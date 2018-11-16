Любовь стала дружбой: 13 откровенных мнений о том, когда пора расстаться

Когда отношения теряют свою динамику, бывает сложно понять, что делать дальше. Женщины, которые прошли через это, рассказывают, как понять, что любовь превратилась в дружбу.

«Он не реагировал на флирт, разговоры становились все короче и бессмысленнее. Мы все дольше не отвечали на сообщения. В общем, радость пропала полностью. Мы любили друг друга, но отношения на расстоянии оказались не для нас», — Инга, 28 лет.

«Когда он поцеловал меня, я отшатнулась. Забыла, что в нем мне нравилось. Мне просто надоело с ним видеться», — Марина, 25 лет.

«Я начала ждать менструации, чтобы не заниматься с ним сексом. Мы были вместе 4 года, а тут все пропало», — Ольга, 27 лет.

«Несколько месяцев без секса. Я спросила, что случилось. Он посмеялся и сказал, что любит обниматься. Мы поговорили еще, поняли, что нас больше ничего не связывает, и разошлись», — Алла, 30 лет.

«Ничего не изменилось, просто ушло желание общаться. Любовь стала платонической», — Вера, 25 лет.

«Мне стали неприятны его прикосновения. Никакого секса. Я думала о другом мужчине. Мы постоянно ругались. Разойтись было сложно, он не сделал ничего плохого. Но я это сделала и теперь нахожусь в счастливом браке с другим», — Анна, 28 лет.

«Мы до сих пор дружим, просто перестали заниматься сексом. Проблема была в том, что он перестал работать над отношениями», — Яна, 32 года.

«Он постоянно донимал меня придирками по мелочам, отказываясь говорить о важном (где будем жить, поженимся ли). Мы были вместе 4 года, а он так и не повзрослел», — Оксана, 28 лет.

«Он потерял ко мне интерес. Мы разошлись по разным спальням. Перестали ревновать друг друга. Я встретила нового парня и предложила открытые отношения, он отказался. Вот и все», — Ксения, 26 лет.

«Мне пришлось вспоминать хорошие моменты из прошлого. Надоело общаться с ним. Поверила интуиции, и мы разошлись», — Катерина, 25 лет.

«Поняла, что почти все, что делаю с ним, могу с большим успехом делать с подругами», — Вероника, 30 лет.

«Я предложила сделать перерыв, во время него мы оба поняли, что вместе быть больше незачем», — Кристина, 24 года.

«Перед днем рождения я надеялась, что он не предложит пожениться. Поняла, что не хочу ни свадьбы, ни совместной жизни», — Ольга, 31 год.