Детские загадки, которые решат не все взрослые

Думаете, детские головоломки так просты, что вы справитесь с ними за минуту? Тогда попытайтесь найти разгадать эти загадки и убедитесь, что всё не так легко, как кажется на первый взгляд.

1. Посмотрите на экран и скажите, какая популярная детская загадка зашифрована в символах.

2. На улице ограбили женщину. Бандит выхватил у неё сумку и убежал в зоопарк, где переоделся в форму сотрудника. Когда в зоопарк прибыли полицейские, то выяснилось, что там четыре сотрудника. Первый кормил льва мясом, второй чистил обезьянью клетку, третий кормил носорога мясом, четвёртый поил водой зебр. Кто же из них украл сумку?

3. Исследователь искал сокровища и забрёл на большое поле. Преодолев половину, он увидел табличку, предупреждающую, что поле заминировано. Как же теперь мужчине добраться до безопасной территории, если мины невозможно увидеть?

4. Посмотрите на картинку, где из спичек выложен математическое равенство. Но оно решено неверно, и ваша задача — сделать так, чтобы оно стало верным. Передвинуть можно только одну спичку и только один раз.

Посмотрите видео и попытайтесь решить ещё пять детских головоломок.