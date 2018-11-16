Почему каждая женщина должна уметь флиртовать: мужской взгляд

Стрельба глазками, случайное касание, улыбка… Все это женские приемчики, которые сводят мужчин с ума, считает колумнист WMJ.ru Ярослав Самойлов. Но мало кто знает, что флирт для женщин не всегда проявление симпатии. Чаще это способ подтверждения собственной ценности: «Он меня хочет, значит, я классная!»

Женщина часто оценивает себя, исходя из того, что думают о ней окружающие мужчины. Флирт помогает ей чувствовать себя красивой, сексуальной, желанной… востребованной, если хочешь. Такова женская психология. Я уверен, что каждая девушка должна уметь флиртовать. Но важно понимать, с кем и когда уместно это делать.

Кто флиртует: она или винишко

Девушка может флиртовать не потому, что мужчина ей понравился и она хочет продолжить общение. Ей важно получить признание своей привлекательности. Большинство мужчин этого не понимают и воспринимают женское кокетство как сигнал к действию. Отсюда недопонимание, скандалы, обиды и причины многих драк…

Например, женщина улыбнулась незнакомцу в баре, в пабе. Тот мгновенно отреагировал и подошел знакомиться. Внезапно появился муж. Дальше события разворачиваются в зависимости от адекватности и сдержанности супруга. Чтобы не попасть в неловкую ситуацию, мужчина должен различать, когда девушка флиртует для знакомства, а когда ради спортивного интереса. Точно так, как девушка должна понимать последствия флирта. Если она хочет познакомиться, флирт будет открытым — без стеснения или сомнений. Мужчина будет воспринимать его именно так, если:

— Он часто ловит на себе ее взгляд, который мгновенно устремляется в сторону, как только ее замечают.

— Она постоянно улыбается и громко смеется над его шутками, даже если они из разряда «колобок повесился».

— Ее пальцы скользят по бокалу, она часто касается своей шеи, поправляет волосы.

— Ее голос меняется, когда она обращается к мужчине, — становится хрипловатым, тихим или загадочным.

— При разговоре она прикасается к нему, ее корпус всегда повернут в сторону мужчины.

Когда и с кем флиртовать женщине

Женщинам с детства вбивают в голову, что первой подходить неприлично. Поэтому флирт для многих — единственная возможность привлечь внимание понравившегося мужчины без угрозы потерять лицо.

Свободной женщине флиртовать можно и нужно. Со всеми, кто понравится. Без сомнений и угрызений совести. Единственное табу, когда мужчина женат. Стоит ли флиртовать женщине в отношениях или замужним? Да, конечно! Но со своим партнером. Помни: флиртовать и подключать обаяние — разные вещи. Обаяние не имеет сексуального подтекста, а флирт даже очень.

Флирт с мужем поможет поддерживать отношения в тонусе и не даст угаснуть страсти. Результат: женщина уверена в своей привлекательности; мужчина счастлив, что рядом с ним она чувствует себя привлекательной и сексуальной. Всем хорошо. К сожалению, многие женщины предпочитают искать подтверждение своей ценности, заигрывая на стороне, часто даже в присутствии своего партнера — такая манипуляция и провокация на ревность. Что в итоге? Скандалы, подозрения, недоверие. Как это может укрепить отношения? Никак. Разрушить — запросто.

Для мужчин флирт с замужней женщиной не только неуместен, но и опасен для здоровья. Если девушка в отношениях пытается флиртовать с другими мужчинами — это повод задуматься о ее жизненных ценностях.

Флирт с перспективой: как определить

Цель флирта — привлечь внимание человека, который понравился, и заинтересовать его. Если получилось, дальше последуют общение, свидание, секс, отношения… Но иногда симпатия может так и не появиться. В таком случае не стоит тратить время и мучить собеседника навязчивыми заигрываниями. Как понять, что флирт выполнил свою миссию и человек хочет продолжения?

Вот 5 признаков удачного флирта, которые говорят, что собеседник не против дальнейшего общения. Они применимы как к мужчинам, так и к женщинам:

Улыбка и открытый взгляд говорят о симпатии собеседника. Если человек не хочет общаться, он попытается свести зрительный контакт к минимуму и всем своим видом показать, что ему неинтересно.

Человек не отдергивает руку, когда ты пытаешься прикоснуться. Мужчинам важно понимать, когда девушка кокетничает и играет, а когда ей действительно неприятно прикосновение. В первом случае она смеется и продолжает кокетничать.

Собеседник пытается принять «выгодную» позу. Мужчина выпрямляется, расправляет плечи, чтобы казаться больше. Женщина пытается подобрать удачный ракурс, выпячивает грудь, кладет ногу на ногу.

Обрати внимание на положение ног. Когда человек нам приятен, мы подсознательно располагаем ступни так, чтобы они смотрели на него.

Обмен контактами. Здесь все понятно. Девушка дала свой телефон, значит, хочет продолжить общение.

50 оттенков флирта

Флирт — невинная игра, которая приводит к разным последствиям. Самый сказочный сценарий — «свидание-отношения-вальс Мендельсона». Случайный секс, если оба партнера не против, тоже неплохо, но имеет свои последствия. Главное — не забывать о защите. Секс перерос в отношения — и это хорошо. Но есть у этой невинной игры и другая сторона. Флирт может как укрепить, так и разрушить отношения. Все зависит от того, с какой целью он применяется и на кого направлен. Иногда последствием флирта может стать любовный треугольник. Женщина на долгие годы застрянет в роли любовницы, а это попусту растраченные эмоции, потеря здоровья и возможностей для нормальных отношений. Не всякий флирт одинаково полезен. Помните об этом, дорогие девушки, и обдуманно пользуйтесь этим мощным оружием.