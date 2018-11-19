Что можно сделать, если близкий спивается

Как помочь человеку, если и в горе, и в радости его все чаще сопровождает алкоголь?

Вас беспокоит, что ваш близкий друг или родственник постоянно находит все новые и новые поводы выпить, а вы уже забыли, когда видели его абсолютно трезвым и не с похмелья? Зависимость от алкоголя становится серьезной проблемой не только, а иногда и не столько, для самого пьющего, сколько для его ближайшего окружения.

Тревожные звоночки

Не проходит ни дня без порции алкоголя

Отсутствует чувство меры, человек пьет и не может остановиться

Любое незначительное событие становится поводом выпить

Не только вы замечаете, что близкий вам человек слишком много и часто пьет

Употребление алкоголя стало влиять на их семейные отношения

Чего делать нельзя

Не берите на себя слишком много и не думайте, что сможете остановить пьянство близкого человека. Это не в вашей власти, к сожалению. Нельзя человека заставить бросить пить, если он сам того не хочет или не признает проблему.

Не пытайтесь с ним поговорить в тот самый момент, когда он пьет, любой праздник не лучшее место для серьезных бесед. Выберите время, когда человек будет трезвым, и будьте осторожны в формулировках, объясняя человеку, как меняется его поведение, когда он пьян, и как это влияет на ваши отношения..

Не злитесь и не осуждайте, это может оттолкнуть от вас близкого вам человека и вы уже никогда не сможете ему помочь.

Не пропадайте с радаров, оставайтесь на связи, если человек сам захочет с вами пообщаться, причем на любую тему. Вряд ли он будет с вами обсуждать свой алкоголизм, но общение на приятные темы может его отвлечь.

Что сделать можно

В ваших силах найти клинику или специалиста, который поможет человеку, но только тогда, когда он сам признает проблему.

Поддерживать общение и предлагать совместный досуг, не связанный с алкоголем. Вы можете сходить вместе в кино или по магазинам, отправиться в путешествие, посетить интересный мастер-класс или заняться вместе спортом. Начинайте с маленьких шагов.