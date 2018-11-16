Как знаки зодиака портят жизнь другим

В нашей стране наступила пятница, а каждая пятница — это маленький праздник, поэтому советуем вам не ждать субботы и отмечать выходные уже сегодня. Отмечать весело, пьяно, но стараясь не испортить праздник и жизнь другим.

Овен

Миленькая Овен — существо безобидное, но только в тот момент, если она молчит. Как только через ротик красотки начинают выходить слова — все, можете уходить в астрал или на другой край Земли, потому что Овен попытается искалечить ваш мозг, а потом и жизнь своими философией и мировоззрением. Те, кто не понимают всей серьезности момента еще в начале разговора, через пару минут начинают плакать, потом пытаются резать вилкой вены и себе, и ей, но в конечном итоге пропадают в экзистенциальном кризисе.

Телец

Телец портить жизнь никому не собирается. Во-первых, эти люди могут ей пригодиться, во-вторых, энергию можно и в другое русло направить, например, закатить скандал на вашем дне рождения, намекнуть вашему бойфренду, что прошлый был куда лучше, подраться с котом, а напоследок признаться вам, что таким луковым супом впору кормить в аду. В смысле вы обиделись? Телец же ничего и сделать не успела.

Близнецы

Жизнь Близнеца — мультяшная страна Единорогия с говорящими животными, веселым Шляпником, безумным Джокером и прочим отрепьем. А так как в этой стране утро начинается с тоста, а вечер заканчивается дискотекой в цирке уродцев, то попасть туда время от времени хочет даже святая Козерожка. Единственный минус — билет в один конец. С Близнецом свяжешься — через неделю очнешься в смирительной рубашке, в «мягкой» комнате под аплодисменты медперсонала. А где Близнец? Она вчера сбежала, подговорив главврача. А вам теперь жить дальше с высоким содержанием безумия в голове.

Рак

Рак в жизни и мухи не обидит, не то чтобы жизнь кому-то испортит. Это вы жизнь Раку портите и делаете это совершенно бессовестно. Сначала жизнь калечат близкие и родственники, которые лишний раз не похвалят, в кино не пригласят и часа в плотном графике на совместное кормление кота не выделят. А она, миленькая, без задних ног старается: и кушать раз в месяц готовит, и платья новые ежедневно надевает, и ваши пустые диалоги терпит. Но когда родственники пропускают мимо ушей рачьи мантры, милая перебирается на незнакомцев, которые то и дело смотрят недобрым взглядом, комплименты не говорят. Ох, нет в жизни справедливости!

Львица

Царица всех тварей земных исключительно всегда должна быть лучше всех оных. Поэтому в любой понятной и непонятной ситуации она показывает, кто тут самый красивый и умный. Взмах волосами, подмигивание, искрометные шутки, интересные исторические факты, развратные танцы — в ход идет все. Если же это не срабатывает, то Львица переходит к запрещенному приему — заливает в себя бутылку шампанского и начинает портить жизнь всем и каждому, указывая коготком на изъяны присутствующих женщин и целуя их мужчин. Нет, Львице не стыдно. Чего Львица не помнит — того не было.

Дева

Редакция мысленно и очень крепко обнимает всех близких родственников Дев. Ну, тех, которые не инициировали смерть, не ушли в монастырь и не прикинулись умалишенными. Если честно, Дева портит жизнь каждому встречному искренне и нечаянно. Она же не виновата в том, что ваш интеллектуальный уровень ниже табуретки, а руки растут из места, что ниже поясницы. На самом деле она наносит благо каждому из добрых побуждений. Поэтому быстрее целуйте ее золотые рученьки и обнимайте костлявые плечики, иначе она покажет как нужно.

Весы

Весы — маленькие, пушистые котики, которые умеют только на ручки проситься, да мурлыкать. Как и любой котик, они только украшают жизнь, и, как и любой котик, они с грустью в глазах выпрашивают у хозяев вкусняшки, с радостью хрустят косточками меньших себя и при этом считают себя центром Вселенной. Неожиданно, но Весы в силах испортить жизнь каждому так, что он даже не заметит, как катится на горящем велосипеде прямиком в ад. Помимо красивых глазок и хороших связей у Весов блестящие навыки манипуляции. Помните об этом.

Скорпион

Издавна милашек Скорпионов сжигали на кострах, да вешали на деревьях, не разбираясь в том, почему они продали душу Дьяволу и что попросили взамен. Наша редакция во всем разобралась, не благодарите! На самом деле Скорпионы подсыпают мышьяк знакомым в кофе, спят с мужьями своих подруг и руководят отрядом кукол Вуду не потому, что ненавидят человеческий род, а потому что нелюбимы и не поняты этим самым родом. И если однажды подруга-Скорпион вновь начнет клевать ваш мозг, обнимите ее сильно-сильно и скажите, что любите. Если после этого вы останетесь в живых, то значит, совет работает, а если нет — вы пытались.

Стрелец

Если плавать, то с акулами, если танцевать, то в красном платье и около разъяренных быков — Стрелец обожает экстрим. А что может быть экстремальнее, нежели доводить невиновных смертных до ручки? Опоздает на полчаса, закинет ноги на стол, украдет у вас еду и будет чавкать, подкалывать глупыми шутками, повторять за вами фразы, но с вопросительной интонацией, громко смеяться и делать все, чтобы оставшийся процент человеколюбия сошел на нет. Чисто ради веселья, ничего личного.

Козерог

Возможно, вы сейчас подумали, что Козерожка может не только испортить вам жизнь, но и довести до самоубийства своим занудством, и это верно, но мы о другой стороне красотки, то есть ее отсутствии — эмоциональный интеллект Козерожки равен нулю. Никаких вам осенних депрессий, скандалов, романтических настроений, даже притворства и лжи во спасение — в крови милашек не найдено. Только вы начнете подозревать, что Козерожка — искусно созданный киборг, как она заводит долгий рассказ о том, почему число Пи равно 3.14, а от такого, поверьте, даже жесткий диск андроидов ломается.

Водолей

Поцеловать спящего Тигра в нос, пробежать марафон с жуткого похмелья, сбрить брови, устроить вечеринку в морге — зачем рамки здравого смысла веселой Водолею, если можно жить так, будто у тебя сто жизней и нужно использовать все за эту неделю. Как вы понимаете, жизнь она портит исключительно себе, а нервы — друзьям и родственникам. Единственное, чем она может навредить ближнему — плохим примером, который, как мы знаем, заразителен.

Рыбы

Внутри каждой пацифично настроенной Рыбки живет кровожадная акула. Да-да, все это время Рыбы водили нас за нос, прикидываясь беззащитными кильками. Поэтому, встречая в своей жизни очередную Рыбеху, будьте уверены, что в самый неожиданный момент она улыбнется в 220 и откусит голову. На самом деле это лучшее, что могло случиться с вами при общении с взбесившимися — иногда они выбирают казнь пострашнее: уходят из вашей жизни, переписав на вас свои кредиты, мешок с котятами и, ко всему остальному, сжевав и выплюнув ваше сердце. Просто сказка, не так ли?