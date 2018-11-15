Ошибки, которые совершают почти все женщины

Психолог Анна Иотко о самых распространенных ошибках женщин, которые разрушают отношения и о том, как попасть в 1% самых счастливых женщин на свете!

Хотелось бы начать с того, что изначально люди приходят к нам не поделиться своей радостью. Они приходят с какой-то болью. Часто можно увидеть, как в соседних автомобилях сидят пары. Они холодно смотрят друг на друга или вообще смотря в разные стороны. А бывает девушка грузит своего мужчину какими-то бесконечными проблемами, а он сидит такой забитый. Как избежать таких ситуаций и где лежит корень проблемы?

Проблема в изначально неправильной платформе отношений. Есть такой миф, что люди влюбляются с первого взгляда и их любовь будет длиться вечно. Никто так не строит дома, никто так не получает профессию, и никто так не выздоравливает. Следующий миф — я осознала. Но это очень мало. Осознание прекрасно, но оно ни к чему не ведет. Исключение процесса построения взаимоотношений и серьезного отношения к этому ведет в пропасть. Нужно понимать к чему мы идем. Мы идем вдвоем или порознь? Знаете, безответственность, к процессу задает неправильное направление. Обожаю своих клиентов — мужчин. Один из них мне сказал: «У меня такое ощущение, что в течение 7 лет была одна и та же женщина, только с разными волосами». И это стало для меня открытием. Ни одна девушка ничем не отличилась.

Я считаю, что женщина строит отношения. Знаете, почему я не консультирую парами? Потому, что как правило, мужчина просит доказать, что женщина неправа. И ничего другого от психолога он не ждет. Я считаю, что мужчина реагирует только на женщину. Он не будет так реагировать на психолога. Я работаю с женщинами только потому, что свято верю в то, что, когда меняется женщина, меняется отношение мужчины к ней. И когда женщина абсолютно безответственно относится к своей жизни, к тому, что она чувствует и как живет и к тому, как она хочет жить, тогда и мужчина не будет знать, чего она хочет.

1. Ошибка вести много разговоров со стороны женщины

Основная ошибка в отношениях — это много разговоров со стороны женщины. Это не то, что просто болтовня. Это, когда женщина говорит: «Я тебе объясню, как правильно! Я же знаю! Ты же не знаешь, ты вообще…». Когда женщина начинает свои нравоучения вместо того, чтобы дать ему дистанцию для раздумий. Вместо того, чтобы объяснить ему причину своей грусти и плохого настроения. Она начинает свои нравоучения, например, в машине… в момент, когда он даже не может из нее выйти. И продолжает всю дорогу выносить ему мозг на незначительную тему. Потом они приезжают домой, кушают, ложатся спать, занимаются сексом и утром все повторяется.

2. Ошибка уходить из крайности в крайность

У женщин есть еще одна частая ошибка. Они постоянно уходят из крайности в крайность — доступность всегда и абсолютно недоступна. Например, мое поколение девочек учили тому, что секс является женской обязанностью жены. Очень плохо отказывать мужчине потому, что рядом есть соседка, которая может быть согласна.

Когда женщина доступна своему партнеру независимо от его поведения в качестве близости и секса, она теряет ценность, как для себя самой, так и для партнера. Так как это основа отношений. Это ведь роли. Ученик и учитель, мама и ребенок и только роли мужчины и женщины связывает секс. Это отличительная черта.

Из этого можно сделать вывод, что если у пары нет нормальных сексуальных отношений, то их будущее предопределено? Если у мужчины по отношению к женщине нет сексуального желания или оно пропадает, то отношения со временем разрушаться.

Можно ли исправить? Да. Есть способы. Если мы глубоко погружаемся в физиологию и убираем нравственность и мораль, то мы выходим на тестостерон, реагирующий на эндорфин. Что такое эндорфин? Это состояние спокойной радости. Вспомните женщин, которых вы видели в спокойной радости?

Немного. Даже очень мало.

Когда женщина занимает позицию жесткого лидера или мамы в семье, к ней пропадает сексуальное влечение. А почему? Потому, что в голове мужчины мама и секс — это две разные вещи. Мама для любви, а для секса нужно искать другую женщину. И когда женщина постоянно играет роль мамы в семье и самостоятельно инициирует половые отношения — это самый худший расклад из тех, который мог бы быть. И мужчина находит другую женщину для секса. И что делать? Когда мы маму возвращаем к роли женщины. Что такое женщина? Это две роли. Девочка и активная мама. Не тогда, когда превалирует мама и не тогда, когда превалирует девочка. Женщина — это комбинация девочки и мамы. В купе у нас получается спокойная, гармоничная женщина, которая умеет проявлять гибкость. Мама не может проявлять гибкость, так как постоянно о чем-то беспокоиться и должна быть правильной. А девочка не может проявлять гибкость просто потому, что она глупая. И возвращают женщину к понимаю своих эмоций и своей спокойной радости в 90% случаев в семье налаживаются отношения. Очень многие мои клиентки пересматривают отношения и партнера. И говорят мне: «Это не то, чего я ждала». Хотя до этого могла воевать за мужчину два года. Почему это происходит? Когда женщина учится себя чувствовать, она понимает, что такое спокойная радость. И учится находить инструменты для прихода к такому состоянию. Невозможно гормонально и физиологически игнорировать такую женщину.

Будет ли мужчина однозначно реагировать? Да. Это женская сила. Когда такое состояние начинает превалировать в жизни женщины, тогда и мужчин становиться больше. Их внимание усиливается, чаще говорят комплименты и прочее. Потому, что «бог тестостерон» не дает игнорировать. Некоторые мужчины позже понимают причину ее привлекательности, но большинство неспособно объяснить, что именно их привлекает. Такая женщина может обладать любыми внешними данными. Ей необязательно быть суперкрасивой или очень умной. Абсолютно с любыми внешними и внутренними качествами можно быть счастливой и строить семью.

Многие женщины воспитывают в себе какие-то качества. Ответственность, порядочность, верность, успешность и прочее. Если это качество приносит внутреннюю спокойную радость, тогда да. Тогда это правильно. Но внутреннее развитие качеств не гарантирует счастливых отношений. Гарантия счастливых отношений — знание своих эмоций и достижение спокойной радости сначала самой. Потому, что мужчина может только преумножить то, что есть у женщины.

Женщины ждут, что придет мужчина, который сделает что-то и станет хорошо. Не станет хорошо. Потому, что потребность в любви — это базовая потребность. Базовые потребности мы можем реализовывать только самостоятельно. И если женщина не умеет удовлетворять свои базовые потребности самостоятельно, будет нарастать недовольство. Хотя, казалось бы, она поступает так, как нужно и мужчина поступает так, как пишут в журналах. Но она не чувствует. И вот это приводит к тому, что люди расстаются.

Если плохо относится к домашнему животному — не кормить, ругать постоянно. Например, у меня есть знакомая семья, где есть кот. И вот женщина этого кота ненавидит, а мужчина любит. Ну и кот к маме не ходит! Поэтому, если говорить о мужчине, то можно сколько угодно его наставлять и все остальное, но рано или поздно вещи, привязывающие его к семье, просто лопнут. И он уйдет.

3. Ошибка лупить тигра тапком

Женщина часто пытается донести до мужчины, что он не соответствует ее представлениям. Женщина постоянно повторяет такие утверждения, как: «Ты ленивый!», «Сколько можно?», «Ты никогда не зарабатываешь денег», «Когда ты примешь решение?» и т.д. И донесение информации с такой позиции, в итоге сделает из него кота, который не захочет к ней приходить.

У меня есть такая аллегория, когда мы берем тигра и лупим его тапком каждый день. Говорим ему о том, что он не сильный и ты не тигр. В чем я вижу здесь ошибку? Когда женщина учится чувствовать свои эмоции и учить декларировать, вместо того, чтобы оценивать поведение мужчины или его самого, тогда наступает баланс в коммуникациях.

Я предлагаю женщина говорить такие фразы, как «Ты знаешь, мне грустно», «Ты знаешь, я очень расстроена потому, что я объясняла тебе, как для меня важно это в надежде, что ты меня поймешь. Сейчас мне нужно побыть одной. Я приведу себя в порядок и потом мы обсудим. Ладно?» Таким образом, женщина наделяет мужчину ответственностью за свое состояние. Это очень важно. Потому, что все женщины жду ответственности. Мужчина абсолютно комфортное существо, которое не очень любит лишнюю ответственность. Ему намного легче сделать так, чтобы женщина чувствовала себя комфортно, чем позже нести ответственность за то, что его женщине грустно.

4. Ошибка не знать, что такое состояние счастья

Я работаю уже 15 лет и долгое время не понимала почему девушки с совершенно разными статусами, возрастом, опытом и воспитанием, делают одни и те же ошибки. И что я поняла? То, что ответственность родителей огромна. Родители должны дать своей дочке опыт ощущения счастья, по которому она позже будет идентифицировать себя в социуме. Например, меня не учили чувствовать счастье. И когда девочка выходит в жизнь, она не знает, что такое состояние счастья. Она знает состояние фрагментарных наград за хорошие отметки, хорошее поведение или что-либо еще. И вот она выходит в жизнь не зная, что такое счастье и встречает мужчину, который говорит: «Я счастье!». Она берет его к себе. Проходит 2-3 года, а она счастья не чувствует.

Ошибки женщин заключается в том, что они думают, будто они виновны в том, что они несчастны. Потому, что она не знает, как это. И женщина в слепую до 40 лет учиться этому. Хотя это должно быть дано в детстве. И сегодня основная задача родителей — передать своим детям, что такое счастье.

Почему дети переживают развод? Потому, что родители переживают. Если мама убивается по поводу развода, то у ребенка будет травма. Я проводила исследования на эту тему. Я задавала вопрос: «Папа ушел. Это была трагедия. Как вела себя ваша мама?». А мама трагетизировала несколько лет. И эта мама уже не дает своему ребенку ощущение счастья. Очень многие дети моих клиенток, подходят к ним и говорят: «Пусть он уже уходит. Пусть он уйдет.». Они понимают, что, когда папы нет дома, там хорошо и комфортно. Они танцуют, поют, развлекаются. Папа приходит и происходит напряжение. Напрягаются все, включая ребенка. И в этом случае для ребенка не будет травмой, если это не будет декларировать мама.

Если только родители не найдут способ убрать все это напряжение. Получается, что мы возвращаемся к тому, с чего мы начинали. Если женщина воспитывает и культивирует в себе чувство спокойной радости, она решает две задачи. Она передает чувство своим детям.

5. Ошибка не проявлять ласку и не воспитывать её в детях

У моего знакомого есть сын и ему 7 лет. А дочери 3 года. Когда дочка ко нему подходит, она проявляет ласку. По большому счету, природа показывает модель поведения девушки. Если бы женщина вела себя все время так, то у мужчины не было бы никаких шансов остаться безучастным. Но куда это все пропадает с возрастом? Почему ты начинаешь общаться с девушкой, нужно столько времени ждать пока она к тебе прильнет. Когда женщины были детьми, они делали это бессознательно. Почему нужно учить этому заново?

Это тревожность. Опыт предыдущих отношений. Когда девушку обманули три раза, она начинает думать: «А вдруг ему это не нужно? Вдруг он меня оттолкнет?».

Когда я прильну к нему, скажу ласковое слово, то у него не будет выхода быть плохим. Точно также и наши дети. Первое — нужно всегда принимать их чувства. Если она плачет, никогда нельзя говорить ей о том, что она плачет из-за ерунды. Нужно сказать о том, что ты бы тоже плакала на твоем месте. Нужно сопереживать. Один из инструментов заключается в том, чтобы дать понять ребенку, что с ним все в порядке.

Сопереживать очень просто. Даже если вы не сопереживаете, достаточно сказать: «Я бы тоже так сделала». И тогда у ребенка возникает понимание того, что с ним все в порядке. Когда ребенку говорят: «Нет! Ну сколько можно!», у него складывается ощущение, что с ним не все в порядке. Так как он отличается от своих родителей.

Нужно сказать своим детям: «В любой ситуации, я с тобой». И нужно останавливать себя от нравоучений. Очень многие говорят: «Я в любой ситуации с тобой, но ты послушай, когда я была в твоем возрасте…». И начинается.

Если человек занят улучшением своей жизни, то он не будет лезть в подростковую жизнь. Мало того, подростки выбирают в авторитеты эгоистов. Тех, кто нарушает правила, сильных, тех, кому все равно. И когда мама подвержена общественному мнению и считает, что нужно стоять тихо, ровно и не выделяться, они не будут авторитетами. Авторитетом для ребенка будет тот, кто стремится к удовлетворению своего здорового эгоизма. То есть такой человек стремится к радости и счастью. И если женщина принимает решение культивировать в себе спокойную радость, она решает очень много вопросов. Как во взаимоотношениях, так и с детьми. Почему? Потому, что мамой хочется гордиться. А когда мама страдает 18 лет, как дочь может прийти к ней за советом? Она ведь сама ничего не понимает и не знает. Ведь она сама плохо прожила жизнь.

6. Ошибка не помогать мужчине научиться говорить

Мужчина должен научиться говорить. Основная проблема, которую озвучивают у меня на консультациях. Когда мужчина не разговаривает, женщина чувствует себя ненужной. Проблема в том, что мужчины строят планы в одиночестве и не обсуждают их с женщиной. Если бы мужчина говорил: «Сегодня я работаю для того, чтобы через три года купить нам дом», то женщина с радостью его поддержит. В глазах мужчины, если он с ней живет, приходит домой и ест суп, значит он ее любит. Но женщине это не понятно. Женщины у меня спрашивают: «Как мне понять, то что он мало на меня смотрит, поздно приходит и спит в другой комнате?». Когда я задаю этот вопрос мужчинам, то они отвечают: «Ну я же с ней! Все нормально». С женщинами нужно разговаривать. Нужно говорить: «Я устал. Приготовь мне вот такое блюдо». И женщина будет счастлива.

Как доносить до мужчин, что вам это нужно?

Дело в том, что женщины видят детально. То есть составляют из фрагментов общую картину. А мужчины видят общую картину. И когда меняются маленькие детали, это не очень важно, так как общая картина сохраняет целостность. Когда меняется общая картина, мужчина начинается задумываться о том, что нужно что-то изменить. Нужно убирать из общей картины хотя бы одно звено. Например, не встала утром и не покормила завтраком, не приготовила ужин и так далее. Объясняя это тем, что вам необходимо услышать, как сильно вы нужны мужу. «Пожалуйста, скажи мне, что я важная». Когда женщина что-то делает и спрашивает у мужчины: «Ну как?». В голове у мужчины происходит взрыв. Он думает, что если сейчас скажет и не попадет, то будет скандал. Нужно говорить более конкретно: «Скажи мне, какая я хорошая», «Скажи, что я для тебя ценна, мне это необходимо». Есть одна хорошая игра. Когда ваш мужчина просит вас сделать что-то, например, спрашивает у вас, где его рубашка или просит сделать чай. Вы говорите ему следующее: «Три важных для меня слова, и я скажу тебе где твоя рубашка» или «5 ласковых слова и у тебя будет самый лучший чай в мире». Мужчину действительно нужно приучать какое-то время к тому, чтобы он постоянно говорил вам такие слова. Позже мужчина будет самостоятельно применять этот инструмент в общении с женщиной.

7. Ошибка не работать над своей красотой

Почему женщина, когда выходит на улицу часами стоит у зеркала и хочет выглядеть чуточку лучше для незнакомых людей, но не находит времени для того, чтобы хорошо выглядеть дома для своего мужчины? Это происходит потому, что женщину беспокоит общественное мнение. Ее мужчина уже рядом. Ей гораздо важнее, что не муж скажет что-то чудесное, а кто-то чужой скажет мужу о том, какая у него красивая жена.

Это не совсем здоровая позиция и ее нужно искоренять. Я считаю, что быть красивой — это работа для женщины до конца жизни. Не важно сколько ей лет. Не важно кем она работает. Если она перестает ценить данность, данную ей от рождения, она пользуется не всем своим потенциалом. Это не должно переходить в фанатизм, когда женщина еще до того, как проснулся мужчина наводит марафет. Но не в коем случае нельзя запускать себя. История, о которой ты говоришь свидетельствует о том, что женщина потерялась и не чувствует своей ценности. Не осознает ответственности за свою семью.

Это тоже самое, как: «Давай не будем ругаться, а то соседи услышат».

Как в какой-то момент девушке понять, что она запускает себя? Как это распознать себе?

Это легко понять. Когда девушка при виде другой более-менее ухоженной женщины, начинает испытывать внутренний дискомфорт. Это значит, что она немного забыла себя.

Как быстро вернуть себе чувство радости?

Самое легкое — это еда. Это самый легкий способ найти удовольствие. Но если женщина возьмет себе за правило одно удовольствие в день, то она будет знать в каком состоянии и что принесет ей удовольствие. Когда женщина просыпается, она должна задавать себе вопрос: «Какое удовольствие я себе сегодня доставлю?». И если ответа нет, то нужно перебирать до той поры, пока в голове что-то не щелкнет.

Простые техники для того, чтобы быть счастливой!

Как начать день с того, чтобы зарядить себя хорошим настроением на весь день?

Подумайте: «Какое удовольствие я себе сегодня доставлю?».

Завтрак должен быть очень вкусным. Он не должен быть правильным. Он должен быть вкусным!

Нужно, как можно времени проводить в одежде, когда вы дома. Почему? Потому, что одежда — это наша защита. Чем меньше мы носим одежду, тем меньше мы используем защиту. Далее есть простые дыхательные упражнения, который будут очень полезны.

Чтобы день проходил максимально хорошо — проходите 4 километра в день пешком. Это не должно быть здесь 500 метров здесь, 500 метров там. Нужно проходить сразу четыре километра.

Пейте воду! Вымывайте депрессию из организма.

Говорите себе: «Я себя одобряю!». Как можно чаще.

Если кратко — делайте по утрам то, что вы любите. И день начнется хорошо.

И есть еще один хороший совет. Один раз в неделю ничего не делайте. Вообще ничего. Нельзя заправлять постель, кушать йогурт, ходить в фитнес зал и прочее. Это очень важная процедура.

Выбирайте из всех теорий и знаний только те инструменты, которые вам лучше подходят.

Изучайте свои эмоции — это помогает, как в корпоративной, так и в личных отношениях.

Как и многие, я ездила в Тибет, чтобы найти ответы о счастье. Не нашла. Там было холодно, голодно и страшно. Я была там три недели и раз в неделю у меня была возможность задать вопрос мудрецу монаху.

Целую неделю ты думаешь над вопросом. И один его ответ стал для меня правилом на всю жизнь. Я спросила: «Как определять то, что действительно важно?». И он ответил: «Когда у тебя возникает такой вопрос, ты должна представить, что ты живешь последний час своей жизни. Если эта тема входит в последний час твоей жизни, то это важно».

Мой секрет счастья в том, что нет гарантий. Мир не стабилен. Все может измениться в любую минуту. И если я сегодня не возьму максимум, то завтра я могу пожалеть.