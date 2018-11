В Сети делятся вещами, к которым нельзя быть готовым

Принято считать, что прелесть жизни заключается в неизвестном. Каждый наш день наполнен неожиданностями и неопределенностями, которые поджидают нас за углом и так и норовят удивить. Однако не стоит забывать, что неожиданные вещи — это далеко не всегда что-то приятное. Иногда с вами может случиться такое, от чего вы никогда не оправитесь и не станете прежним.

Один из пользователей Reddit u/courtesyflush29 задал на платформе простой вопрос: «К чему никогда нельзя быть готовым?» (What is nobody ever prepared for?). Запись стала настолько популярной, что набрала 21 тысячу комментариев и 39 тысяч поинтов. Люди описывали то, к чему, по их мнению, ничто и никогда не сможет подготовить вас в жизни — от рождения ребенка или смерти родителей до осознания собственной смертности.

А как вы думаете, к чему мы никогда не сможем быть готовыми?

«Смерть одного из родителей. И неважно, сколько вам лет».

«Тирания большинства. В школе, если вы ответили правильно на вопрос, тогда как большинство ответили неверно, вас хвалят за ум. В реальной жизни, если все вокруг вас верят во что-то, что неверно, оно просто становится истиной».

«Изнасилование.

Да, вы знаете, что такое происходит, что оно происходит с другими людьми. А потом это случается с вами, и вы никогда не сможете быть готовой к тому, как вы будете себя чувствовать — как будто вы ничтожество, вы ничто, кроме входного отверстия. Будто вы бесполезны и отвратительны. Как вы будете бояться мужчин много лет и не позволять дотрагиваться до вас. Как вы будете пытаться строить отношения и в итоге сдадитесь, потому что не можете чувствовать.

Как ваше сердце начнет бешено биться каждый раз, когда вы заметите машину, которая похожа на его, или прохожий будет отдаленно напоминать его. Вы можете быть где угодно, но этот страх будет преследовать вас всегда».

«Жизнь с хронической болью. Это не то, что вы сможете понять, если только не столкнетесь с этим лично. Это не просто боль, которая потом проходит. Это изоляция, потеря возможности заниматься тем, что вы любите. Это наблюдение за тем, как ваша жизнь проходит мимо вас».

«Когда вы понимаете, что заводить и удерживать друзей невероятно трудно. Люди расходятся очень легко».

«Когда вы не очень часто навещаете родителей, и они заметно стареют с каждым разом».

«Похороны своего ребенка. Я знаю нескольких человек, которые похоронили своих детей, и думаю, что ничто, никакая терапия не сможет помочь им стать прежними.

У семьи друзей сына буквально казнили, потому что его сосед по квартире продавал травку, а какие-то ублюдки решили убить их за пару унций чертовой марихуаны. Даже десять лет спустя родители делают вид, что все нормально, но я могу сказать, что они до сих пор не пережили это. От этого сердце кровью обливается, и вы не можете сказать ничего такого, чего они уже не слышали тысячу раз от других членов семьи и друзей. Просто они никогда не будут прежними».

«Совершенно неожиданное увольнение. С этих пор вы никогда не будете чувствовать себя в безопасности на любой работе».

«Альцгеймер или деменция. Просто представьте, что вы больше не знаете ничего из того, что знали ранее. Все это слишком далеко от вас, чтобы помнить. Или ваша мама, та, которая дала вам жизнь и вырастила вас, вдруг забывает, кто вы, или путает с кем-то другим. Честно говоря, это пугает меня больше, чем смерть.

Все то, что вы делали в своей жизни, хранится в памяти — материал временный и легко может быть уничтожен. Представьте, что вы на смертном одре помните лишь несколько моментов из целой жизни. Представьте, что ваш ребенок говорит «привет», а вы не можете узнать его и думаете, что это незнакомец. Как будто ваше тело на месте, но кто-то другой занимает его, вас там больше нет. Вы больше не вы».

«Рождение ребенка. Пять дней назад я родила дочку. Я думала, что была готова к родам, но, черт возьми, это худшая боль в моей жизни. Никакая подготовка не смогла бы помочь мне. Плюсом, правда, стало то, что мой муж выиграл в споре, сколько детей мы хотим (наша дочь стала его вторым ребенком) — двух или трех. Потому что я ни за что не буду рожать снова».

«Осознание того, что вы умрете. В один прекрасный день вы просто вдруг понимаете, что когда-нибудь умрете и в конце концов вас забудут. К этому нельзя быть готовым».