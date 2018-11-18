Поступки, о которых жалеют все женщины

Да-да, мы знаем, что вы все равно сделаете это. Потому что мы и сами так поступали. Так что этот текст, считайте, написан нашими слезами. Поэтому мы просим, не делайте так! Хотя знаем, что вы наверняка уже делали.

Думали «Надо дать ему шанс»

Думали: «Ну, может, еще срастется». А может быть, думали даже «Это ничего, что он муфлон, зато красивый!». И вместо того, чтобы немедленно расстаться с вышеозначенным муфлоном, продолжали с ним отношения. А потом вам было мучительно больно за бесцельно прожитые годы.

Красили волосы дома

Экая сложность, подумаете! Чего там уметь — разводи да мажь! В общем и целом — да. Особенно если краситься в радикально-черный: в этом случае придется только напильником скальп подрихтовать — и можно выходить в люди (нет, мылом и скрабом черная краска со лба не смывается, имейте в виду). А вот если попытаться изобразить на голове что-то поинтереснее, то придется бриться налысо. Ну, ладно: придется наматывать на голову тюрбан из пледа, дожидаться сумерек и короткими перебежками пробираться в ближайшую парикмахерскую. А там пасть у порога и жалобно просипеть: «Спасите меня, пожалуйста…»

Симулировали оргазм

О, да! О-о-о-о, да-а-а-а, милый… Извините, увлеклись. Так вот, каждая барышня хоть раз в жизни симулировала оргазм, и каждая об этом пожалела. Из этого правила нет исключений, поэтому просто никогда так не делайте. Если вы талантливо исполните эту пантомиму перед парнем «на одну ночь», потом вам будет очень противно. А изображать оргазм в постели с собственным бойфрендом — это как мяч в свои ворота забивать. С упорством, достойным лучшего применения.

Напивались и звонили бывшему

Тут мы сделаем скорбные лица и сочувственно промолчим.

Толстели

Толстели не потому, что заболела. И не потому, что испытали серьезный стресс и принялись его заедать. И не потому, что забеременели, например. А потому что тортики. Шоколадочки. Оладушки. Пивасик. Все такое вкусное, ом-ном-ном! А потом ваш великолепный афедрон перестает помещаться в штаны. Внезапно! С чего бы это, а?

Отрезали челку

Челка — это такой персональный девочковый Уроборос, змей, пожирающий собственный хвост, хтоническое чудовище, которое никогда не умрет. Отрезали — надо растить. Отрастили — надо отрезать. У этой сказки нет конца, потому что и так, и эдак — одно и то же: «Боже, что я наделала?!»

Сделали татуаж

БОЖЕ, ЧТО Я НАДЕЛАЛА?!

Одалживали крупную сумму лучшей подруге

Все знают, что лучший способ потерять друга — это одолжить ему денег. Ключевое слово — «одолжить». Потом и кровные вернуть хочется, и напомнить неловко. И все. Конец дружбе. Но и отказать же нельзя, ведь лучшая подруга! Выход тут один — дарите деньги. Озвучивать это необязательно, кстати. Просто дайте подруге ровно столько, сколько готовы отдать безвозмездно, то есть даром. И забудьте. Вернет — обрадуетесь. Не вернет — не огорчитесь. А самое главное — сохраните дружбу. Другого варианта нет.

Съедали 2 килограмма малосольных огурцов на ночь

«Утро китайского пчеловода» — картина, знакомая каждой барышне. Вчера было вкусно, а теперь настал час расплаты. И самое обидное — ничего же не сделаете. Можно прикладывать к физиономии лед, можно глотать вредные лекарства, выводящие жидкость, но вы все равно не успеете согнать все отеки. Все в любом случае подумают, что вы вчера напились. Так что просто никогда не открывайте банку с огурцами в одиночестве — зовите друзей. Утром все равно встанете опухшая, но зато не будет обидно: ну да, напились! А что? Имеете право!

Рассказывали маме подробности личной жизни

Мамма миа! Мы, конечно, знаем, что ваша почтенная матушка — современная женщина: она умница, она все-все понимает, и вообще, она ваша лучшая подруга. Да и зачем от мамы что-то скрывать? Мама — самый близкий человек! Она все поймет и обязательно даст мудрый совет. Уже звоните маме, чтобы обсудить с ней что-то очень важное? Остановитесь, несчастная, не то пожалеете! Ох как вы пожалеете! Потому что мама, конечно, никому, никогда и ни за что ничего об этом не расскажет. Только одному человеку. Только самому близкому. Своей мамочке. И теперь шансов у вас нет: можете прятаться под кровать, можете уезжать в Австралию, можете сменить паспорт — бабуля вас везде достанет. И научит жить правильно.

Покупали туфли, в которых очевидно нельзя ходить

И вовсе не для того, чтобы в них красиво сидеть, а чтобы ходить. Прямо ногами, да. Не хотим вас огорчать, но мантра «Разношу как-нибудь» не сработает. Не сработают ни мокрые шерстяные носки, ни шоковая заморозка, ни средство для растяжения обуви, ни прочие шаманские пляски с бубнами. Если вы выйдете в этих туфлях за пределы квартиры, то немедленно почувствуете себя Русалочкой, которая шла босыми ножками по острым ножам. Это больно. А еще вы почувствуете себя полной дурой. Это еще больнее.

Говорили «Ну и уходи!»

Он вам такой «Может, мне вообще уйти?», а вы ему такая «Да! Проваливай! Убирайся из моей жизни, ты, гнусный мерзавец! Собирай манатки и катись! Между нами все кончено!»

А потом, конечно, представляете себе, как он осознает, что был неправ, и приползет назад — с розой в зубах и с кольцом во внутреннем кармане пиджака. И он правда приползет. Но потом. И не к вам. Эпик фейл, ага.