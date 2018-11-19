Как говорить с мужчиной о важных вещах

Разницу в коммуникации между полами можно выразить одной фразой: ты говоришь о своих чувствах, а он нет. Но это не его ошибка — мужчины менее эмоционально открыты. Их всегда учили не плакать и быть достаточно агрессивными и суровыми.

Но все меняется со временем. Нынешняя молодежь гораздо более тесно общается с родителями, хотя по‑прежнему часто скрывает свои чувства. Мужчины так же, как и женщины, нуждаются в любви, но не умеют использовать коммуникацию для достижения этой цели. Для многих из них физическая близость, от держания за руку до секса, и является способом привлечь и удержать женщину. Как же заставить их рты произносить слова?

1. Нападай, когда он занят

Давно ли у вас получалось поговорить за семейным обедом? Многие мужчины чувствуют себя незащищенными, когда им смотрят в глаза, поэтому хорошее место для разговоров — это машина, которую он ведет. Можно поговорить и в другой ситуации, когда вы сидите рядом: на скамейке в парке, на футбольном матче (в перерыве!).

2. Копай глубже

Многие мужчины не умеют описывать свои эмоции, поэтому если ты спросишь, что он чувствует, он может не знать, что ответить. Или еще хуже — подумать, что ты его обвиняешь, и занять оборонительную позицию. Так что не надо спрашивать, почему он молчит, скажи лучше: «Я тебя слушаю». Такая фраза показывает, что ты действительно готова его выслушать. Потом, если он скажет, например, что босс отклонил его проект, не спрашивай, что именно сказал начальник, а примени эмпатию. Скажи, что ты была бы так расстроена, случись это с тобой, покажи, что ты его не осуждаешь.

3. Говори о его увлечениях

Не пытайся вывести его на разговор нахрапом. Фраза «Нам надо поговорить» насторожит любого (даже тебя, подумай об этом). А если ты будешь чаще обращать внимание на его увлечения и разделишь, например, его грусть по поводу проигрыша любимой команды, будет проще в дальнейшем завести разговор, который тебе нужен.

4. Дай ему ощущение пола под ногами

Если он начал говорить, помолчи. Это женщины обычно общаются между собой, перебрасываясь быстрыми репликами, с жестами и комментариями. А мужчине проще дать высказаться и не перебивать, пока он не закончит.

5. Рассмеши его

Исследование, опубликованное в журнале Human Nature, показывает, что люди более охотно делятся подробностями личной жизни после того, как посмеются. Но убедись, что твой мужчина — из таких, а не из тех, кто воспримет это как нападение на мужское начало.

6. А они-то что думают?

Мужчины, делясь мнением о таких разговорах, просят женщин не вываливать на них подробности о том, что им не интересно (например, что сказала подруга, а ты ей, а она тебе), а также не применять против них то, чем они поделились в минуты откровения. И, конечно, не выпытывать всю подноготную в день знакомства, но это любому человеку будет неприятно.