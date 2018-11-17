Как привлечь внимание понравившегося мужчины

На самом деле все предельно просто. Даже если вы считаете свой случай исключительно сложным, для победы над ситуацией достаточно знать, за какие ниточки нужно дергать, чтобы занять мысли понравившегося мужчины.

Бывало ли у вас такое, что вам очень нравится мужчина — знакомый, коллега по работе, друг ваших друзей, — который не обращает на вас совершенно никакого внимания? А вы, стараясь привлечь его, придумываете тысячу и один способ, чтобы он хотя бы посмотрел в вашу сторону или заговорил. Вместе с экспертами центра семейного и сексуального образования Secrets редакция WMJ.ru разбиралась, как стать центром внимания мужчины, не изобретая велосипед.

Вы когда-нибудь задумывались о том, что привлекает мужчин в нас, женщинах? Красивые, изящные формы, черты лица, красная помада, обтягивающие юбки и открывающие декольте платья? Но почему тогда одни женщины, несомненно красивые и успешные, не вызывают у мужчин особенного восторга, а на других, на первый взгляд совсем обыкновенных, без выдающихся форм или идеальных причесок, мужчины летят как мухи на мед? Конечно, внешность играет очень большую роль в том, насколько притягательной вы будете для мужчин, но она далеко не самый главный параметр.

Образ

Составляющие образа — прическа, макияж, стиль в одежде и даже походка. Для того чтобы привлечь внимание мужчины к своей внешности, нужно позаботиться о ней. Несмотря на то что все девушки разные — у них разные волосы, лица, любимые вещи и цвета в одежде, — есть ряд требований, которые каждая должна предъявлять к себе в отношении собственного образа и стиля. Во-первых, ухоженность: свежие волосы, аккуратные ногти, чистая одежда, приятный парфюм — это те мелочи, которые мужчина всегда замечает в девушке. Во-вторых, чувство самой себя: каждая мелочь, будь это брошка, цвет сумочки, фасон юбки или пиджака, должна подчеркивать как твою индивидуальность, так и достоинства фигуры. При этом если у тебя пока нет собственного стиля в одежде и макияже, его никогда не поздно найти.

Коммуникация

В процессе общения люди могут играть разные роли. Например, девушка, которая хочет обратить внимание мужчины на себя, может взять на себя роль роковой обольстительницы, а может играть скромницу. Лучшая стратегия — играть ролями, при этом оставаясь собой: в какой-то момент вы можете откровенно флиртовать, а уже через несколько минут смущаться, слыша комплименты в свой адрес. Мужчинам нравятся живые и эмоциональные девушки, поэтому стесняться и скрывать свои настоящие эмоции — не лучший ход в игре за мужское внимание. Чтобы он заинтересовался вами, он должен узнать вас с разных сторон, поэтому в его присутствии не стоит закрываться от него и подавлять желание высказаться, пошутить, посмеяться.

Существует очень интересная практика, с помощью которой можно научиться невербальной коммуникации. В фильме «Мемуары гейши» женщина могла по праву считаться гейшей, если была способна одним взглядом остановить мужчину. Останавливать мужчин взглядом вам, конечно же, не придется, но вот смотреть им прямо в глаза можно начать уже сегодня. В Испании, например, без взгляда глаза в глаза дальнейшее общение представляется невозможным, поэтому его можно понимать даже как элемент флирта. Если же вы чувствуете, что смелости у вас достаточно, можете заговорить с мужчиной сама. Часто случается так, что молодой человек не может решиться на знакомство из-за страха перед отказом, а заговаривая с ним первой, вы только облегчаете ему задачу.

Ваше отношение к самой себе

Известная всем фраза «Чтобы тебя любили, нужно самой полюбить себя» — это вовсе не пустые слова. И применима она не только к любви. Уверенность в себе, осознание и принятие своей красоты для женщины — это залог привлекательности, горящих глаз и внутреннего счастья.

Напоследок самый ценный совет: улыбайтесь! Этот маленький, но невероятно действенный прием работает безотказно, даже если с мужчиной вы видитесь только по утрам в лифте или офисе. В любом случае вы уже знаете друг друга, даже если не имеете ни малейшего представления об именах или сферах деятельности. Непринужденная улыбка мгновенно расположит мужчину к вам и сократит между вами эмоциональное расстояние. А если он вам незнаком и вы видите его впервые, улыбка на вашем лице выделит его из толпы серьезных людей и сделает вас для него более привлекательной.