять небольшой тайм-аут и посмотреть на то, как другие люди справляются с негативом, чтобы учиться у них лучшему. Изучи, как селебрити отвечают на злые комментарии и какие действия предпринимают, и анализируй, как можешь это использовать.

5. Следи за потраченным временем

Полностью игнорировать дискуссии, особенно если это касается твоего личного аккаунта, не стоит. Чем больше комментариев, тем выше поведенческие факторы, важные для поисковых систем, больше ключевых слов и разных точек входа. Твои подписчики будут чувствовать то, что ты живой человек, а не бездушный генератор контента, будут открываться тебе и ждать от тебя того же. Что важно учитывать — сколько времени ты проводишь, отвечая своим подписчикам, и так ли это важно для твоего развития. Если тебе не хватает времени, установи приложения-фильтраторы, которые будут удалять спам и комментарии, содержащие определенные слова, и реагируй только на то, что действительно требует твоего внимания.

Часто ли ты комментируешь в соцсетях?