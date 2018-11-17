Веревка и кладбище: странные суеверия о беременности

Беременность и рождение ребенка во все времена считались таинственным процессом, повлиять на который может что угодно. Поэтому беременным и молодым матерям с древности и до наших дней приходится выслушивать множество предостережений и суеверий. Еще больше примет, пожалуй, связано только с зачатием. Самые странные, забавные и нелепые из них — в нашей подборке.

В Средние века считалось, что беременные женщины не должны протыкать хлеб ножом или вилкой, так как ребенок родится с выпученными глазами. Также беременным запрещалось использовать вместо пояса веревку, потому что тогда ребенка ждет судьба висельника.

Молодые матери не могли набирать воду из колодца в течение шести недель после родов (хватило бы у них сил — другой вопрос), так как в этом случае колодец мог высохнуть на семь лет.

С зачатием также связано немало суеверий и примет. Например, женщины охотно посещают различные мегалиты вроде дольменов и менгиров, дабы забеременеть. В Англии, например, для этих целей используют Стоунхендж.

А в Венгрии, чтобы обеспечить счастливое материнство, девушек на Пасху обливают водой. Самые красивые ходят мокрые весь день. В Японии 15 марта отмечают праздник Хонэн-мацури, где для повышения плодородия страны и ее женщин устраивают фестиваль фаллосов и продают фаллические конфеты и сувениры.

Но во Франции пошли еще дальше. Культовым местом для тех, кто желает излечиться от бесплодия, а заодно от импотенции и фригидности, является как ни странно знаменитое кладбище Пер-Лашез, а точнее могила Виктора Нуара.

Журналист погиб от пули принца Пьера Наполеона Бонапарта в далеком 1870 году, и именно этим он известен более всего. Но его необычное надгробие вскоре приобрело отдельную славу. Собственно, изваяние работы Жюля Далу изображает распростертую мужскую фигуру, одетую по моде тех лет.

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Женщина, мечтающая о ребенке, согласно ритуалу, должна поцеловать изваяние в губы, положить в опрокинутую шляпу цветок и потереть брюки в интимном месте. Неудивительно, что некоторые части скульптуры блестят как новые монеты.

В Китае молодожены строго соблюдают фэншуй, не убирают под супружеской кроватью и кормят жену супом из гнезда птицы.