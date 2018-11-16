Ещё
13 откровенных мнений о том, когда пора расстаться
Далее:
Читайте также:
Ещё

Любовь стала дружбой: 13 откровенных мнений о том, когда пора расстаться 

Карельские вести 4 часа назад
Фото: depositphotos.com
Когда отношения теряют свою динамику, бывает сложно понять, что делать дальше. Женщины, которые прошли через это, рассказывают, как понять, что любовь превратилась в дружбу.
«Он не реагировал на флирт, разговоры становились все короче и бессмысленнее. Мы все дольше не отвечали на сообщения. В общем, радость пропала полностью. Мы любили друг друга, но отношения на расстоянии оказались не для нас», — Инга, 28 лет.
«Когда он поцеловал меня, я отшатнулась. Забыла, что в нем мне нравилось. Мне просто надоело с ним видеться», — Марина, 25 лет.
«Я начала ждать менструации, чтобы не заниматься с ним сексом. Мы были вместе 4 года, а тут все пропало», — Ольга, 27 лет.
«Несколько месяцев без секса. Я спросила, что случилось. Он посмеялся и сказал, что любит обниматься. Мы поговорили еще, поняли, что нас больше ничего не связывает, и разошлись», — Алла, 30 лет.
«Ничего не изменилось, просто ушло желание общаться. Любовь стала платонической», — Вера, 25 лет.
«Мне стали неприятны его прикосновения. Никакого секса. Я думала о другом мужчине. Мы постоянно ругались. Разойтись было сложно, он не сделал ничего плохого. Но я это сделала и теперь нахожусь в счастливом браке с другим», — Анна, 28 лет.
«Мы до сих пор дружим, просто перестали заниматься сексом. Проблема была в том, что он перестал работать над отношениями», — Яна, 32 года.
«Он постоянно донимал меня придирками по мелочам, отказываясь говорить о важном (где будем жить, поженимся ли). Мы были вместе 4 года, а он так и не повзрослел», — Оксана, 28 лет.
«Он потерял ко мне интерес. Мы разошлись по разным спальням. Перестали ревновать друг друга. Я встретила нового парня и предложила открытые отношения, он отказался. Вот и все», — Ксения, 26 лет.
«Мне пришлось вспоминать хорошие моменты из прошлого. Надоело общаться с ним. Поверила интуиции, и мы разошлись», — Катерина, 25 лет.
«Поняла, что почти все, что делаю с ним, могу с большим успехом делать с подругами», — Вероника, 30 лет.
«Я предложила сделать перерыв, во время него мы оба поняли, что вместе быть больше незачем», — Кристина, 24 года.
«Перед днем рождения я надеялась, что он не предложит пожениться. Поняла, что не хочу ни свадьбы, ни совместной жизни», — Ольга, 31 год.
Карельские вести: последние новости
7 ОШИБОК, КОТОРЫЕ СОВЕРШАЮТ 99% ЖЕНЩИН Есть ли свидания после развода? 5 рекомендаций для налаживания личной жизни Ты даже не догадываешься, на что способен твой мобильный телефон! Проверь, это работает!
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названо имя самой сексуальной женщины России165
Как выглядят российские знаменитости без макияжа4
Танец Лазарева на высоких каблуках взорвал Сеть8
Как следят за интимной жизнью обычных людей1
Как выдают себя женщины, которые имитируют
Видео
00:59
Бывшая россиянка прославилась благодаря гибкости
Красота
00:20
Вика Цыганова опубликовала фото в бикини
Звёзды
00:54
«У меня — девочка»: Бузова выступила с заявлением
Звёзды
10:00
Актёры, женившиеся на фанатках
Любовь Звёзды
10:03
Блюда, которые страшно пробовать
Еда
02:53
Известные мужчины, которые любят макияж
Звёзды Красота
10:55
За что недолюбливают Ольгу Бузову
Звёзды
06:12
Где теперь герои сцены девяностых
Звёзды
04:28
Как выглядят российские знаменитости без макияжа
Звёзды Красота
00:59
Названо имя самой сексуальной женщины России
Красота Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение