«Я была хорошей девочкой из благополучной семьи»: история секс-рабыни

Актрисе Фриде Фаррелл было 24 года, когда мужчина, выдававший себя за фотографа, силой удерживал ее в своей квартире, где ее накачивали наркотиками и насиловали десятки мужчин. Ее похищение развернулось не в многоквартирном доме в неблагополучном районе, а на Харли Стрит в Лондоне, одной из самых оживленных улиц города.

История Фриды легла в основу фильма «Квартира 407». Она решила поделиться своим опытом, чтобы помочь другим женщинам, оказавшимся в подобной ситуации. А также — рассказать обществу о тех, кто попал в домашнее или сексуальное рабство.

Мы снимали фильм в невзрачном городе, потому что это может быть где угодно. Рабство происходит во всех больших городах и маленьких тоже. Мы живем в своем пузыре, в котором мы находимся, идем на работу, встречаемся с друзьями. Но за его пределами люди эксплуатируются самым ужасным образом, и это не только люди, которых вы считаете уязвимыми. Я была хорошей девочкой из благополучной семьи, и это случилось со мной, — поделилась Фаррел.

Никто из съемочной группы не знал, что душераздирающая история, которую они снимали, актриса пережила на своем личном опыте.

Я не хотела, чтобы они ходили вокруг меня как по яичной скорлупе или чувствовали себя неловко. Но это было не так просто. Много раз на съемочной площадке мне требовалась передышка. В то же время это была своего рода терапия. Столько всего я хранила внутри так долго. И я помню, что подумала, если бы я могла помочь еще одной девушке не попасть в такую ситуацию, я бы победила.

Рассказать о той боли, которую она испытывала на протяжении многих лет, Фриде предложил ее бывший супруг Крис Фаррелл.

Сначала я сказала «нет» — я не хочу вспоминать об этом. Но он сказал, что это может помочь другим женщинам.

Выгодное предложение

Фрида — привлекательная девушка, поэтому она не удивилась, когда к ней во время шоппинга на Оксфорд Стрит в Лондоне подошел бизнесмен, представившийся Питером. Он вручил ей визитку и сказал, что проводит кастинг для модельного проекта.

Он был невероятно правдоподобен. У него был сайт, и он попросил меня посмотреть его, что я, конечно, сделала той же ночью. Он был очень хорошо настроен.

Позвонив по номеру, который дал ей Питер, Фрида согласилась встретиться с ним на следующий день, чтобы сделать несколько пробных снимков в квартире на пятом этаже на Харли Стрит, где она встретила знакомую по предыдущим съемкам.

Там был чай, кофе, даже ассистентка помогала со светом. Ничего не вызывало подозрений, — отметила Фрида.

На следующий день Питер позвонил и спросил, не хочет ли она снова участвовать в съемке, гонорар за которую составит 7000 фунтов стерлингов (около 600 тысяч рублей). Девушка охотно согласилась.

Затянувшиеся съемки

О том, что случилось потом, актриса пыталась забыть на протяжении многих лет.

Как только она вошла в дверь, Питер стал угрожать ей ножом. Он накачал ее наркотиками, а после этого ее стали насиловать несколько мужчин.

Я не знала, чем это закончится. Я помню, как умоляла, что если он меня отпустит, я никогда ничего не скажу. Все эти вещи проходят через вашу голову — я подумала, может быть, если бы я была действительно добра к нему, он сжалился бы надо мной. Я была в отчаянии.

Ее мучения длились на протяжении трех дней. Фриде удалось сбежать в тот момент, когда Питер ненадолго вышел из квартиры, не заперев дверь. «Я бежала, не останавливаясь», — вспоминает она.

Добравшись до дома подруги, Фрида позвонила своей матери, которая уговорила ее пойти в полицию. По ее словам, правоохранители «не могли поверить, что подобное может произойти в таком благополучном районе». Их реакция — одна из причин, почему она продолжала скрывать свое испытание.

Я решила никому не говорить об этом. Я была в замешательстве и мне было так стыдно. Я притворилась, что ничего не было. Часть меня думала, что это моя вина, что я вошла туда, что я была глупой. Так я молчала десять лет.

При этом в течение нескольких месяцев после случившегося Фрида страдала от кошмаров и панических атак. Некоторые из них были настолько сильными, что все ее тело билось в конвульсиях.

«Мои ноги и руки начинали дрожать, когда я думала об этом. Однажды мне пришлось остановиться, так как я не могла ехать», — вспоминает актриса.

А еще она пыталась снова начать доверять кому-либо.

На первый взгляд я была такой же, но я больше не могла принимать людей такими, какие они есть.

Рабство

Сейчас в Великобритании проводится 212 расследований по делу о сексуальном рабстве. При этом тысячи таких женщин, как Фрида, содержатся против их воли в обычных домах на обычных улицах. Она — в числе тех 2% женщин, кому удалось сбежать из заточения.

Позже актриса переехала в Лос-Анджелес. Она снялась в 13 фильмах. В кинокартине «Квартира 407» (оригинальное название Selling Isobel) она также выступила в качестве продюсера и сценариста.

Фрида Фарелл воспитывает маленькую дочь.

Ее нынешний избранник узнал о том, что ей пришлось пережить, из фильма.