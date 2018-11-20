6 приемов, которые помогут вам получить желаемое

Как убедить окружающих делать то, что нужно именно вам? Психологи уверяют, что это очень просто, нужно лишь грамотно выстраивать диалог и не забывать про «правильные» жесты в процессе общения. Мы составили несколько рекомендаций, которые, уверены, помогут вам получать положительный ответ на все ваши просьбы.

Не перетягивайте одеяло на себя

Эксперты напоминают, чтобы заставить людей поступать так, как нужно именно вам, не принижайте их достоинства, напротив, постоянно подчеркивайте их значимость и перспективность. В противном случае человек не станет вам помогать и даст понять, что если вы считаете себя выше других, то, вполне логично, что со всеми вопросами справитесь самостоятельно.

Поэтому, для начала выслушайте идеи собеседника, а затем поверните разговор в нужное вам русло, сказав, например, что его план прекрасен и его вполне можно реализовать и продвинуть дальше если сделать то-то и то-то. И в конце обязательно нужно узнать, что об этом думает ваш собеседник, хотел бы он еще что-то добавить или ему все нравится.

Психологи уверяют, что этот прием работает безотказно, так как человек поймет, что его идея не безнадежна и приложит все усилия, чтобы добиться прекрасного результата, попутно исполнив и вашу просьбу.

Всегда просите больше, чем хотели бы получить

Данный прием успешно используют богатые и знаменитые особы, четко понимающие, что чем больше вы попросите у собеседника, тем выше шанс получить от него именно ту часть, которая вам и была нужна изначально. Другими словами, человек начнет торговаться, стараясь уменьшить ваши запросы, и в конце концов остановится на том моменте, который вы и хотели от него получить.

А если бы вы изначально озвучили меньше, то была бы вероятность того, что ваш собеседник мог бы вежливо, но твердо вам отказать. Кстати, даже в этом случае можно рассчитывать на положительный результат, по мнению психологов. Нужно еще раз озвучить свою позицию и дать человеку время на то, чтобы он подумал. Будьте уверены, что в 95% случаев он вернется к вам с положительными результатами, предложив чуть меньше, чем вы запрашивали, но чуть больше, чем вы надеялись в конечном итоге от него получить.

«Зеркальте» поведение собеседника

Про язык тела и огромную роль жестов психологи твердят уже давно, однако не все используют эти знания себе во благо. Для начала во время общения постарайтесь копировать жесты собеседника, но так, чтобы это не выглядело, словно вы его передразниваете или демонстрируете, что он выглядит нелепо в данный момент. Попробуйте аккуратно подстроиться под каждое движение собеседника, постепенно располагая его к себе и вызывая доверие. Так вам будет проще получить положительный ответ на свою просьбу и направить человека по тому пути, по которому нужно именно вам.

Не забывайте о лести!

Данный принцип известен еще с давних времен, когда люди пускали в ход все свое обаяние и очарование, не скупились на похвалу и лесть, лишь бы добиться желаемого и заставить важных особ принимать решения в их пользу. И хотя времена изменились, однако данный метод действует безотказно и сегодня. Но чтобы все прошло «без сучка и задоринки», специалисты рекомендуют следить за тем, чтобы ваша лесть была правдивой и не выглядела, как сарказм или откровенная издевка. И, кстати, есть один нюанс — если у человека низкая самооценка, то данный метод будет не очень эффективен. А все потому, что ваш собеседник, слушая вашу лесть, будет думать не о вашей просьбе, а о том, что где-то его ожидает подвох и вы его точно в чем-то обманете.

Чаще кивайте и выражайте согласие во время разговора

Ученые, проведя ряд исследований, пришли к выводу, что люди чаще соглашаются что-либо сделать, если видят, что собеседник поддерживает их, хотя бы кивком головы во время разговора. Поэтому не забывайте использовать этот прием (принцип имитации), регулярно кивать и ободряюще улыбаться в процессе общения, и тогда вы увидите, что человек тоже начнет кивать вам в ответ, с легкостью соглашаясь на все ваши просьбы.

Эффективнее обращаться к уставшему человеку

Вряд ли кто-то будет спорить с тем утверждением, что, когда вы чувствуете себя уставшим и измотанным, вам проще согласиться что-то сделать, чем объяснять другому человеку, почему вы не выполните его просьбу. Эксперты объясняют этот факт тем, что когда человек устал, то он «выжат» не столько физически, сколько эмоционально и психологически, поэтому и более восприимчив ко всякого рода поручениям. Попробуйте воспользоваться данным знанием, только не переусердствуйте, а то у вашего собеседника, при всем желании вам помочь, может просто не остаться сил для совершения какого-либо действия.