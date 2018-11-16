6 упражнений в любви к себе

Чтобы изменить отношение к себе, не нужен особый момент или повод. Перемены в жизни начинаются с внутренней работы, и мы знаем, как ее запустить. Heroine собрал несколько трудных, но необходимых упражнений, которые помогут вам наладить внутреннюю гармонию.

1. Послушайте, как вы говорите о людях вокруг себя

В каком тоне вы чаще всего отзываетесь о людях. Поддерживаете их? Осуждаете? Пытаетесь понять или предпочитаете не вникать в чужие дела? Ваша реакция — это прямое отражение того, как вы относитесь к себе. Старайтесь быть позитивной и не оценивать людей по одному поступку. То, как вы говорите о себе, тоже важно. Не путайте скромность с уничижением и не жалейте себя.

2. Отличайте то, чего вы хотите на самом деле, от того, что вы «должны» хотеть

Чтобы отличить реальные желания от навязанных обществом, вы должны быть максимально честны с собой. Вы действительно так увлечены карьерой или пытаетесь доказать окружающим, что что-то можете? Правда хотите детей или думаете так, потому что родные говорят, что «уже пора»? Мечтаете о путешествиях или просто хотите красивых фотографий в инстаграм? Чтобы осуществить желание, порой нужно вложить в это много энергии, времени и денег. Поэтому так важно понимать, что вы тратите ресурсы на то, чего вам действительно хочется.

3. Замечайте, когда цепляетесь за то, что уже переросли

Это касается всех сфер вашей жизни. Избавляйтесь от одежды, которую вряд ли когда-нибудь наденете. От деструктивных привычек, которые даже удовольствия не приносят. Расставайтесь с людьми, если они мешают вам развиваться и заставляют чувствовать себя некомфортно. С партнером, если у вам слишком разные взгляды на жизнь. Помните, что вы не просто избавляетесь от того, что мешает вам расти, но и освобождаете место для нового опыта. Вся ваша жизнь — это шкаф, в котором периодически нужно проводить ревизию.

4. Обратите внимание на то, как говорят люди, которые вас окружают

Это поможет распознать токсичные отношения в своем окружении. Как общаются те, с кем вы проводите много времени? Смеются над чужими успехами? Все время жалуются? Негативно относятся к тем, кто пытается изменить свою жизнь? Поддерживают вас или в основном критикуют? Все это, так или иначе, влияет на вас и формирует вашу жизнь. Поэтому не относитесь к неприятным людям как к данности, с которой нужно мириться. Ограничить себя от них — сложное решение, но вы должны быть непреклонны, когда речь идет о вашем психическом здоровье и росте.

5. Найдите одно положительное качество в тех, к кому когда-то были привязаны

Не важно, как вы расстались, если вы были близки с человеком, наверняка вам что-то в нем нравилось, и самое время об этом вспомнить. Найдите одно качество, которое вы любили в каждом, кто был с вами рядом. Это упражнение освобождает ум от обиды и помогает сосредоточиться на том, чего вы хотите от будущих отношений или что стоит ценить в настоящих. Если вам сложно найти такое качество, попробуйте подумать о том, что вы узнали о себе после этого опыта и что от него получили. Такая практика избавляет от негативных эмоций, которые не стоит нести с собой по жизни.

6. Признайте свои желания и не вините себя за них

Живите в гармонии со своими желаниями. Не вините себя за то, что хотите больше зарабатывать — это не делает вас мелочной. Не стесняйтесь того, что хотите отношений, или того, что вам комфортно в одиночестве. Избавьтесь от вины за то, что не стремитесь обзавестись детьми. Чего точно не стоит делать — это пренебрегать собой и подавлять свои истинные желания из-за того, что кто-то считает их неправильными.